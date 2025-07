Autoridades de México están “petrificadas” por carteles, tendré que hacer algo: Trump

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles una fuerte advertencia sobre la influencia del narcotráfico en México al asegurar que los cárteles ejercen un “tremendo control” sobre el país, incluidos sus políticos y funcionarios electos, por lo que afirmó que su administración tiene que hacer algo al respecto.

El mandatario estadounidense mencionó al Cártel de Sinaloa como uno de los “más duros” y dijo que, pese a intentar “ser amable”, es necesario actuar con firmeza.

President Trump, surrounded by Angel Families, signs the HALT Fentanyl Act into law.

"Today, we strike a righteous blow to the drug dealers, narcotic traffickers, & criminal cartels... and we take a historic step toward justice for every family touched by the fentanyl scourge." pic.twitter.com/nOs9rVasvx

