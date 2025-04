ENTREVISTA ¬ "Tejedoras de la Patria" protegerá e impulsará a las mujeres: Citlalli

“Las mujeres sostienen parte de la vida", señaló Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de la mujeres, al hablar del proyecto denominado Tejedoras de la Patria.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de la mujeres, ahondó sobre el proyecto denominado Tejedoras de la Patria, mismo que el pasado miércoles presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo, dijo, es “lograr que esta red sea un espacio de cuidarnos entre nosotras, de construir, de fortalecer”.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado para el programa Los Periodistas, que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire, la funcionaria federal explicó que el propósito de esta Red es acompañar el proceso organizativo de las mujeres en sus comunidades, al cual estará acompañando la dependencia que ella encabeza.

“La ideas es buscar a todas estas mujeres, acompañar su proceso organizativo y que la Secretaría de las Mujeres sea la gran aliada de este proceso de organización, que permita fortalecer la incidencia, la acción en los territorios, con las dos grandes finalidades que tiene esta Secretaría que es fortalecer la autonomía de las mujeres y, por otro lado prevenir, combatir las violencias”, dijo.

Hernández también destacó la labor de las mujeres, al señalar que son un soporte fundamental para la sociedad, como resultado de los roles que desempeñan, incluso desde la casa, ya que sus acciones impactan en el desarrollo y en las acciones de su entorno.

“Las mujeres sostienen parte de la vida, sin demeritar el papel de los hombres en la sociedad, pero sí estamos convencidas que hay mujeres que incluso ni ellas mismas se reconocen su papel (...) y que tienen un rol de relevancia que a veces nadie reconoce y que en diálogo, en la construcción cotidiana con otras personas, influyen en acciones”, sostuvo la Secretaria federal.

Por ello, destacó la importancia de que la organización de las mujeres esté respaldada por el Gobierno, con la finalidad, reiteró, de fortalecerlas y que puedan beneficiar a sus comunidades. Además, Hernández destacó que no se trata de un programa social, sino de "una plataforma de organización" con el que se creará un "vínculo con el Gobierno de México"

“La idea es construir una red nacional de estas mujeres que se encuentren, que se organicen en su territorio, en su comunidad, y que hemos denominado Tejedoras de la Patria, para acompañar la labor que hacen en sus territorios, en sus calles, en sus barrios, colonias y fortalecer ese proceso organizativo, acompañarlo con los diversos servicios o acciones que pudiéramos hacer desde el Gobierno”, enfatizó.

“Tejedoras de la Patria no es un programa social, no es a cambio de algo, en realidad es una plataforma de organización y de vínculo con el Gobierno de México. Lo que nosotras buscamos es poner la vinculación y la articulación del Gobierno, no sólo de México sino de otras instancias estatales o municipales, al servicio de sus procesos organizativos o de sus necesidades en la comunidad", sostuvo.

"Sí queremos darles un reconocimiento simbólico, un reconocimiento tipo diploma, una credencial firmada por la presidenta que reconozca que esa mujer forma parte del tejido de la patria y un acompañamiento con base en lo que cada red va a ir definiendo”, detalló la titular de la Secretaría de las mujeres.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles la implementación de nuevas políticas de Bienestar para las Mujeres, entre las que destaca la creación de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, un programa que invita a mujeres de todo el país —y también a aquellas que viven fuera del territorio nacional— a inscribirse como voluntarias para formar grupos enfocados en la protección mutua y el desarrollo comunitario.

Entre las acciones anunciadas se incluyen medidas clave para atender y empoderar a las mujeres:

Centros Libre para las Mujeres: Este año se establecerán 678 centros en todo el país con una inversión superior a 754 mil millones de pesos. Serán espacios diseñados para brindar atención integral, como asesoría jurídica y psicoemocional, prevención de violencias y apoyo comunitario. Además, cada centro permitirá que las mujeres decidan qué servicios adicionales necesitan a través de la iniciativa “El Libre es Nuestro”.

Este año se establecerán 678 centros en todo el país con una inversión superior a 754 mil millones de pesos. Serán espacios diseñados para brindar atención integral, como asesoría jurídica y psicoemocional, prevención de violencias y apoyo comunitario. Además, cada centro permitirá que las mujeres decidan qué servicios adicionales necesitan a través de la iniciativa “El Libre es Nuestro”. Línea de las Mujeres 079 opción 1: A partir del 1 de mayo comenzará a operar esta línea telefónica que ofrecerá atención especializada para mujeres en situación de violencia.

A partir del 1 de mayo comenzará a operar esta línea telefónica que ofrecerá atención especializada para mujeres en situación de violencia. Abogadas de las Mujeres: Se abrirá un registro el 1 de mayo para incorporar a 800 abogadas que acompañen legalmente a mujeres que enfrenten procesos relacionados con violencia de género.

Se abrirá un registro el 1 de mayo para incorporar a 800 abogadas que acompañen legalmente a mujeres que enfrenten procesos relacionados con violencia de género. Asambleas de Mujeres: De mayo a julio se realizarán 300 asambleas en municipios con mayores índices de violencia contra las mujeres. Estos espacios serán puntos de diálogo donde las participantes podrán expresar sus necesidades y plantear propuestas para desarrollar programas que beneficien a sus comunidades.

De mayo a julio se realizarán 300 asambleas en municipios con mayores índices de violencia contra las mujeres. Estos espacios serán puntos de diálogo donde las participantes podrán expresar sus necesidades y plantear propuestas para desarrollar programas que beneficien a sus comunidades. Cartilla de Derechos: Se han producido 10 millones de ejemplares de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, que serán distribuidos en todo el país como herramienta educativa y de información.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal reafirmó su compromiso con el bienestar de las mujeres tras recordar que más de un millón de mexicanas ya reciben la Pensión Bienestar, resultado de una inversión de cinco mil 566 millones de pesos.

Además, anunció que el 30 de abril iniciará la construcción de los primeros cinco Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Ciudad Juárez, Chihuahua, como parte de un proyecto nacional que contempla la edificación de 200 centros en todo el país para apoyar a las trabajadoras.

La Presidenta Sheinbaum Pardo también declaró: “Es momento de que todas las mujeres mexicanas demos un paso adelante para protegernos entre nosotras y construir un país más justo y seguro. Estas políticas representan nuestro compromiso con la dignidad y la igualdad”.

Estados como Oaxaca, Nuevo León, Colima, Baja California, Morelos, Chiapas, Puebla y Guanajuato han expresado su apoyo a estas medidas, destacando la importancia de garantizar el bienestar y la protección de las mujeres en cada rincón del país.

