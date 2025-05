Los maestros acuerdan irse del Zócalo tras 17 días de protestas y de generar caos

Tras una cerrada votación de cinco mil 555 a favor y cinco mil 298 en contra, la Sección 22 de la CNTE acordó poner fin al plantón que mantiene en el Zócalo de la CdMx desde el 15 de mayo. Se espera que en los próximos días comience el retiro de las casas de campaña instaladas.

Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con sede en Oaxaca, decidió poner fin al plantón que mantenía en el Zócalo de la Ciudad de México desde el pasado 15 de mayo, tras una cerrada votación en su Asamblea Estatal.

La resolución, tomada la tarde de este sábado, marca el cese del paro nacional de labores que incluyó marchas, bloqueos y la ocupación de la Plaza de la Constitución, en demanda de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Reforma Educativa de 2019 y un aumento salarial del 100 por ciento.

Con cinco mil 555 votos a favor y cinco mil 298 en contra, la decisión de levantar el plantón se aprobó por una diferencia de apenas 257 votos, reflejando divisiones internas entre los docentes.

La consulta, realizada entre las bases magisteriales, se llevó a cabo tras varias mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde el Gobierno federal presentó propuestas que incluían mejoras en las condiciones de pensiones y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). Sin embargo, estas propuestas fueron consideradas insuficientes por algunos sectores de la CNTE, lo que generó tensiones durante las negociaciones.

El plantón, que se extendió por 17 días y ocupó calles aledañas como Guatemala, Donceles y Brasil, generó afectaciones viales significativas en la capital, incluyendo bloqueos en Paseo de la Reforma y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La CNTE también había advertido con boicotear las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio, lo que elevó la presión sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se mantuvo firme en no ceder a todas las demandas del magisterio, citando limitaciones presupuestales.

Tras haberse llevado a cabo la votación, ahora está por definirse la fecha a partir de la cual el magisterio comenzará a desmantelar las casas de campaña que mantiene instaladas en el Zócalo capitalino. Asimismo, la CNTE espera definir sus próximas acciones en una Asamblea Nacional Representativa.

El movimiento magisterial, que reunió contingentes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Zacatecas y la Ciudad de México, ha reafirmado en múltiples ocasiones su compromiso de seguir luchando por una seguridad social digna y mejores condiciones laborales.

No caeremos en provocaciones: Sheinbaum

Apenas el jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que los bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México han afectado a la población; sin embargo, aseguró que su Gobierno no caerá en provocaciones ante la falta de acuerdos.

“Ha sido difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación de alguna represión. Primero, porque no creemos en ello y, segundo, porque sería lo que estuvieran esperando. Nosotros no vamos a caer en provocaciones”, destacó en su conferencia matutina "La mañanera del pueblo".

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que las bases de la CNTE continúan con el análisis de las propuestas que se plantearon el miércoles con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; así como con el titular de Educación, Mario Delgado, y el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama.

Sin embargo, aseveró que serán los secretarios de Estado quienes informarán los detalles de lo que se dialogue más adelante con los profesores, quienes piden un incremento de 100 por ciento de sueldo, así como congelar y disminuir la edad de jubilación.

"Van a informar aparte la Secretaria de Gobernación, de Educación y el director del ISSSTE sobre las propuestas que se les hicieron, y ellos están, entiendo, en asambleas para poder tomar en cuenta esta propuesta que se hizo", dijo.