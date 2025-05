Gérard Depardieu es sentenciado por doble agresión sexual durante rodaje en Francia

Un tribunal penal de París halló culpable a Depardieu por tocamientos indebidos y comentarios obscenos a dos trabajadoras del set.

MADRID, 13 May. (Dpa/Ep).- El actor francés Gérard Depardieu fue declarado culpable de agresión sexual y condenado a 18 meses de prisión, con suspensión de la pena, por la agresión a dos mujeres durante el rodaje de la película Les Volets verts, según dictaminó un tribunal penal de París. El fallo judicial aún podía ser recurrido.

El tribunal lo condenó también a dos años de inhabilitación y ordenó su inscripción en el registro de delincuentes sexuales, de acuerdo con la petición de la Fiscalía. El actor, que negó en todo momento las acusaciones, no estuvo presente en la lectura de la sentencia.

Depardieu fue acusado por dos mujeres de tocarles sus partes íntimas en contra de su voluntad durante el rodaje. Las víctimas fueron una decoradora y una asistente de realización de la película Les Volets verts.

Ambas acusaron al actor, de 76 años, de hacer comentarios obscenos y tocarlas inapropiadamente durante la filmación de la cinta, dirigida por Jean Becker. El juicio, que comenzó a finales de marzo, conmocionó a Francia.

En su declaración ante el tribunal, Depardieu admitió haber tocado a una de las dos demandantes, pero negó la intención sexual al agarrar sus caderas para no resbalarse.

"La agarré por las caderas para no resbalarme porque estaba muy alterado por ella, por el calor, era viernes, casi al final del rodaje, estaba muy cansado", declaró el actor durante el juicio.

Depardieu indicó que realmente no supo por qué había tocado a la mujer y que sólo se enteró de las acusaciones más tarde, cuando estaba bajo custodia policial. La víctima fue la escenógrafa, quien estuvo presente en el juicio y denunció que el actor la agredió sujetándola entre sus muslos, tocándole la zona púbica y subiendo hasta sus pechos.

Asimismo, el francés reconoció haber hecho comentarios groseros, aunque precisó que no se dirigían personalmente a la víctima. "Siempre me han dicho que tengo un carácter ruso. No sé si es por la bebida o por la vulgaridad. No toco el culo de las mujeres", indicó.

El juicio despertó fuertes críticas entre entidades feministas francesas, que se agolparon en las puertas del tribunal con pancartas y cánticos en apoyo de las víctimas. En el primer día del caso, el abogado defensor afirmó que las acusaciones eran "mentira" y que su labor era demostrar que "la verdad está del lado" del intérprete.

Depardieu enfrentó múltiples denuncias, entre las que destacó la presentada por la actriz Charlotte Arnould en 2018 por "violación con penetración y agresión sexual" en dos ocasiones. También se enfrentó a una acusación de agresión en el set de rodaje de El mago y los siameses, de Jean-Pierre Mocky.

En octubre de 2023, Depardieu publicó una carta en Le Figaro en la que negó las acusaciones y aseguró que "nunca jamás" había abusado de una mujer. En total, hasta trece mujeres lo denunciaron por violencia sexual durante los rodajes de once películas estrenadas entre 2004 y 2022, según dio a conocer Mediapart.

