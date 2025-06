Gobernador poblano ataca periodistas y responde a las quejas con manotazos y censura

Alejandro Armenta Mier lleva seis meses como Gobernador de Puebla y ya suma varias polémicas por agresiones a periodistas y contra medios de comunicación locales. Ante las demandas para que se respete la libertad de expresión y no se criminalice a comunicadores, el mandatario estatal responde con censura.

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier suma ya varias polémicas por agresiones a periodistas y medios de comunicación locales en seis meses de administración. La última tiene que ver con la aprobación y publicación de la llamada Ley de Ciberseguridad, también conocida como “Ley Censura”, con la que su gobierno busca blindarse frente a la crítica ciudadana.

Esta ley fue publicada por el Gobernador en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el domingo pasado tras aprobarse en el Congreso local el 12 de junio. Se trata de una serie de reformas al Código Penal estatal que crea y tipifica delitos como el “ciberasedio”, espionaje digital, usurpación de identidad, hacking y grooming.

Para esta nueva legislación, que fue presentada en noviembre de 2024 por el entonces Diputado local José Luis Parra, actual coordinador del gabinete de Armenta Mier, el Congreso no consideró las posturas de organizaciones civiles y periodistas locales, que alertaron por una posible censura y criminalización a la libertad de expresión por falta de claridad en la definición de los delitos.

Artículo 19 y la Red de Periodistas Puebla exigieron que se rechazara el proyecto porque los delitos que se crearon violentan el principio de taxatividad (certeza) en materia penal, y en su elaboración no incorporó el expertise técnico de especialistas. “Debido a estos factores, los delitos pueden ser utilizados contra la ciudadanía de manera arbitraria, particularmente personas periodistas y medios de comunicación”.

En respuesta, el Gobernador Armenta envió una carta dirigida al Congreso para que se convoque a foros abiertos de discusión sobre la "Ley Censura", aunque estos diálogos pudieron convocarse antes para garantizar un debate sobre las modificaciones ya aprobadas.

Este martes, Armenta sostuvo en declaraciones a medios que Puebla es quinto lugar en ciberdelitos, por lo que el Congreso actuó de manera contundente contra el ciberasedio, y afirmó que no violenta ni censura a los periodistas. "No hay ninguna restricción hacia los derechos humanos, no hay ningún interés de violentar las libertades y el actuar de los que se dedican a la noble profesión del periodismo y la comunicación. Lo que se está haciendo es proteger a los niños, lo que se busca es proteger a las mujeres, lo que se busca es proteger la identidad".

Oriundo de Izúcar de Matamoros, Puebla, Armenta inició su carrera política a los 23 años cuando fue elegido por plebiscito para Presidente municipal de Acatzingo de Hidalgo. Posteriormente, fue Diputado local de 2002 a 2005, en la segunda mitad del sexenio del Gobernador priista Melquíades Morales.

En el gobierno de Mario Marín (2005-2011) fungió como director del DIF Estatal, Secretario de Desarrollo Social y en 2010 se convirtió en dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde le tocó la designación de los candidatos para la gubernatura, alcaldías y diputaciones.

En 2015 fue designado como Diputado federal por el PRI en el Distrito 7 de Tepeaca; y en 2017 acudió a un evento organizado por Morena en contra de la corrupción, por lo que el PRI decidió suspender temporalmente su militancia al considerar que había asistido a un evento partidista de otro órgano político.

En respuesta, Armenta anunció su renuncia al PRI y su incorporación a la militancia de Morena en abril de 2017. Rápidamente, en las elecciones de 2018 fue elegido como Senador por el partido guinda y, desde entonces, ha ocupado importantes puestos. En la Cámara alta, lo logró con el apoyo de Ricardo Monreal.

Al inicio del Segundo año legislativo de la LXV legislatura y después de tres votaciones, fue electo como Presidente de la Mesa Directiva del Senado para el período 2022-2023, él era el candidato de Monreal y en ese periodo quedó exhibida una ruptura dentro de la bancada morenista, pues poco menos de la mitad rechazaban la llegada de alguien cercano a Ricardo.

Y en 2024 se convirtió en el candidato al gobierno de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia; es el gobernador poblano desde el 14 de diciembre de ese año.

Polémicas con periodistas y medios

Además de toda la polémica por la “Ley Censura”, que presentó Luis Parra, su coordinador de gabinete, Armenta Mier suma otras controversias. Apenas en abril pasado, arremetió contra el periodista Rodolfo Ruiz, director del medio EConsulta, a quien llamó en repetidas ocasiones “cobarde” y “canalla”.

Incluso solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla iniciar una investigación en su contra por presunta violencia de género en contra de la boxeadora Gabriela Sánchez Saavedra, "La Bonita", debido a un supuesto tuit que no escribió el comunicador.

"La verdad, lamento que un medio de comunicación haya señalado que ese evento era un distractor, quien lo dijo es un canalla. Ya lo borró. Es un tuit que subió EConsulta. Le quiero decir que es un canalla, que es un cobarde. Esto se puede tipificar como delito, porque referirse a una mujer de esa manera sólo lo describe en cuerpo entero. Ojalá tuviera los pantalones, no para subirse al ring con Gaby, porque no le duraría ni un guante, pero sí para hacer un entrenamiento", declaró el Gobernador en una conferencia de prensa.

A través de Twitter, el periodista respondió a los señalamientos y aseguró que él no escribió ningún tuit. Según explicó el académico Jorge Calles Santillana, en una columna en EConsulta, el Gobernador se refería a un tuit publicado el 28 de diciembre del año pasado en el que se lee: “La apuesta de la 4T por ‘La Bonita’ y Belinda no es aislada, no sólo es distractor ni desvío de recursos. Va más allá: son parte de un proyecto. En ese proyecto está un Diputado que iba a casarse y ya no se casó. Que vea quien quiera ver”.

Por ese caso, la organización Artículo 19 pidió al Gobernador Armenta que se retractara de las acusaciones contra el periodista y que pidiera disculpas públicas “por haber usado su poder público para estigmatizar y descalificar”, exigiendo un alto al uso de la tribuna pública del gobierno estatal en contra de la prensa.

Incluso la Red Puebla de Periodistas solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) que, a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), investigara las agresiones digitales y físicas dirigidas contra tres comunicadores poblanos.

Otra polémica ocurrió en enero pasado, cuando organizaciones sociales y periodistas le exigieron al Gobernador abstenerse de continuar con la sección "Detector de Mentiras" en sus conferencias pues consideraron que “deteriora el debate público y refuerza un discurso estigmatizante contra periodistas y medios de comunicación”.

Desde Artículo 19 señalan que las reformas como la “Ley Censura” no son nuevas y forman parte de un patrón documentado: “Hemos visto intentos similares en otros estados. No es un fenómeno aislado”.

Además, como antecedente a esto resaltaron que entre 2018 y 2024, Artículo 19 documentó al menos 22 procesos judiciales contra la prensa en Puebla. “Nunca habíamos registrado tantos casos como en el último año. Se está utilizando el sistema judicial y el Código Penal para perseguir a personas críticas, especialmente periodistas y defensores de derechos humanos”.

Armenta, silencio ante compra de libros de Monreal

Alejandro Armenta Mier le fue leal a Ricardo Monreal tras llegar a la Mesa Directiva del Senado. En febrero de 2023, SinEmbargo publicó una investigación sobre las instrucciones del Senador Monreal para comprar 13 mil 300 libros de su autoría con el dinero de dicha Cámara, a lo que se sumaron las quejas de dos senadores que negaron haber firmado las autorizaciones para estas adquisiciones.

En esa controversia sigue en juego el esclarecimiento de 6 millones 290 mil 993 pesos de dinero público, pues hasta la fecha, Ricardo Monreal no ha esclarecido el asunto. Y Armenta guardó silencio como Presidente del Senado.

En aquel momento, se solicitó una entrevista con Armenta Mier para saber su opinión sobre lo que Imelda Castro e Higinio Martínez, ambos senadores, denunciaron porque aseguraron que los documentos que fueron utilizados para solicitar los ejemplares de Monreal contienen sus firmas falsas. El actual Gobernador poblano respondió que estaría ocupado en la sierra de Puebla.

Incluso, Higinio Martinez le pidió hacer una revisión sobre el asunto para que se determinara quién falsificó su firma. En ese momento, Armenta señaló que solicitó a la contraloría la investigación correspondiente pero evadió dar una postura al respecto, al mencionar que no tiene funciones ministeriales, ni es perito, “será la contraloría quien actúe y haga los procedimientos que correspondan, contra quién sea”. Luego, nada pasó.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez/ Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.