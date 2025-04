La SCJN anuncia que sólo resolverá casos urgentes; archivará el resto para sucesores

La SCJN sólo atenderá casos prioritarios hasta septiembre; el resto quedará en pausa por el proceso de transición y la futura elección de ministros.

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- A partir del 16 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió el turno de nuevos expedientes que no se consideren urgentes, medida que se mantendrá hasta que entre en funciones su nueva integración en septiembre próximo. La decisión forma parte de una estrategia aprobada por el Pleno para reducir progresivamente las actividades del actual cuerpo de ministros, a pocos meses de la primera elección al Poder Judicial.

Sólo los asuntos de atención prioritaria seguirán siendo asignados a ponencia, como lo establece el acuerdo publicado el 10 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Entre los casos que sí serán turnados se encuentran aquellos relacionados con personas privadas de la libertad, menores de edad, juicios laborales o agrarios colectivos.

También se consideran urgentes las controversias constitucionales con solicitud de suspensión, los litigios en materia electoral y las acciones de inejecución de sentencias de amparo. El acuerdo general precisa: “Los asuntos recibidos en la Suprema Corte a partir del 16 de abril de 2025 se continuará proveyendo en los términos de la normativa vigente; únicamente se turnarán a ponencia los indicados en el considerando sexto”.

En el mismo documento se advierte que los casos no urgentes se admitirán solo mediante acuerdo presidencial y quedarán reservados para la nueva Corte. A partir de ahora no se asignarán expedientes relacionados con temas fiscales, civiles, mercantiles o familiares que no involucren a menores, así como asuntos penales sin privación de la libertad.

▶️ Este 1 de junio participa en la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial. Con tu voto se elegirán las y los ministros, magistrados y jueces. ¡Participa! pic.twitter.com/DJVcO1LTHk — Senado de México (@senadomexicano) April 17, 2025

La carga de trabajo acumulada será heredada a los ministros que resulten electos el próximo 1 de junio, quienes asumirán funciones a partir de septiembre. Los temas definidos como prioritarios incluyen además impedimentos, conflictos competenciales, solicitudes de atracción y reasunción de competencia.

También serán considerados los procedimientos administrativos por faltas graves, así como impugnaciones sobre magistraturas en materia electoral. Este periodo de transición contempla una reducción en el número de sesiones públicas del Pleno, que concluirán el 12 de agosto.

Por otra parte, desde el 16 de abril quedó eliminada la Secretaría de Enlace y Coordinación de la SCJN, creada hace 20 meses por la presidenta Norma Piña. La supresión de dicha oficina se justificó como parte de la política de austeridad que aplica actualmente la Corte, según el acuerdo oficial.

La eliminación de áreas administrativas y la suspensión de turnos buscan preparar el camino para la nueva etapa del máximo tribunal. Esta será la primera vez que nueve integrantes de la SCJN serán elegidos mediante sufragio, lo que ha llevado a redefinir procesos internos.

🔍 El INE pone a tu disposición el micrositio “Conóceles”, donde podrás acceder a toda la información sobre las personas candidatas que participarán en la primera elección del Poder Judicial. 🏛️ ¡Conoce más en este video! pic.twitter.com/f8jn8B4aZg — @INEMexico (@INEMexico) April 18, 2025

Mientras tanto, la Corte continuará resolviendo los casos urgentes bajo la normativa vigente y conforme a la capacidad de sus ministras y ministros actuales. Los expedientes que ingresen entre el 16 de abril y el 15 de agosto y que no cumplan con los criterios de urgencia deberán esperar resolución.