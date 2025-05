VERSUS ¬ La izquierda agarró sabor a los innombrables de derecha. ¿Habrá secuelas?

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).- La suma de personajes innombrables del PRI y el PAN a Morena podría tener efectos negativos en el futuro, pues la ciudadanía podría retirar su apoyo al partido por traicionar sus principios e ir en contra de sus propios fundamentos, sostuvieron las periodistas Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

En los últimos días, Morena ha estado en medio de la polémica luego de que anunciara primero, el nombramiento de Adrián Ruvalcaba, un personaje con un oscuro historial de agresiones a medios, periodistas y políticos como nuevo director del Metro y, segundo, por la suma de Luis Enrique Benítez Ojeda, Diputado local de Durango, quien renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sumarse al movimiento.

Ante las críticas por el nombramiento de Adrián Rubalcava como director de Metro, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la decisión y pidió a la ciudadanía esperar a ver resultados antes de emitir juicios.

"Hay que darle una oportunidad a Adrián. A todos quienes critican les recomiendo que vuelvan a leer el capítulo del libro ¡Gracias! del Presidente [Andrés Manuel López Obrador]. A las personas se les evalúa en distintos momentos", declaró la mandataria federal en su conferencia matutina.

Al respecto Meme Yamel mencionó que el nombramiento de Adrián Ruvalcaba como nuevo director del Metro podría ser una especie de pago político, cuestionó que se recompense a un personaje que no ha aportado nada al movimiento.

"Uno lo podría como Adrián Ruvalcaba deja al PRI, se suma a los esfuerzos de la 4T durante la campaña y entonces, en la vieja usanza de la política hay que ser agradecidos. Creo que ese agradecimiento debe llegar a un punto, sobre todo entendiendo que uno puede estar agradecido cuando esa persona genuinamente hace algo positivo, en el caso de Ruvalcaba hasta Cuajimalpa se perdió. En el caso de Ruvalcaba yo no sé genuinamente qué es lo que le suma a la 4T".

Respecto a lo dicho por la Presidenta Sheinbaum, Meme Yamel señaló que Ruvalcaba tendrá encima no solo los ojos de los militantes de Morena, sino de toda la ciudadanía.

"La Presidenta dice ‘denle una oportunidad’, okay, se le da una oportunidad, pero creo que aquí es una oportunidad porque sea la que sea la verdadera razón por la que Adrian Ruvalcaba termina como director del Metro que él entienda que tiene los ojos del pueblo encima, no solamente los de los simpatizantes de Morena, sino de la ciudadanía en general".

Por su parte, Alina Duarte cuestionó que dentro de Morena no existan otros perfiles que sean capaces de ocupar los lugares vacantes y que puedan desplazar a los personajes polémicos.

"El relevo generacional, el relevo de cuadros no se le da la fortaleza que tendría que tener un proceso de estas dimensiones, no logran garantizar su sucesión y entonces se quedan los mismos, o ciertos referentes, haciendo, disputando o incluso indicando hacia donde caminar y ese creo que es el momento en donde nos encontramos en México, en donde ya se gana en las urnas, pero ahora lo que falta es la disputa ideológica. Yo no diría que Morena es simplemente un partido de izquierda".