El Presidente de Francia insta a Netanyahu a poner fin a la ofensiva militar en Gaza

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS).- El Presidente francés, Emmanuel Macron, matuvo este domingo una conversación telefónica con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que ha instado a poner fin a la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria.

En particular, Macron recalcó el plan de reconstrucción presentado por los países árabes y el "regreso a un horizonte basado en la solución de los dos estados", que el dirigente francés considera "el único camino a la paz y seguridad para los dos pueblos".

I just spoke with Israeli Prime Minister Benjamin @Netanyahu.

The release of all hostages and Israel’s security are a priority for France.

I called on the Israeli Prime Minister to end the strikes on Gaza and to return to the ceasefire, which Hamas must accept.…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 30, 2025