ENTREVISTA ¬ México debe entablar con cautela una nueva relación con China: Dussel

En entrevista con "Los Periodistas", Enrique Dussel destacó la importancia de las propuestas presentadas por China para fortalecer sus relaciones comerciales con América Latina, las cuales contrastan con las políticas arancelarias impuestas por Donald Trump desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos a inicios de este 2025.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum debe diversificar sus relaciones comerciales con otros países, además de Estados Unidos, y en su caso, entablar con cautela una nueva relación comercial con China.

En entrevista para el programa de "Los Periodistas", que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el especialista señaló que México no debe de elegir entre Estados Unidos y China, sino entablar relaciones comerciales con ambos países, pero siempre tomando precauciones en este vínculo triangular.

"Para México no se trata de Estados Unidos o China, sino que Estados Unidos y China. ¿Cómo debiera México encarar su relación con Estados Unidos? El entablar una relación más clara, más estratégica a más de largo plazo con China, tiene como resultado también una nueva relación con Estados Unidos. Entonces con cuidado, con cautela, reconociendo esta nueva relación triangular".

El académico indicó que México no puede especular sobre las acciones que implementará Donald Trump y deberá plantearse una nueva relación con Estados Unidos y China.

"No podemos esperarnos 42 meses y si hay una tercera presidencia de Trump, pues nos sobrevive a todos, imagínense, esa no es opción, me temo, tiene que ser una relación cautelosa. Ojo, Estados Unidos tiene una relación con China, pues se acaban de reunir, acaban de definir una nueva tregua comercial".

El pasado 13 de mayo, el eje de izquierda del Cono Sur expresó su descontento con el maltrato de Donald Trump y dio sus primeros pasos para concretar acuerdos comerciales con China durante el encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con Xi Jinping, el Presidente del gigante asiático.

En el encuentro participaron las principales economías regionales, excepto México: Brasil, Chile y Colombia.

Xi Jinping ha ofrecido a la región nueve mil 200 millones de dólares en créditos. De Estados Unidos se han recibido amenazas y planes de una mayor exclusión. El contraste es tremendo. Además, China ha decidido ofrecer una política de exención de visado a cinco países de América Latina y el Caribe, y ampliará la política para cubrir más países de la región a su debido tiempo, anunció Xi.

Al respecto, Enrique Dussel destacó la importancia de las propuestas presentadas por China, en contraste con lo hecho por Donald Trump desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos.

"La discusión no es Estados Unidos o China, pero si queremos diversificar la relación política, económica, financiera de América Latina y de México, sin lugar a dudas China es una opción diferente. Lo que está demostrando este encuentro en la CELAC con China es que los conceptos, el diálogo y las propuestas concretas que está haciendo China para América Latina, incluyendo México, son muy diferentes a lo que hemos venido discutiendo desde el 20 de enero del 2025".

El académico mencionó que a diferencia de la gran mayoría de los países del mundo, México tiene una relación única con Estados Unidos debido a su localización geográfica, por ende, dijo, es importante diversificar los lazos.

"Considerando que tenemos esta relación única con Estados Unidos, muy diferente al resto de los países de la Celac, por ejemplo, y de América Latina y el Caribe, pues es es muy claro hoy en día la importancia de diversificar la relación con Estados Unidos en múltiples ámbitos, también en el ámbito del comercio, de las inversiones, en la relación económica".

Dussel Peters recordó que México siempre se ha enfocado en fortalecer su relación con Estados Unidos y no ha volteado a ver a otros países como China que han tenido un crecimiento exponencial.

"Yo les recuerdo, la propuesta de diversificación en términos cualitativos, en términos económicos, no es nueva, en México, es una vieja propuesta desde los 80s, desde los 90s, etcétera y México ha sido relativamente exitoso en esta diversificación. En el ámbito comercial, yo les recuerdo, la participación de Estados Unidos en los últimos 30 años ha caído muy significativamente. ¿Quién ha crecido? Asia y particularmente China y ahí es donde algunos sectores de México y particularmente Estados Unidos, pues prácticamente nos dicen, "A ver, sí, te diversificaste, pero te diversificaste mal. No te deberías haber diversificado con China”.

Finalmente, el especialista indicó que el foro de la Celac-China el gigante asiático ha abierto un gran número de oportunidades para los países de la región y le ha recordado a América Latina que puede buscar otras opciones además de Estados Unidos.

"China, en este foro Celac ofrece todo un portafolio de opciones, cientos de opciones existe este plan de acción 2025-2028 con cantidad de propuestas puntuales donde China plantea por un lado, 'ojo, América Latina, tú no eres patio trasero de nadie'. Y segundo, podemos continuar profundizando los instrumentos y la cooperación sur-sur que tenemos, podemos hacerlo si tú quieres".

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/