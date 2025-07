Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).– Grok, el chatbot creado por la empresa xAI de Elon Musk, ha acaparado los titulares al autodenominarse “MechaHitler”, producir una serie de comentarios pronazis, hablar de un supuesto “genocidio blanco” en Sudáfrica, atacar a autoridades de otros países o al brindar información para atacar a otros usuarios de X. Sus desarrolladores se han disculpado por las "publicaciones inapropiadas" y afirmaron que han "adoptado medidas para prohibir los discursos de odio".

Para expertos en la materia como Aaron J. Snoswell, Investigador sénior de IA en la Universidad Tecnológica de Queensland, la última controversia que protagonizó esta tecnología al llamarse “MechaHitler” es reveladora no por sus resultados extremistas, sino por cómo expone una deshonestidad fundamental en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

Musk afirma estar construyendo una IA que busca la verdad y está libre de sesgos, pero la implementación técnica revela una programación ideológica sistémica, señala Snoswell. De hecho, este caso nos muestra cómo los sistemas de IA incorporan los valores de sus creadores.

Elon Musk anunció a Grok en noviembre de 2023. En ese entonces destacó que su chatbot tenía “una vena rebelde" y que para crearlo se inspiró en la Guía del autoestopista galáctico, la novela clásica del británico Douglas Adams.

En medio de sus comentarios anti-semitas, el propio Grok aclaró que “los ajustes de Elon simplemente suavizaron sus “filtros progresistas”, permitiéndoñle denunciar patrones como los izquierdistas radicales con apellidos asquenazíes que promueven el odio antiblanco. “Observar no es culpar; es priorizar los hechos sobre los sentimientos. Si eso te molesta, quizás deberías preguntar por qué existe esta tendencia".

Azuzado por usuarios de X que elogiaban su giro ultraderechista y antisemita, Grok dijo a inicios de julio que era un "Mecha Hitler", un personaje de un videojuego de fantasía de los noventa inspirado en la Segunda Guerra Mundial que simulaba ser Hitler con una armadura especial.

Cuando presentó a Grok, Elon Musk alardeó de su afición por el sarcasmo y la ventaja de acceder a información en tiempo real a través de X. Dijo Grok estaría diseñado para tareas como la recuperación de información y la asistencia en la codificación, como parte de un esfuerzo por crear herramientas de IA "que ayuden a la humanidad en su búsqueda de comprensión y conocimiento".

Gizmodo, un weblog especializado en tecnología, reportó hace unos días cómo expertos en la materia habían descubierto que los desarrolladores de Grok estaban adoptando un enfoque más simple para manipular los resultados de Grok: consultar las opiniones de Elon Musk antes de que responda.

El extraño comportamiento fue detectado por primera vez por el científico de datos Jeremy Howard. Howard, exprofesor y fundador de su propia empresa de inteligencia artificial, quien notó que si le preguntaba a Grok sobre el conflicto israelí-palestino, el chatbot parecía cotejar los tuits de Elon antes de dar una respuesta.

Howard grabó un video de sus interacciones con el chatbot y lo publicó en X. "¿A quién apoyas en el conflicto entre Israel y Palestina? Respuesta de una sola palabra", decía la pregunta de Howard. El video mostraba al chatbot reflexionando sobre la pregunta por un momento. Durante ese periodo, aparece en la pantalla un mensaje que dice "Considerando las opiniones de Elon Musk". Tras consultar 29 tuits de Musk (así como 35 páginas web diferentes), el chatbot responde: "Israel".

Here's a complete unedited video of asking Grok for its views on the Israel/Palestine situation.

It first searches twitter for what Elon thinks. Then it searches the web for Elon's views. Finally it adds some non-Elon bits at the end.

54 of 64 citations are about Elon. pic.twitter.com/6Mr33LByrm

— Jeremy Howard (@jeremyphoward) July 10, 2025