China pide a países rebajar la tensión para no dañar rutas como el Estrecho de Ormuz

Teherán sopesa el cierre de esta vía marítima como respuesta a la implicación de Washington en la ofensiva de Israel.

MADRID/BRUSELAS, 23 Jun. (EUROPA PRESS).- China ha instado este lunes a la comunidad internacional a actuar de manera más intensa para reducir las tensiones y evitar la inestabilidad en Oriente Próximo, después de que el Parlamento de Irán recomendara el cierre del Estrecho de Ormuz, en respuesta al ataque de Estados Unidos (EU) contra instalaciones nucleares iraníes.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, ha recordado que las aguas del Golfo Pérsico forman parte de "importantes rutas comerciales internacionales" y que su seguridad redunda en interés de todo el mundo.

"China insta a la comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos para promover la distensión de los conflictos y evitar que la inestabilidad regional tenga un mayor impacto en el desarrollo económico mundial", ha reclamado.

Guo también ha trasladado que desde China están dispuestos a fortalecer la comunicación tanto con Irán como con otros actores interesados con el fin de promover una desescalada del conflicto.

Las declaraciones que llegan desde Pekín se producen después de que Washington pidiera su intermediación para evitar el cierre del Estrecho. El Secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que esta decisión supondría un "terrible error" para Teherán y lo calificó de "suicidio económico".

China es uno de los grandes compradores de crudo iraní, que obtiene a muy bajo precio. A la espera de la decisión final del Líder Supremo, el Ayatolá Alí Jamenei, el Parlamento de Irán recomendó cerrar el Estrecho de Ormuz, uno de los principales pasos comerciales y económicos de todo el mundo.

El Parlamento iraní ha respaldado el cierre del vital Estrecho por el que pasa gran parte del crudo y el gas del mundo en respuesta al bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes por parte de Estados Unidos durante el fin de semana.

China es un importante socio económico de Irán, que extrae gran parte de su crudo del país de Oriente Próximo. Pekín también está acusada de suministrar a Irán bienes importantes para fines militares y civiles.

UE avisa a Irán que cerrar Estrecho de Ormuz sería "extremadamente peligroso"

La Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, ha avisado este lunes que si Irán cumple la amenaza de cerrar el Estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, será "extremadamente peligroso" y ha insistido en buscar vías diplomáticas para rebajar las tensiones en la región tras los últimos ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes.

"Los ministros están muy centrados en una solución diplomática", ha dicho la jefa de la diplomacia europea a la prensa en Bruselas, en donde los ministros de Exteriores de la UE han dedicado un desayuno a la situación en Irán antes de la reunión formal a 27, en la que también discutirán por primera vez el informe de Kallas, en el que afirma que hay "indicios" de que Israel está violando los Derechos Humanos en la franja de Gaza, lo que choca con sus obligaciones para con el Acuerdo de Asociación con la UE.

"Existe una gran preocupación por las represalias y la escalada de esta guerra, especialmente por el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, algo extremadamente peligroso que no beneficiará a nadie", ha expresado Kallas.

En este contexto, la Unión sigue comprometida con una solución diplomática "a largo plazo", ha dicho la Alta Representante, quien ha afirmado que en contactos con Teherán el pasado viernes el país dio señales de estar "abierto a discutir" sobre la cuestión nuclear, pero también sobre otros asuntos de seguridad más amplios que interesan a Europa.

Kallas también ha querido poner en valor el papel de la Unión Europea en las conversaciones para un acuerdo nuclear y ha defendido que "si se mira atrás, Europa siempre ha tenido un papel y que cuando Irán ha querido hablar con nosotros, nosotros hemos aprovechado la oportunidad".

También ha incidido en las consecuencias si Teherán avanza en su programa nuclear porque todo el mundo coincide en que "Irán no debe tener arma nuclear" y "se ha de trabajar en esa dirección", al tiempo que ha señalado que existen "obligaciones en vigor" en el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) y un "mecanismo de reimposición rápida" que permite restablecer "todas las sanciones" si no hay avances.

