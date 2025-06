La OTAN se compromete a aumentar gasto en defensa al 5% del PIB en la próxima década

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, recalcó que es una meta "ambiciosa", pero "esencial" y apeló a la responsabilidad "compartida".

Por Víctor Tuda, enviado especial

LA HAYA, 25 Jun. (EUROPA PRESS).- Los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han rubricado este miércoles su compromiso con el objetivo de gasto en defensa del cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en la próxima década, en el acuerdo con el que la alianza atlántica renueva su horizonte de inversión militar acuciada por la presión del Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, y el escenario de seguridad turbulento marcado por la invasión rusa de Ucrania.

Según la declaración firmada por todos los líderes de la OTAN tras la Cumbre de La Haya, los países de la OTAN se comprometen con el objetivo de inversión del cinco por ciento atendiendo a las necesidades militares de la organización de aquí a 2035.

"Los aliados se comprometen a invertir anualmente el cinco por ciento del PIB en necesidades básicas de defensa, así como en gastos relacionados con la defensa y la seguridad, de aquí a 2035, para garantizar nuestras obligaciones individuales y colectivas", ha señalado el documento de los líderes.

En rueda de prensa tras la Cumbre, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha afirmado que el nuevo plan de inversión militar es el principal resultado de la Cumbre. "Con este plan, los aliados han acordado invertir el cinco por ciento del PIB en defensa. Se trata de un compromiso significativo en respuesta a las importantes amenazas que se ciernen sobre nuestra seguridad", ha recalcado.

El exprimer Ministro neerlandés ha asegurado que se trata de un compromiso "ambicioso, pero esencial" y con el que los 32 aliados acuerdan que tienen que estar listos para "dar un paso adelante". Así ha querido recalcar que Europa y Canadá harán más en gasto militar "igualando su gasto y asumiendo una mayor responsabilidad en la seguridad compartida".

La declaración de La Haya consolida la nueva fórmula en la OTAN para dedicar "al menos" el 3.5 por ciento anualmente a gasto en defensa en inversión pura militar. Para ello, se comprometen a presentar planes anuales que "muestren un camino creíble e incremental para alcanzar este objetivo".

En paralelo, la alianza confirma otra partida de hasta 1.5 por ciento del PIB para inversiones relacionadas con defensa, caso de infraestructuras, defender las redes y garantizar la preparación civil, elevar la innovación y fortalecer la base industrial de defensa.

Como meta volante, los líderes de la OTAN ratifican una revisión de los planes de gasto en 2029, "a la luz del entorno estratégico y de los objetivos de capacidades actualizados".

La declaración implica a todos los aliados en la senda de gasto y no incluye ninguna referencia a las peticiones de España para que su objetivo se ajuste a cumplir los requerimientos militares de la OTAN. Fuentes aliadas explican a Europa Press que la declaración al aprobarse por consenso vincula a los 32 miembros de la organización, mientras que consideran la carta de Rutte al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "consumo interno" que no consolida una excepción para España ni reconoce un listón de gasto diferente.

Referencias a Ucrania y a Rusia

En un documento especialmente escueto, de tan sólo cinco puntos, la OTAN evita grandes manifestaciones sobre la guerra en Ucrania, asunto que marcó anteriores cumbres y se limita a reafirmr los "compromisos soberanos permanentes de prestar apoyo a Ucrania".

Así, insiste en que la seguridad de Ucrania contribuye a la del bloque euroatlántico, pero no repite las referencias de pasadas reuniones a la adhesión de Kiev, cuando se señalaba el camino de Kiev a la OTAN como "irreversible".

Respecto a Rusia, la declaración de los líderes de la OTAN tampoco menciona su invasión de Ucrania y las referencias se reducen a señalar que Moscú representa una "amenaza a largo plazo" para la seguridad euroatlántica.

Este lenguaje tan contenido respecto a Ucrania, y el hecho de una declaración tan corta, coincide con las reticencias de Washington a referirse en el contexto de la OTAN a la situación en el este de Europa. A cambio, los aliados europeos arrancan a Estados Unidos un compromiso con la defensa colectiva, "consagrada en el Artículo 5 del Tratado de Washington, según el cual un ataque contra uno es un ataque contra todos".

