Innovación, moda consciente y talento mexicano en la edición 83 de Intermoda

Intermoda tuvo moda, visión empresarial, talento emergente, creatividad y reafirmó ser una espacio ideal para los negocios de la industria de la moda.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- La edición número 83 de InterModa se realizó del 15 al 18 de julio con jornadas llenas de actividades, conferencias, desfiles, negocios, mucho talento y creatividad mexicana caracterizada por la innovación y el enfoque hacia la moda consciente.

Durante la inauguración, Michelle Fridman, la Secretaria de Turismo de Jalisco, dijo que el estado cuenta con gran diversidad que cualquier destino quisiera tener, por lo que todos los visitantes pueden disfrutar de lugares como Tequila, Costa Alegre, Puerto Vallarta, además de una oferta espectacular cultural y de sustentabilidad.

Por su parte, Laura Romero de SEDECO señaló que en InterModa se celebra más que un evento comercial, se celebra la creatividad de un sector clave para México, con gran impacto en empleos e innovación; agregó que entre los retos que enfrentan actualmente están los aranceles, sin embargo, Jalisco puede salir adelante con integración regional. Apuntó que la tecnología juega un papel importante con modelos sostenibles.

Mexicana destacada

La edición de este año contó con figuras destacadas como Rosario Mendoza, la primera mexicana en recibir un Emmy por el vestuario de los juegos panamericanos de Guadalajara, quién fue la encargada de la exposición "Hecho en Jalisco" que mostraba hermosos vestidos y prendas que mostraban elementos mexicanos.

"Yo he visto la moda, mi moda, desde el cristal del orgullo, del cariño, de la pasión, de de esa ayuda que damos a las mujeres que nos ayudan a tejer, que que nos ayudan a bordar, de esas mujeres que están a veces privadas de su libertad", dijo Rosario en entrevista a SinEmbargo.

Respecto a la exposición que se encontraba en el segundo piso de Expo Guadalajara, la diseñadora mexicana señaló que era una muestra de esas redes "redes de apoyo, redes de cariño, redes de orgullo" que ha tejido.

Además, recordó cuando ganó el Emmy: "Para mí es cuando haces las cosas con cariño, con pasión y no porque te van a a pagar o te van a premiar, porque yo ni siquiera sabía que se había ingresado la ceremonia en vivo para para que ganara el Emmy y cuando dijeron: 'Sí, pero es por los vestuarios', imagínate, yo lo hice aunque no me hubieran pagado, yo hice mi trabajo como me gusta", apuntó.

Actividades clave

Durante los cuatro días que duró el evento se contó con conferencia magistrales, una de ellas fue la de Lucy Lara, titulada "Estilo es poder: reafirma el éxito de tu marca de moda", en la que la especialista en moda compartió la importancia de crear marcas con propósito.

Una de las conferencias que llamó la atención y resultó muy interesante fue "Mitos y realidades de las moda sustentable" en la que participó la productora de moda Celina Ochoa y Athziri Magaña, profesora y consultora en manipulación de textiles, moda sostenible y diseño circular, fundadora BIOSIS laboratorio textil de producción circular, en la que tocaron temas como sustentabilidad y sostenibilidad.

El evento también contó con la presentación de Manu Castillo, fashion stylist, quien habló de cómo el pasado define el futuro de la moda frente a un espacio lleno de jóvenes que escucharon y aprendieron de conceptos clave desde qué es moda, tendencias y qué sigue en esta importante industria.

En el espacio Mindset, Zacil Cinco quien es experta en desarrollo comercial realizó el workshop “De la experiencia internacional a la moda mexicana”, acerca de cómo las marcas globales construyen su valor a través del diseño, la calidad y el branding. Entre muchas otras presentaciones.

Intermoda demostró ser un espacio en el que se realizan importantes negocios del mundo de la moda, además de una destacada plataforma para aprender y empaparse de toso lo relacionado a esta industria con propuestas de valor y calidad a través de sus conferencias y talleres.

