Fiscalía de Jalisco pedirá información a EU sobre caso Valeria Márquez.

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Estado (FGE) de Jalisco solicitará información al Gobierno de Estados Unidos sobre Ricardo Ruíz Velasco, alias el “Doble R”, un mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que habría participación en el asesinato de la influencer Valeria Márquez.

“En el caso donde se menciona al 'Doble R', como lo mencioné hace un momento, desde luego pues vamos a tener comunicación con el personal de la Embajada, que son con los que tenemos estrecha coordinación para ver si tienen alguna información adicional que nos pudiera ayudar en la investigación. Estaremos en espera de que información se tiene, de donde sacaron esa información, y si es apta para nosotros seguir esa línea de investigación pues desde luego lo haríamos”, comentó el Fiscal General Salvador González de los Santos.

En ese sentido, el funcionario estatal rechazó que en la carpeta de investigación exista algún dato que vincule al presunto criminal con el caso de la creadora de contenido. “Lo que sí le puedo decir es que en la carpeta de investigación no tenemos algún dato que lo involucre directamente a él. Desde luego que no podemos descartar nada, pero insisto, no tenemos evidencia que así lo indique", añadió.

"Todos los homicidios o feminicidios relacionados con mujeres desde un inicio se trabajan bajo el protocolo de feminicidio", reiteró el Fiscal, quien a su vez negó que se pueda probar que la joven y Ruíz Velasco tuvieran una relación sentimental.

La influencer Valeria Márquez, conocida en redes sociales por sus transmisiones en TikTok, fue asesinada a balazos el pasado 13 de mayo mientras realizaba un enlace en vivo desde su estética, ubicada en Zapopan, Jalisco.

Según su propia descripción, Márquez era modelo y tenía 23 años. Además, era propietaria de un salón de belleza, ubicado en Zapopan, Jalisco, hasta donde llegó un presunto sicario a dispararle. Aquel día, más temprano, un hombre se presentó en su negocio para entregarle un regalo costoso, según lo que él mismo le dijo al personal de Valeria. Como la joven no se encontraba, quedó de volver por la tarde.

Cuando Valeria llegó al salón hizo una transmisión en vivo y contó lo anterior, y también dijo que eso le preocupaba: qué tal que me quieren levantar, o me quieren matar, dijo. Valeria recibió una primera entrega: una bebida y un peluche. Cuando dijo que ya mejor se iba, una amiga le mandó un mensaje para pedirle que se quedara a esperar el regalo porque ella quería ver qué era.

Poco después, Valeria informó a sus seguidores que ya estaba llegando el mensajero con el supuesto regalo costoso. En la transmisión se alcanza a escuchar que él pregunta: “¿Valeria?”, ella asiente y él le dispara mientras el "en vivo" continúa.