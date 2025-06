Por Catalina Gómez (Irán) y Daniel Blumenthal (Israel)

Teherán/Tel Aviv, 23 de junio (RadioFranciaInternacional).- Israel asegura que los objetivos de sus bombardeos en Irán han sido lugares donde opera la Guardia Revolucionaria, pero también han atacado sitios estratégicos.

Especialmente causa tensión el ataque con dron contra la puerta de la prisión de Evin. No causó grandes daños, pero sí ha sido muy significativo porque este blanco israelí toma una dimensión política: allí están detenidos los presos políticos del sistema y ha sido el lugar donde históricamente se han detenido a las personas que se han opuesto a la República Islámica.

En Teherán los ataques han sido duros, con grandes explosiones. La ciudad ya estaba volviendo a tener vida después de que por muchas jornadas estuvo prácticamente vacía.

Mucha gente buscó refugio en el norte, en el Mar Caspio. Sin embargo, por razones económicas han regresado a reactivar sus vidas. Ya no pueden vivir en casas de familia, ya no pueden alquilar más casas y tratan de volver a hacer una vida normal.

Pero exactamente cuando la ciudad empezaba a gestionarse de nuevo, llegaron nuevos ataques.

"Mi familia está a salvo por el momento, pero el nivel de estrés y tensión es bastante alto. Hay mucha incertidumbre sobre el futuro, incluso sobre la vida cotidiana", dice bajo anonimato una mujer iraní residente en Francia.

"Mi hermana, que es optimista, no puede más. No puede dormir por las noches porque en Teherán no hay alarmas, así que no sabe cuándo puede caer una bomba", asegura otra mujer.