PuntosyComas ¬ EU busca aumentar el número de deportaciones al costo que sea

Las protestas en Estados Unidos no se apagan frente al endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de Donald Trump.

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- ¿Cómo llegamos a esta situación que pone en riesgo de confrontación a los gobiernos de Estados Unidos y México? Una historia publicada por el periódico estadounidense The Wall Street Journal, el pasado lunes 9 de junio del 2025, con el titular “Las órdenes de marcha de la Casa Blanca que desencadenaron la represión migratoria en Los Ángeles”, tiene una explicación.

Con un sumario que señala que “después de que las deportaciones no cumplieran con las promesas de campaña del Presidente Trump, a los agentes federales convocados a una reunión en Washington se les dijo que simplemente salieran y arrestaran a los inmigrantes ilegales”, la información de The Wall Street Journal está firmada por los reporteros Elizabeth Findell, Ruth Simon, Michelle Hackman y Tarini Parti.

La nota de The Wall Street Journal advierte que “aún con los muy difundidos arrestos de sospechosos por parte de agentes de inmigración enmascarados y los aviones cargados de migrantes que partieron de Estados Unidos hacia otros países, el Presidente Donald J. Trump no alcanzaba el número de deportaciones diarias realizadas por la Administración Biden en su último año”.

“Por esa razón -agrega el periódico estadounidense-, a finales de mayo, Stephen Miller, alto asesor de la Casa Blanca y artífice de la agenda migratoria del Presidente Donald Trump, habló en una reunión en la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con un mensaje muy claro: el Presidente, quien prometió deportar a millones de inmigrantes que viven en el país sin autorización, no estaba contento. Más valía que la agencia intensificara sus esfuerzos”.

La explicación fue -según publicó The Wall Street Journal-, que los pandilleros y los delincuentes a quienes Trump llamó "lo peor de lo peor" no eran el único blanco de las deportaciones. Los agentes federales debían "salir y arrestar a inmigrantes indocumentados", dijo Stephen Miller a los altos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que habían acudido de todo Estados Unidos, declararon al diario personas enteradas de esa reunión.

Fue precisamente Miller quien propuso que podían empezar por acudir a tiendas como Home Depot, en cuyas inmediaciones se reúnen trabajadores indocumentados para ser contratados. Así ocurrió la redada migratoria del pasado viernes 6 de junio del 2025 cerca del Home Depot del barrio predominantemente latino de Westlake en Los Ángeles, California, que dio origen a un fin de semana de protestas en todo el condado de Los Ángeles. Y así se inició una ola de arrestos de personas con apariencia de trabajadores indocumentados o migrantes de origen hispano, en muchas ciudades de Estados Unidos y las consecuentes protestas por la violencia con la que han actuado los agentes de migración y la Guardia Nacional estadounidense.

EL JALONEO

En un ambiente crispado, alimentado por interpretaciones dolosas y sacadas de contexto, la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en plena Casa Blanca y frente a Donald Trump, acusó este martes 10 de junio del 2025 a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, de haber alentado las protestas contra los arrestos de migrantes en Los Ángeles, California.

El mismo martes por la tarde y en la conferencia mañanera de este miércoles 11 de junio del 2025, la mandataria mexicana dijo que la afirmación de Noem era un mentira, pues en ningún momento ha convocado a manifestaciones con violencia.

Señaló la Presidenta mexicana que hace cerca de un mes, cuando el Gobierno estadounidense anunció que impondría un impuesto a las remesas que envían los mexicanos que trabajan en el vecino país, planteó una estrategia de movilización pacífica en varios sentidos. Por ejemplo, que senadores mexicanos expresaran a senadores del vecino país su desacuerdo con el nuevo impuesto y que los ciudadanos con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, le escribieran cartas a sus senadores en Estados Unidos para expresar que no estaban de acuerdo con el impuesto a las remesas.

“El día de ayer, cuando la secretaria de Seguridad Interior hace esta declaración, de inmediato dijimos: Es absolutamente falso, totalmente falso. Nunca hemos llamado a las acciones en Los Ángeles”, aclaró la Presidenta en su conferencia mañanera de este miércoles 11 de junio del 2025. Señaló que la distorsión de sus declaraciones, usadas fuera de contexto, son utilizadas por la oposición, que al carecer de apoyo en nuestro país, busca obtener respaldo fuera de nuestras fronteras.

COMUNIDAD PRODUCTIVA

A través de los años, se ha demostrado que la contribución de los latinos en Estados Unidos ha sido diversa y productiva para el progreso del país. Un estudio reciente del Centro para el Estudio Cultural y de Salud de los Latinos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y del Centro de Estudio y Pronóstico Económico de la Universidad Luterana de California, demuestra que la participación económica de los latinos en Estados Unidos ha sido más “activa e intensa” que la participación de los no latinos, publicó el pasado martes 22 de abril la cadena estadounidense de noticias CNN en su plataforma digital.

La información de CNN explica que el estudio señala que, en 2023, las dimensiones de esta economía de los latinos radicados en Estados Unidos, la ubicaban como la quinta economía más grande en el mundo, que por cuarto años consecutivos aparecía por encima de las economías de la India, Reino Unido y Francia, acercándose al potencial de las economías de Japón y de Alemania. Este grupo étnico ha sido clave en el aumento total del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos, que en 2023 se ubicaba en alrededor de 28 billones de dólares, y con una población de poco más de 330 millones de habitantes, de la cual casi el 20 por ciento es Latina: es decir, más de 63 millones.

Una investigación y análisis independiente sobre el impacto económico de los latinos en Estados Unidos, realizado por la organización Latino Donor Collaborative, señala que hace diez años, se empezó a reconocer el surgimiento de la nueva economía dominante impulsada por los consumidores, emprendedores y trabajadores latinos de Estados Unidos, que contribuía de forma muy importante al crecimiento económico del país. Los resultados de esta investigación fueron presentados el lunes 28 de abril de 2025 en la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Informe del Producto Interno Bruto Latino de Estados Unidos 2024, ofrece perspectivas innovadoras sobre el inmenso poder económico de la comunidad latina estadounidense. La séptima edición del informe elaborada por expertos de la Escuela de Negocios de la Universidad Estatal de Arizona destaca áreas clave de crecimiento y las importantes contribuciones de los latinos en diversas industrias, emprendimiento y capital humano.

En 2022, el Producto Interno Bruto latino de Estados Unidos alcanzó los 3.6 billones de dólares, situándose como la quinta economía más grande del mundo, superando a India, el Reino Unido y Francia. Este crecimiento refleja la continua trayectoria ascendente de la población latina en Estados Unidos.

Las principales conclusiones del informe muestran que los latinos en Estados Unidos no sólo impulsan el crecimiento del Producto Interno Bruto, sino que también destacan en sectores como la manufactura, el comercio minorista y la construcción. Tan solo la manufactura aportó 457 mil millones de dólares a la economía latina, lo que representa un significativo crecimiento interanual del 48.4 por ciento. En estados como California, Texas y Florida, la economía latina continúa superando a la de sus contrapartes no latinas, pero esto no se limita a los centros tradicionales: estados como Georgia y Washington también han experimentado una impresionante expansión económica liderada por los latinos.

El informe también se centra en el grupo demográfico más joven de latinos, quienes constituyen una gran parte de la fuerza laboral. Sus contribuciones están ayudando a cubrir las vacantes que dejan los trabajadores no latinos al jubilarse, lo que los convierte en esenciales para mantener el dinamismo económico. Además, el emprendimiento latino está en auge, y las empresas de propiedad latina impulsan la creación de empleo y la innovación, especialmente en sectores como la inteligencia artificial.

EL VOTO DE LOS LATINOS EN EU

El Informe del Votante Latino de Estados Unidos 2024, elaborado por Latino Donor Collaborative, revela información crucial sobre el creciente poder del electorado latino. Dado que los latinos representan ahora casi el 20 por ciento de la población estadounidense y constituyen el segmento de votantes elegibles de más rápido crecimiento, el informe destaca su papel crucial en la transformación del panorama político.

Históricamente, los latinos han sido una fuerza decisiva en la definición de resultados electorales clave, como se ha demostrado en estados como California, Nevada, Florida, Washington y Arizona.

El informe también destaca cómo la juventud latina —que representa el 25 por ciento de la población menor de 18 años en Estados Unidos— influye cada vez más en los resultados electorales. Cada año, 1.4 millones de latinos cumplen los requisitos para votar, y se calcula que que 36.2 millones de latinos pudieron votar en las elecciones presidenciales de 2024. Su impacto decisivo se sentirá especialmente en cinco de los siete estados clave, con importantes bases de votantes latinos en Arizona y Nevada, donde los latinos representan el 27 por ciento y el 21 por ciento de todos los votantes elegibles, respectivamente.

