Morena propone en el Congreso de la CdMx acabar con los arrendamientos abusivos

La iniciativa del legislador morenista, Alberto Vanegas Arenas, busca evitar que para el arrendamiento de una vivienda se exijan requisitos excesivos a los inquilinos.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- Como una medida para equilibrar las condiciones entre inquilinos y arrendatarios, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, está impulsando una reforma para prohibir los requisitos excesivos en contratos de arrendamiento de viviendas que formen parte de este mercado privado en la capital mexicana.

Alberto Vanegas Arenas, Diputado local por Morena, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa con la que busca evitar que los contratos de arrendamiento contemplen requisitos excesivos para los inquilinos, por ejemplo, que pidan Avales con propiedad libre de gravamen, pagos anticipados por varios meses y firma de títulos de crédito en blanco.

“Lo que estamos haciendo con esta iniciativa es garantizar que sea un derecho y no un privilegio, garantizar mejores condiciones, sobre todo para las personas que tienen la necesidad de rentar una vivienda que son jóvenes, estudiantes, mujeres solas, jefas de familia, es decir, sectores vulnerables que se verían beneficiados con esta reforma al Código Civil”, explicó el Diputado en entrevista con SinEmbargo.

Con el nombre de Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2448-F del Código Civil para el Distrito Federal, en materia de requisitos en el contrato de arrendamiento, el legislador morenista presentó esta propuesta en octubre de 2024, al considerar que es necesario que se establezca un estándar justo, tanto para arrendadores como para inquilinos.

Lo anterior, debido a que el artículo 2448-F del Código Civil capitalino no especifica cuáles son las obligaciones que arrendador y arrendatario podrán contraer adicionalmente a las que establece la ley, se pueden generar prácticas abusivas y desproporcionadas, mismas que la propuesta del Diputado morenista busca regular, por lo que la iniciativa también pretende que se elimine el requisito de que exista un “fiador en garantía”.

Además de establecer que el arrendatario tiene prohibido solicitar al inquilino, un aval que cuente con una propiedad de igual o mayor costo al inmueble que está rentando, ni podrá solicitar que el probable inquilino pague uno o varios meses de renta por adelantado, como tampoco podrá exigir la “firma de títulos de crédito en blanco”.

En este sentido, Venegas Arenas consideró que actualmente para acceder a la renta de una vivienda existen “requisitos excesivos”, que son desfavorables para los posibles inquilinos, por lo que para estos crean condiciones de desventaja, especialmente en sectores económicamente vulnerables, como jefas de familia, la población juvenil y adultos mayores.

“El tema que te piden tres meses de depósito por adelantado, que te piden una fianza, que puedas firmar documentos en blanco, es decir, condiciones desfavorables para quienes rentan una vivienda y, repito, el tema de que quienes rentaron una vivienda son sectores prioritarios, son jóvenes, mujeres, personas mayores que no tienen esta solvencia económica, están en condiciones de desventaja”, comentó.

“Lo que nosotros buscamos con esta reforma al Código Civil es que haya piso parejo, que haya equilibrio, que no hayan excesos para quien renta una vivienda, que no paguen tres meses por adelantado, que no tengan que firmar documentos en blanco, que no tengan que conseguir títulos de propiedad de familiares o amigos”, añadió.

De acuerdo con la fracción VIII del Artículo 2448F del Código Civil para el Distrito Federal, sólo se establece el texto que señala: “Las obligaciones que arrendador y arrendatario contraigan adicionalmente a las establecidas en la Ley”, por lo que, con la finalidad de que exista mayor claridad al momento de que este se aplique en un contrato de arrendamiento, la iniciativa de legislador propone que se adicione con lo siguiente:

“VIII. Las obligaciones que arrendador y arrendatario contraigan adicionalmente a las establecidas en la Ley. Estas obligaciones por ningún motivo deberán solicitar contar con un aval propietario de un mueble o inmueble de igual o mayor costo a la cosa arrendada; el pago por adelantado de uno o varios meses de renta; y, la firma de títulos de crédito en blanco”, especifica la propuesta.

Mientras que en la Fracción IX del mismo Artículo, que dice textualmente: “El monto del depósito o en su caso los datos del fiador en garantía", el Diputado Vanegas Arenas propone eliminar la frase “o en su caso los datos del fiador en garantía”, para que la reforma quede, eventualmente, de la siguiente manera: “IX. El monto del depósito”.

El legislador morenista destacó que su iniciativa está acorde a la visión social del Gobierno de la Ciudad de México, e incluso a la del Gobierno federal, que concibe a la vivienda “como un derecho, no como una mercancía”, por lo que complementa, dentro del marco jurídico, las acciones y programas sociales que ambas administraciones están impulsando en este momento en favor de la ciudadanía.

“Esta iniciativa es complementaria, es un trabajo que estamos haciendo desde el Congreso de la Ciudad de México con respecto a la política de vivienda de la Jefa de Gobierno (...) esta iniciativa viene a complementar desde el marco jurídico, desde el Congreso esta nueva visión, nuevo paradigma, de concebir a la vivienda como un derecho”, ahondó el Diputado Venegas Arenas.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, hasta ese momento, había 35.3 millones de viviendas particulares habitadas a nivel nacional, de las cuales el 16.4 por ciento, 5.8 millones de viviendas, se declararon rentadas, de las cuales sólo el 54 por ciento contaban con un contrato de renta vigente, “lo que puede podría mejorar la seguridad de sus habitantes y evitar desalojos forzados”, destacó la encuesta.

Al mencionar la principal razón por la que están en condición de renta, en el 51.4 por ciento de viviendas rentadas se declaró que era porque no tenían acceso a un crédito o porque no tenían recursos para adquirir una vivienda propia; el 22 por ciento porque la facilidad de mudarse o cambiar de vivienda; el 9.7 por ciento porque el pago de la renta era menor que el de una hipoteca; y el 8.7 por ciento no tenía interés en adquirir una vivienda.

Respecto al porcentaje de viviendas particulares, por entidad federativa, que estaban rentadas en ese momento y que el motivo principal de los inquilinos era que no tenían acceso a un crédito o no tenían recursos para comprar una propiedad, en la Ciudad de México 46 por ciento estaban en esa condición. La cifra más alta, con el 68 por ciento, se ubicó en Guerrero; seguido de Chiapas, con el 67 por ciento; y Sinaloa con el 62 por ciento.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, señala que, a nivel nacional, en los hogares de México, el ingreso promedio total trimestral por hogar fue de 67 mil 311 pesos. Mientras que el promedio del gasto total trimestral fue de 60 mil 263 pesos en los hogares a nivel nacional, lo que representó un incremento del 11.5 por ciento respecto a 2020, cuando el promedio del gasto total trimestral fue de 54 mil 048 pesos.

Venegas Arenas también subrayó que los arrendatarios no tienen nada qué temer, ya que cuentan con certeza jurídica y su iniciativa sólo pretende un equilibrio en la relación entre arrendatario-arrendador. “Es una propuesta que equilibra esta relación entre arrendatario-arrendador, que no se preocupen, la certeza jurídica de los propietarios estaría garantizada, solamente estamos buscando un equilibrio en el contrato privado”, dijo.

“Lo que buscamos es que haya condiciones parejas para quien renta y también cuidando, por supuesto, la certeza jurídica del propietario. Entonces, ese es el contexto general, aunado a esta política de vivienda, que nosotros consideramos que con este ajuste al Código Civil vamos a complementar las acciones del Gobierno de la ciudad con el mercado privado que ofrece la renta de viviendas”, enfatizó.

El promedio trimestral de gasto destinado a vivienda y servicios a nivel nacional fue de tres mil 793 pesos, lo que representa el 9.5 por ciento del gasto corriente monetario total trimestral por hogar en 2022; el gasto para alimentos, bebidas y tabaco fue de 15 mil 059 pesos trimestrales, el 37.7 por ciento; para transporte y comunicaciones, siete mil 714 pesos, el 19.3 por ciento; y servicio de educación y esparcimiento de tres mil 921 pesos, el 9.8 por ciento.

El ENIGH 2022 señaló que el ingreso corriente promedio trimestral por hogar en la Ciudad de México fue de 89 mil 310 pesos, mientras que el gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar, para la capital del país fue de 58 mil 898 pesos. En tanto, el gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar en las localidades urbanas de Ciudad de México fue de 59 mil 027 pesos, mientras que en las localidades rurales el gasto fue de 36 mil 075 pesos.

En 2022, el mayor gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar se presentó en Ciudad de México, con 58 mil 898 pesos por hogar, de los cuales siete mil 180 fueron destinados a Vivienda y servicios de conservación, energía eléctrica y combustibles, el 12.1 por ciento del gasto corriente monetario, lo que significa que diariamente se destinaron 79 pesos a este rubro, según cifras de la ENIGH del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).

Los alimentos, bebidas y el tabaco fue el rubro que significó el mayor gasto promedio trimestral por hogar, ya que destinaron 22 mil 327 pesos, el 37.9 por ciento del gasto corriente monetario, lo que representa un gasto diario de 248 pesos. “Para el caso de cuidados de la salud, se gastaron dos mil 035 pesos, que equivalen a 3.5 por ciento del gasto corriente monetario. Esto representa un gasto diario de 23 pesos”, señaló el Instituto.

El legislador por Morena contempló que será en el segundo año legislativo cuando se discuta su propuesta, luego de que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, a la que se turnó la iniciativa, pidió una prórroga, pero se dijo confiado en que la iniciativa que pretende reformar el Artículo 2448F del Código Civil para el Distrito Federal sea aprobada sin problemas.

“Se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la comisión solicitó una prórroga, entonces, se estará ya discutiendo en el segundo año legislativo que inicia en el mes de septiembre. Hay un trabajo que estamos realizando con la comisión, entonces, esperemos que en este periodo ordinario ya pueda aprobarse esta iniciativa”, detalló Venegas Arenas.

