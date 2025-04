Alebrijes, zombies y hasta un picnic nocturno para el último fin de semana de abril

¿Qué hacer el fin de semana en la Ciudad de México? Hay varias opciones entre ellas un maratón de películas o un taller de cartonería.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- Este es el último fin de semana de abril y la ciudad tiene actividades y espectáculos que pueden ser una buena opción para cerrar este mes, así que aquí te dejamos algunas.

Haru Matsuri'25: Festival de Primavera

La Asociación México Japonesa realizará el Haru Matsuri'25: Festival de Primavera este 26 y 27 de abril de las 12 del día a 7 de la noche, habrá actividades y espectáculos como el show de artes marciales, canto y danza tradicional japonesa el sábado a la 1 de la tarde, además de trucos de magia con el Mago Adruz; también un dueto de J-Pop llamado Sakura Musume el sábado a las 3 de la tarde; un concurso de karaoke a las 6 de la tarde.

El domingo se presentará la cantante soprano Paola Allende a la 1 de la tarde; además del Mago Adruz a las 2 pm y Ginreikai (danza tradicional japonesa) a las 4, entre otros espectáculos.

¿Dónde? Asociación México Japonesa (Fujiyama 144, Col. Las Águilas, Álvaro Obregón, Ciudad de México).

¿Cuánto? El costo de la entrada es de 100 pesos (más cargos por servicio), el precio es por día, niños menores de 12 años entran gratis.

Muestra de Cartonería. Colectivo Sexta generación y la Escuela Itinerante de Cartonería

El viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de abril el Colectivo Sexta Generación de la Escuela Itinerante de Cartonería pondrá en exhibición del trabajo realizado durante su formación como cartoneros y cartoneras. En la muestra se podrán observar máscaras, alebrijes, catrinas, entre otras piezas.

Como parte de la exposición se realizarán talleres:

Tecuán Cartonero : impartido por Lorena Berrones, el viernes 25 de abril de 12 a 13 horas.

: impartido por Lorena Berrones, el viernes 25 de abril de 12 a 13 horas. Imaginando alebrijes : impartido por David Nieto, el sábado 26 de abril de 14 a 15 horas.

: impartido por David Nieto, el sábado 26 de abril de 14 a 15 horas. Creación de un colibrí, perrito o jaguar: a cargo de Alicia Reyes, el domingo 27 de abril de 10 a 12 horas.

¿Dónde? Museo de la Ciudad de México (Pino Suárez 30 , Centro (Área 6), Cuauhtémoc, C.P. 06060, Ciudad de México).

¿Cuánto? Sin costo (para las actividades hay cupo limitado a 200 personas).

Picnic nocturno en el Bosque de San Juan de Aragón

El Picnic Nocturno organizado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) junto a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México llega al Bosque de San Juan de Aragón de 19:00 a 22:00 horas con música en vivo y productos del Suelo de Conservación para ofrecer una bella experiencia bajo las estrellas.

El Picnic Nocturno comenzará a las 18:30 horas y se llevará a cabo de 19:00 a 22:00 horas, el ingreso se realizará por el acceso 1.

¿Dónde? Bosque de San Juan de Aragón (Av. José Loreto Fabela s/n, San Juan de Aragón II Sección, Gustavo A. Madero, C.P. 07969, Ciudad de México).

¿Cuánto? Sin costo.

Residen Evil vs Silent Hill

Este viernes 25 de abril, el Centro Cultural José Martí realiza un Maratón de Cine Nocturno con las siguientes películas:

Silent Hill

Silent Hill: Revelación

Resident Evil

Resident Evil2: Apocalipsis

Resident Evil3: Extinción

Los boletos se venden directamente en el centro Cultural José Martí a las 21 horas, el último acceso es a las 22 horas que es cuando inicia la primera película.

Entre los aspectos importantes se encuentran que una vez iniciada la proyección, es posible salir en el momento que se desee, sin embargo, ya no habrá reingreso. Además de que las películas se proyectarán de manera continua, por lo que el maratón terminará a las 6 a.m. (aproximadamente) del sábado. Una de las recomendaciones es llevar un refrigerio y ropa cómoda, no se permitirá el acceso con bebidas alcohólicas.

¿Dónde? Centro Cultural José Martí (Dr. Mora. Esq. Av. Hidalgo 1 , Centro (Área 5), Cuauhtémoc, C.P. 06050, Ciudad de México).

¿Cuánto? Costo de recuperación de 50 pesos por persona.

Vagabundo, ¿a dónde te llevará el viento?

El Centro Cultural de España en México (CCEMx) celebrará a los más pequeños de la familia con la presentación de Vagabundo, ¿a dónde te llevará el viento?, obra teatral de la compañía de danza clown Triciclo Rojo, este domingo 27 de abril, a las 12:00 horas, en el Espacio X del CCEMx.

Vagabundo, ¿a dónde te llevará el viento? narra el viaje de tres personajes —Cazzo, Lazzo y Pozzo— quienes, guiados una planta de diente de león, emprenden un viaje en busca de la felicidad, transformando el sentido de sus vidas. Sin embargo, antes de alcanzar su objetivo, estos personajes que habitan un puerto desolado pasarán sus días reparando un viejo faro, convencidos de que solo así el puerto podrá convertirse en su hogar.

La compañía Triciclo Rojo integra de manera poética, lúdica y lúcida el clown, la danza, las artes plásticas, la animación y la música. Está conformada por Meredith Mota, Jaime Montiel y Emiliano Cárdenas, fundador y director de esta agrupación escénica. Para esta presentación, el CCEMx colabora con la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

¿Dónde? Centro Cultural de España en México (República de Guatemala 18, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México).

¿Cuánto? Sin costo.

Para los niños y niñas de la casa

En el Centro Comercial Encuentro Oceanía el sábado 26 de abril se podrá participar en el Tornado Insider a la 1:00 pm, en donde se podrá disfrutar de sorpresas y ganar premios, la emoción estará garantizada.

Para cerrar con broche de oro, el domingo 27 de abril habrá un show de bailes infantiles que dará inicio en punto de las 4:00 pm que, sin duda, pondrá a bailar y cantar a todos los niños de la casa.

¿Dónde? Centro Comercial Encuentro Oceanía (Av. del Peñón 355, Moctezuma 2da Secc, Venustiano Carranza, 15530 Ciudad de México).

¿Cuánto? Sin costo.