Lutnick confirma que Trump renegociará T-MEC en 2026; quiere que autos se hagan en EU

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump renegociará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en julio de 2026, afirmó Howard Lutnick, Secretario de Comercio estadounidense, durante una entrevista transmitida el domingo en CBS News.

“¿Debería esperarse que renegociemos el T-MEC? Tiene perfecto sentido para el Presidente hacerlo”, sostuvo Lutnick. “Trump no quiere que se fabriquen autos en Canadá o en México cuando pueden construirse en Michigan o Ohio”, explicó.

Commerce Secretary @howardlutnick : "They're going to love the [trade] deals that President Trump and I are doing ... The next two weeks are going to be weeks for the record books." pic.twitter.com/CKKxLTvs2G

Trump, que asumió nuevamente la Presidencia en enero de 2025, ha puesto en su agenda el tema del "comercio justo" y la reindustrialización de Estados Unidos (EU). En particular, ha señalado al T-MEC por considerar que no ha protegido suficientemente los empleos estadounidenses.

Aunque el T-MEC tiene una revisión programada para 2026, el equipo de Trump ya prepara estrategias con presiones comerciales que podrían generar conflictos entre los tres países socios.

.@howardlutnick: "Canada is not open to us. They need to open their market. Unless they're willing to open their market, they're going to pay a tariff ... I think the President is going to open between $300-$400 billion of opportunity for Americans." pic.twitter.com/A3Zysiwr2t

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 20, 2025