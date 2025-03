Dinamarca y EU chocan por Groenlandia en medio de crecientes tensiones globales.

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Dinamarca coincide con Estados Unidos en que el status quo actual sobre Groenlandia "no puede seguir así" dada la tensión desatada desde el estallido de la guerra de Ucrania pero también es de la opinión de que los términos del acuerdo pactado en 1951 siguen concediendo el margen de maniobra suficiente para resolver la crisis diplomática abierta entre Washington y Copenhague.

Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca y objetivo recurrente de la Administración Trump, quien en su primer mandato ya jugueteó con la idea, como ya contemplaron varias administraciones previas — de "comprar" la isla— como medida de seguridad nacional. Las ambiciones estadounidenses chocan tanto con el sentimiento histórico de pertenencia que Groenlandia genera en parte de la población danesa y con los intereses independentistas de parte de la población de la isla.

Todas estas cuestiones reaparecieron con la visita a Groenlandia efectuada este pasado viernes por el Vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien aseguró que a su país "no le queda más opción" que "negociar la adhesión del territorio una vez se independice de Dinamarca a través de un referéndum de autodeterminación".

Tras una primera respuesta de la Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, esta madrugada ha sido el turno del Ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, quien, al igual que la Jefa del Gobierno ha lamentado "el tono" de las declaraciones de Vance — "Así no se habla con un próximo aliado", expresó— antes de sugerir una renegociación según los términos del acuerdo mutuo de defensa de 1951, herramienta que Copenhague sigue considerando perfectamente válida.

Dear American friends.

We agree that status quo in the Artcic is not an option.

So let’s talk about how we can fix it - together.

Lars Løkke Rasmussen

Danish Foreign Minister pic.twitter.com/vQrcUP7cwi

— Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) March 28, 2025