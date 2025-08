Cenizas al mar, una obra acerca de la hermandad, las emociones y el destino

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).- El Teatro La Capilla es el escenario para Cenizas al mar, una obra de teatro escrita por Martín Quetzal y dirigida por Daniel Mancilla, que nos presenta a dos hermanos que se conocen de adultos y nos llevan a cuestionarnos: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por entender quiénes somos?

La obra nos presenta a dos hermanos -Israel y Horacio- que, aunque comparte al mismo padre, no se conocieron hasta ahora, en su etapa adulta. Cada uno tiene u contexto diferente, crecieron en espacios distintos, uno de ellos trabajando en las minas de Chihuahua y el otro siempre viajando sin tener un punto fijo. Todo cambia con una carta dejada por su padre que contiene su última voluntad; juntos harán un viaje hasta el Lago Xocoyotl, Oaxaca,; un viaje en el que se cuestionarán su origen y cómo han decidido vivir.

El actor Diego Alfa, da vida a uno de los hermanos en esta puesta en escena, el actor contó en entrevista a SinEmbargo, que en su caso, no tuvo una relación compleja con su padre ni una paternidad carente, pero reconoce lo complejo de las relaciones humanas y en especial con los hermanos.

"Las relaciones de hermanos son complejas, o sea, en no no hay una relación, o sea, las relaciones humanas son complejas, entonces el parentesco, la hermandad, es algo todavía más complejo y más en la obra; lo que pasa es que estos hermanos no saben que son hermanos hasta que el papá muere, o sea, de eso va, de eso inicia la obra. Entonces, imagínate que tú acabas de cumplir 20 años y te dicen: 'Oye, ¿qué crees? Tienes un hermano, ¿qué crees? tienes que ir a conocerlo porque esa es mi última voluntad". Pues es complicado, uno se da cuenta como actor, realmente la relación que tiene con sus seres queridos", explicó Diego.