Itatí Cantoral alza la voz como Helena de Troya en la obra Juicio a una zorra

La Teatrería recibe a Itatí Cantoral con el monólogo Juicio a una zorra en el que se mostrará una visión diferente de la historia de Helena.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- La obra de teatro Juicio a una zorra es un monólogo feroz e íntimo escrito por el español Miguel del Arco, en el que la actriz Itatí Cantoral da vida a Helena de Troya para mostrar otro lado de la historia, desde la mirada de la mujer.

La puesta en escena cuenta con la dirección de Alonso Íñiguez, producción de LATE Producciones y Xevi Aranda, con escenografía e iluminación a cargo de Aurelio Hernández, vestuario de Luis Roberto Orozco y música original Alan Muciño.

En Juicio a una zorra, Helena ajusta cuentas con los hombres que decidieron su destino: Teseo, Menelao, Agamenón, Ulises, Aquiles… y hasta con el propio Zeus, sin olvidar a París.

Itatí Cantoral platicó con SinEmbargo acerca del reto que representa esta obra y el profundo significado que tiene darle voz a Helena.

La historia del poder

Existen muchas historias clásicas que se presentan en teatro que son contadas por hombres, ellos muestran las características desdeñables de los personajes femeninos, los juzgan y castigan, pero qué pasa cuando se cuenta esa otra parte del relato, de lo que Helena, en este caso, vivía.

"Es la primera vez que el autor te pone la magia de escucharla a ella; por primera vez ella hablando de realmente lo que sucedió. Ella lo cuestiona y lo dice verbalmente en toda la obra. ¿Quién cuenta la historia? La historia está contada por los hombres y es real", apuntó Itatí.

Itatí resalta que Helena en esta historia levanta la mano y la voz y dice "Yo no quiero o yo quiero".

"La historia del poder hace sus propias historias para manipular al pueblo. ¿Y qué nos cuentan a nosotros? Los mitos y las leyendas. ¿Y qué es esto? La leyenda de que Helena de Troya era una zorra, una prostituta, una casquivana que vendió a su pueblo por irse de caliente con otro hombre. Hoy en día nos podemos ir a nuestras casas y en tu familia lo van a hablar de otra persona, de otra mujer y en la mía de otra mujer y así y vamos culpando a las mujeres de hechos históricos que a veces son pretextos totalmente y que lo que a nosotros nos enseñan en la escuela realmente no pasó. Son cosas contadas para manipularnos socialmente", remarcó la actriz.

De acuerdo con Cantoral lo único que no se puede manipular "es lo que une en el arte, es lo que sentimos, que es el dolor, la alegría, la tristeza, las emociones".

¿Helena en la época actual?

Respecto a cómo sería si el personaje de Helena viviera en el tiempo actual, Itatí es clara en señalar que sería una víctima pero no se quedaría sólo en eso:

"Sería una víctima, una gran víctima. Yo creo que todas las mujeres somos Helena o hemos sido Helena; pero también esta mujer tiene una fortaleza y se reinventa y sale de las cenizas y de todas sus injusticias, no pierde el estar y el seguir tratando de hacer justicia por ella misma. No se queda callada", dijo.

Y agregó: "Esta Helena si la lleváramos a los 80, a los 90, a los 2000, va a ser la misma. Y te sigue resonando, te sigues identificando, la sigues viendo, la sigues viviendo. Sí, seguimos nosotros mismos haciendo juicios con nosotras las mujeres, entre nosotras las mujeres".

Aquí Itatí encuentra algo importante, cómo para ella Internet ha cambiado los valores, algo que hay que cuestionar para saber qué vas a permitir y que no, que al levantar la mano habrá muchos a quienes no les guste pero valdrá la pena.

Levantar la voz y revisar la historia

Itatí explica que Helena se caracteriza por su valentía, algo de lo que la actriz le gustaría apropiarse. "Este personaje me demuestra que que ella siempre tuvo esa valentía de a pesar del dolor y nunca dejó de estar en la situación".

"En esta obra, ella es tiene la fuerza suficiente para levantar la voz y decir 'Me pasó esto, me pasó esto a tal edad, tal hecho histórico'. No fue como está en los libros que leíste en la primaria"

A la actriz la ha impactado la corta edad que Helena tenía cuando suceden los hechos de los que platicará en la puesta en escena.

"Pensar que una niña de 9 años puede ser abusada por cualquier persona es un tema durísimo, gravísimo que existe y que sigue existiendo. Además porque dices, 'Ay, qué padre los mitos y las leyendas' y cómo nosotros estamos tan alejados, cómo, si seguimos siendo griegos en ese sentido que la humanidad sigue igual".

Con la obra, la actriz revisa la historia, brinda una visión diferente y sensible que busca resonar en los asistentes para dejar presente la justicia para las mujeres.

La obra Juicio a una zorra se presentará en La Teatrería hasta el 31 de agosto, con funciones los viernes a las 20:30 horas, sábados 18:00 horas y a las 20:00 horas y domingos 18:00 horas. Los boletos tienen un costo de 800 pesos y se pueden adquirir en la taquilla del teatro y en plataformas digitales.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.