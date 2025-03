Vance sugiere negociar adhesión de Groenlandia cuando se independice de Dinamarca

MADRID, 28 de marzo (EuropaPress).- El Vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha sugerido este viernes desde la base espacial Pituk en Groenlandia que Estados Unidos negociará la adhesión del territorio una vez se independice de Dinamarca a través de un referéndum de autodeterminación.

"Lo que creemos que va a suceder es que los groenlandeses elegirán, mediante la autodeterminación, independizarse de Dinamarca, y luego tendremos conversaciones con el pueblo de Groenlandia desde ahí. Creo que hablar de algo demasiado lejano en el futuro es demasiado prematuro", ha señalado.

Vance ha asegurado ante las tropas estadounidenses que Dinamarca "ha fallado" en su cometido de proteger a Groenlandia. "Esta base es menos segura que hace 30, 40 años porque algunos de nuestros aliados no han estado a la altura", ha dicho.

"Ha habido muchas críticas por parte de Dinamarca, muchos ataques contra la Administración Trump, contra el Presidente, contra mí y contra otros miembros de nuestra administración por decir lo obvio: que Dinamarca no ha hecho un buen trabajo en mantener la seguridad de Groenlandia", ha agregado.

.@VP: "Yes, the people of Greenland are going to have self-determination. We hope that they choose to partner with the United States because we're the only nation on Earth that will respect their sovereignty and respect their security because their security is very much our… pic.twitter.com/PREoVdiGIy

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 28, 2025