El mundo del arte en Tepic protesta por demolición de complejo para hacer un estadio

Activistas, organizaciones sociales, políticos y personalidades del mundo del espectáculo denunciaron la demolición de la Ciudad de las Artes por parte del Gobierno del estado, el cual pretende construir un estadio de futbol en reemplazo del complejo cultural.

Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).- Con danza, música y otras manifestaciones pacíficas, entre escombros de concreto, artistas, activistas y varias organizaciones sociales han protestado en los últimos días ante la demolición de la denominada Ciudad de las Artes, un complejo cultural en Tepic, Nayarit, de carácter público, para que, por iniciativa del Gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, sea reemplazado por un estadio de futbol con fines comerciales.

Los reclamos por la obra comenzaron a inicios de este mes de junio, entre los restos derribados de espacios que, con recursos públicos, durante más de 10 años sirvieron para difundir y disfrutar de la cultura entre los nayaritas, pero que ahora desaparecieron como consecuencia de la decisión del Gobierno estatal, el cual pretende edificar un estadio de futbol, que responde a intereses públicos.

A través de redes sociales, activistas y pobladores Tepic, e incluso de otras entidades, denunciaron que la destrucción de complejo cultural, que contaba con un anfiteatro, biblioteca, una escuela de música, espacios para talleres de escultura, pintura y en donde también se podían llevar a cabo exposiciones, pistas para prácticas de patineta, así como un parque aledaño lleno de árboles que también serán derribados para levantar el estadio.

@cosio_joaquin necesitamos de su valioso apoyo 🙏🏽 acá en Nayarit nos están destruyendo ciudad de las artes, quieren poner otro estadio innecesario.

¿Podríamos contactarlo para hablarle un poco más del tema? pic.twitter.com/vIWretQ8uX — SERGIO BARBA (@SERGIOBARBA) June 10, 2025

Claudia Raquela Araujo Gómez, titular de la Secretaría de Infraestructura de Nayarit, dio a conocer, el pasado 31 de mayo, el inicio de los trabajos para la construcción del estadio, que llevará por nombre Nicolás Álvarez Ortega (NAO), que tendrá una capacidad para 12 mil 564 aficionados. Este, ocupará 16 mil 700 metros de un terreno que mide en total 25 mil metros cuadrados, con un costo de 15 millones de pesos.

Fue en 2009 cuando se derrumbó el antiguo estadio y se planeó la construcción de uno nuevo, sin embargo, el proyecto fue abandonado por falta de recursos, pero el Gobernador Navarro retomó la obra pese a que esa entidad ya cuenta con dos estadios en los que se pueden presentar partidos de futbol, el Estadio Arena Cora y el Estadio olímpico Santa Teresita, así como un estadio de béisbol conocido como el Coloso del Pacífico.

Por ello, quienes rechazan la construcción del NAO enfatizan que es innecesario otro recinto de este tipo y, por el contrario, consideran indispensable rescatar espacios culturales que estén al alcance de toda la ciudadanía, así como de las áreas verdes en donde unos 100 árboles están en riesgo como resultado del proyecto impulsado por el Gobierno estatal, que, se tiene previsto, estará concluido en máximo 18 meses.

En plena destrucción de Ciudad de las Artes, en donde se construirá el segundo estadio de fútbol @enTepic, bailarina de ballet se manifiesta con arte, a metros de la pesada maquinaria. En este inmueble se encuentra la Escuela Superior de Música que también será derribada. pic.twitter.com/C4kP0TbvQG — Soy de Tepic (@SoyDeTepic) June 5, 2025

Denunciaron que previo al inicio de los trabajos de construcción del estadio, no se les consultó a la ciudadanía sobre la obra, ni se les informó sobre las consecuencias de la misma. Asimismo, destacaron que las autoridades de Nayarit ya están desalojando a los estudiantes de la Escuela de Música, con el propósito de que ésta sea derrumbada, lo que dejaría a 600 alumnos a la deriva, ya que en el estado no hay otro espacio para desarrollar sus actividades académicas.

Ante esa situación, los opositores al proyecto, además de las manifestaciones en redes sociales y un plantón en la Escuela de Música, única sede que aún se mantiene en pie después de que dio inicio la demolición del complejo,se reunieron frente al Palacio de Gobierno, en la plaza Benito Juárez, para protestar de manera presencial por los trabajos de construcción.

Los colectivos y activistas también anunciaron que presentarán un amparo para intentar frenar lo que califican como un ecocidio urbano y por la violación a derechos culturales, ya que consideran que se está transgrediendo su derecho al acceso a la cultura. “No se trata sólo de una demolición: es una regresión jurídica, ambiental y social”, expresó Carlos Lara, socio y administrador del despacho Artículo 27, en conferencia de prensa este 10 de junio.

INCREÍBLE. Estudiante de la Escuela Superior de Música de Nayarit protesta cantando en la Ciudad de las Artes @enTepic, que será demolida junto con su Escuela de Música, para construir un nuevo estadio de fútbol. pic.twitter.com/BtGqIMYRnN — Soy de Tepic (@SoyDeTepic) June 2, 2025

En el mismo encuentro con medios de comunicación, la gestora cultural Aidé Partida dio a conocer que, además, se está llevando a cabo una recolección de firmas con las cuales buscan contribuir a detener la obra. “Se está peleando por detener la demolición de la escuela de música y de danza (...) por desgracia esto está pasando en Tepic y estamos recolectando firmas para detener este atropello a la cultura”, comentó Partida.

Para ello, activistas y colectivos lanzaron la petición “Detengan la destrucción de la Ciudad de las Artes y el ecocidio en Tepic, Nayarit”, a través de la plataforma Change.org, para que la ciudadanía de todo México, incluso de otros países, firmen y se solidaricen con su causa, como, incluso, algunos políticos y personalidades del mundo del espectáculo ya lo están haciendo.

Luego de que se diera a conocer la demolición de la Ciudad de las Artes, Andrea Navarro, Diputada federal por Morena, se pronunció en redes sociales en contra de la construcción del nuevo estadio. “Construir un estadio en ese lugar restringe el acceso a un espacio que debe ser recreativo y gratuito. La incorporación de tarifas y actividades comerciales excluye a sectores de bajos recursos y va en contra del principio de ‘primero los pobres’”, dijo.

En una publicación en su perfil de Facebook, la legisladora destacó que actualmente el estado cuenta con una infraestructura cultural y artística escasa, lo mismo que las áreas verdes, ya que son menos de las que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante la inversión que se hizo en el complejo cultural, que ahora se pretende reemplazar por el estadio, comentó que se trata de un “acto de corrupción”.

Asimismo, enfatizó que la construcción de un estadio también significa una restricción de acceso a un espacio público, el cual debería estar al alcance de los que menos tienen, lo que es una falta a uno de los estandartes de la 4T, “primero los pobres”. “Edificar un estadio de fútbol en ese lugar restringirá el acceso público a un espacio que, por definición, debe ser recreativo y gratuito”, consideró.

“La construcción de la Ciudad de las Artes, hoy abandonada por las autoridades y organismos responsables, representó una inversión de 54 millones de pesos, un costo directo para la sociedad. Levantar una nueva obra en este mismo espacio, sin fincar responsabilidades por la negligencia en su edificación, es un acto de corrupción que se suma a la omisión en su mantenimiento”, recordó.

“Por otro lado, edificar un estadio de fútbol en ese lugar restringirá el acceso público a un espacio que, por definición, debe ser recreativo y gratuito. La incorporación de tarifas y actividades comerciales excluye a sectores de bajos recursos, yendo en contra de la máxima de este movimiento: primero los pobres”, enfatizó la legisladora morenista.

Por su parte, Ivideliza Reyes Hernández, Senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), también hablo del tema, al señalar que el Gobierno prefiere destinar recursos a estadios millonarios, mientras la ciudadanía espera apoyo a los artistas. “El arte no estorba. La salud no espera. La cultura no se demuele. Mientras el gobierno prioriza estadios de 300 millones de pesos, seguimos esperando hospitales dignos, apoyo real a nuestros artistas y respeto a nuestra historia”, dijo en un video en su cuenta de Facebook.

Otro de los que se pronunció por la demolición del complejo cultural fue el actor mexicano Joaquín Cosio quien a través de su cuenta de Instagram expresó: "Algo está pasando en nuestro país. Algo está pasando con la cultura. Algo está pasando con quienes deciden los destinos de los espacios”.

A través de su cuenta de Instagram, el Nayarita @cosio_joaquin manifestó su postura en contra de la destrucción de Ciudad de las Artes. "Algo está pasando en nuestro país. Algo está pasando con la cultura. Algo está pasando con quienes deciden los destinos de los espacios pic.twitter.com/64vxvTDee7 — Soy de Tepic (@SoyDeTepic) June 10, 2025

El pasado 6 de junio, se publicó en la Gaceta de la Comisión Permanente parlamentaria del Senado una proposición de Beatriz Navarro Pérez, Diputada federal por Morena, en la que exigió al Gobierno de Nayarit detener la demolición de la Ciudad de las Artes con la finalidad de construir en su lugar un estadio de futbol. La legisladora criticó que este proyecto se está realizando con opacidad al carecer información y lo estudios correspondientes.

“Lo único que se ha hecho público es una declaración del gobernador, quien aseguró que se utilizarán recursos propios del Estado, sin mayores precisiones”, destacó Navarro Pérez, quien enfatizó la falta de información sobre el financiamiento de la obra, así como datos técnicos y estudios de impacto ambiental, por lo que se dijo preocupada ante "la falta de información clara, pública y verificable" sobre el proyecto.

“Al tratarse de un proyecto de infraestructura de uso público financiado con recursos del erario, la opacidad en torno a su ejecución contraviene los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, abriendo la puerta a procesos discrecionales que podrían terminar en la privatización parcial o total de este espacio”, alertó la legisladora en un intento por frenar la obra.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy/ Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.