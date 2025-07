La serie dramática The Newsreader estrena nueva temporada en Universal+

Esta tercera temporada de The Newsreader será también la última. En esta producción se abordan las dinámicas de poder en el mundo de las noticias, además de mostrar la humanidad de los periodistas cuando los hechos reales que le presentan a su audiencia comienzan a afectarlos.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- La tercera temporada de la serie The Newsreader se estrena este 7 de julio a través de Universal+; la aclamada serie dramática australiana ambientada en el mundo de las noticias, creada por el showrunner Michael Lucas (Offspring, Five Bedrooms) y protagonizada por Anna Torv (Fringe, The Last of Us) y Sam Reid (The Hunting, Interview with the Vampire), llega en medio de numerosos elogios por parte de la crítica y de un reconocimiento de los premios Emmy Internacionales, en donde fue nominada al Mejor Drama del año.

¿De qué va la nueva temporada?

Esta temporada se compone de seis episodios dirigidos por la multipremiada realizadora Emma Freeman (Tangle, Stateless), todo ocurre en el umbral de la década del 90, y muestra el cambio notable que sufrieron sus protagonistas desde los inicios de la historia, cuya primera temporada se estrenó en 2021.

En el caso de Dale Jennings (Sam Reid), el ambicioso reportero que siempre soñó con ser una figura de renombre, lo vemos lidiar con la fama que conlleva el haberse consolidado como el "Rey de las Noticias" de la televisión y con cómo dicha atención de la prensa lo conduce a descuidar su vida personal, que está completamente al descubierto.

Por su parte, Helen Norville (Anna Torv), la notable presentadora del programa de News at Six, también se halla en una encrucijada cuando sus problemáticas de salud mental pueden salir a la luz. Con esa amenaza latente, Helen también debe hacerle frente a un programa rival que quiere posicionarse en lo alto de las mediciones de audiencia. Además, la compleja relación que la une a quien fuera su productor, Dale, suma un nuevo capítulo cuando ambos se reencuentran y reavivan un vínculo que los marcó.

"Esta serie siempre tuvo en el centro a la relación de Helen y Dale. La ambientación de la sala de redacción podría extenderse indefinidamente, pero en cuanto a Helen y Dale, siempre fue una historia de tres actos. Ella quería tener el control y cierto respeto y autonomía, y él quería ser famoso y querido. Así que, sin duda, nos pareció que veríamos dos temporadas de ellos llegando a esa posición, y luego la tercera y última temporada sería sobre cómo lo afrontan y qué les afecta", destacó el showrunner Michael Lucas a The Sydney Morning Herald.

¿Por qué The Newsreader dejó una huella en los dramas televisivos?

Por su mirada sobre el sexismo en los medios. A través del personaje de Helen y su cruzada como presentadora, la serie abordó una temática más que interesante: las dinámicas de poder en el mundo de las noticias y cómo ese micro mundo relegaba a las mujeres a un segundo plano. Por la recreación de época. Con un excelente diseño de producción de la experimentada dupla conformada por Paddy Reardon (Chopper) y Melinda Doring (Moulin Rouge!), The Newsreader sitúa al espectador en la década del 80 y le brinda una gran verosimilitud a los casos reales que dan a conocer sus protagonistas, desde la tragedia de Chernobyl hasta el accidente del transbordador espacial Challenger. Por cómo las noticias impactan a los periodistas. Entre las excelentes críticas que recibió la serie a lo largo de sus tres temporadas, uno de los aspectos más destacados fue cómo mostró la humanidad de los periodistas cuando los hechos reales que le presentan a su audiencia comienzan a afectarlos de manera inevitable en su vida cotidiana.

La tercera y última temporada de The Newsreader fue escrita por su showrunner, Michael Lucas (Offpsring, Five Bedrooms), y dirigida por Emma Freeman (Tangle, Stateless). El cast, liderado por Anna Torv (Fringe, The Last of Us) y Sam Reid (The Hunting, Interview with a Vampire), también cuenta con grandes trabajos de William McIness (NCIS: Sydney), Stephen Peacocke (Home and Away), Michelle Davidson (Top of the Lake China Girl), Marg Downey (Fast Forward), y Daniel Henshall (The Babadook).