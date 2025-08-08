ENTREVISTA ¬ Exprimieron Cantarell, ¿y el dinero? ¿Dónde está?: Luz Elena González

En entrevista en el programa "Los Periodistas", Luz Elena González dijo que el plan de rescate para Petróleos Mexicanos busca terminar con el endeudamiento que generaron los gobiernos neoliberales, los cuales, dijo, arriesgaron la soberanía energética del país.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía, aseguró que los gobiernos neoliberales se dedicaron a exprimir a las empresas públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cuales estaban en números rojos hasta el rescate que realizó el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, en el programa "Los Periodistas" que se transmite por el canal SinEmbargo Al Aire en la plataforma de YouTube, la funcionaria federal puso como ejemplo el caso del Complejo Cantarell, considerado como el yacimiento de petróleo mexicano mas importante del país, y que tras la implementación de una serie de malas decisiones durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto provocaron una caída drástica en su producción.

"Les recuerdo una historia que todos vivimos. Pemex llegó a producir 3 millones 200 mil barriles y eso fue gracias a Cantarell ¿Y qué pasó con Cantarell? Llegó a producir 3 millones 200 mil barriles cuando el precio del petróleo estaba arriba de los 100 dólares por barril. ¿Qué pasó con todo ese dinero? O sea, ¿y cómo es posible que después de tener ese campo que además fue sobre explotado de manera irresponsable, porque nos lo acabamos muy rápido", expuso la titular de la Sener.

Ubicado en el estado de Campeche, Cantarell fue el complejo petrolero más importante de México y uno de los más grandes del mundo. Durante décadas generó las dos terceras partes del petróleo que se produjo en México.

González Escobar recordó que en el año 2000, como parte del proyecto de modernización y optimización de Cantarell, se comenzó a inyectar en el yacimiento nitrógeno por para mantener la presión y evitar la caída de la producción de crudo y gas natural. Este plan trajo algunos beneficios al corto plazo, pero con el paso del tiempo el nitrógeno se mezcló con el gas del yacimiento contaminando el último.

"Esta idea de inyectar nitrógeno lo que ocasionó que termináramos con Cantarell de manera mucho más rápida, pero además que el gas, que es es lo que podríamos estar explotando, esté contaminado con nitrógeno. Entonces, fueron decisiones de Estado que pusieron en riesgo nuestros recursos naturales", afirmó.

El pasado 5 de agosto, el Gobierno federal presentó la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento para Pemex con el objetivo de apoyar a la empresa del Estado hasta 2027 para que pueda enfrentar su alta carga de deuda y presión financiera, y que partir de ese año pueda financiarse por sí misma. También se busca que para 2030 haya una reducción del 26 por ciento en el saldo de la deuda respecto al monto registrado en 2019.

De este modo, la Presidenta de México pretende disminuir, de aquí al 2030, el saldo de la deuda de Pemex en casi 28 mil millones de dólares (mdd), esto comparado con la cifra alcanzada en 2019, pues se presentó una gráfica que mostraba que el saldo de la deuda en 2019 fue de 105 mil millones de dólares, pero su proyección es que para 2030 reduzca a 77 mil mdd.

De acuerdo con la propuesta dada a conocer hoy por Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Energía, y Pemex, el plan incluye mecanismos de respaldo a través de la SHCP, con los cuales se dotará a la paraestatal de liquidez suficiente para que, a partir de 2027, ella pueda financiar su propio gasto operativo.

Al respecto, Luz Elena González recordó en la charla en "Los Periodistas" que este cambio dentro de Pemex comenzó durante la administración del expresidente López Obrador y, ahora, se busca hacer una reestructuración profunda de el sistema energético mexicano.

"Es un cambio, yo diría, fundacional. El presidente López Obrador inició con el rescate de nuestras empresas públicas, tanto de Pemex como de la CFE, pero se requería un cambio constitucional, que fue lo que hicimos el primer día que llegamos, preparar ese cambio constitucional porque se necesitaba hacer una reestructuración muy profunda de todo el sistema energético de nuestro país", dijo.

La Secretaria de energía destacó la importancia que ha tenido Pemex para el país, por ende, insistió en que es necesario garantizar que exista una soberanía energética para impulsar el desarrollo.

"Pemex es la empresa del pueblo de México, es la empresa de las y los mexicanos. Pemex a México le ha dado muchísimo y durante mucho tiempo fue pilar del desarrollo de nuestro país. Pemex se crea hace 87 años con un mandato que era poder explotar de manera racional nuestros recursos en favor del pueblo de México. ¿Qué es lo que pasó? Que durante muchos años también, después de ser ese baluarte y ese pilar de la soberanía nacional, que no es una palabra más: la soberanía nacional y la soberanía energética son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. La energía no es una mercancía más que se compra y que se vende, la energía es un facilitador del desarrollo", expuso.

Luz Elena González detalló que durante muchos muchos años antes de la llegada de la Cuarta Transformación se hizo un cambio en las empresas públicas, pues se les quitó el carácter de empresas públicas y las puso en una situación de desventaja que a nadie, ni al Estado Mexicano, ni al país beneficiaba.

"Durante muchísimos años antes del 2018, los últimos 10 años y con mucha más intensidad a partir de la reforma de 2013, la mal llamada reforma energética porque lo que buscaba era el desmantelamiento de todo el sector energético de nuestro país, tanto en el área de electricidad, tanto en el sistema eléctrico nacional, como en el área de hidrocarburos y de gas natural, esta reforma lo que llevó es a un endeudamiento gigantesco e insostenible de petróleos mexicanos, no solo se endeudó de manera enorme e irracional, sino que ese endeudamiento no se reflejó en inversión que permitiera y pudiera hacer frente para que la producción de nuestro país se mantuviera".

La funcionaria dijo que la Reforma Energética de Peña Nieto buscaba encaminar al sector energético hacia la participación privada, generando efectos negativos en Pemex.

"La reforma tenía como como meta específica y así estaba planteado, que eso es importante recordarlo, encaminar al sector energético hacia la participación privada. ¿Cuál fue el resultado? Para nosotros fue un desastre, fue un pésimo resultado porque esa inversión privada nunca llegó", afirmó.

La Secretaria de Energía mencionó finalmente que el plan de rescate a Pemex busca terminar con el endeudamiento que generaron los gobiernos neoliberales, los cuales, dijo, arriesgaron la soberanía energética del país para enriquecerse.

"Endeudan a Pemex en 10 años del 2008 al 2018 en más de 120 por ciento, esto llevó a que en tan solo 10 años se convirtiera en la petrolera más endeudada del mund. Además desmantelan la capacidad de producción de Pemex porque no se invierte en generar ni en exploración, nada más la perforación de pozos se redujo en ese periodo en 87 por ciento. Entonces, arriesgamos nuestra soberanía, hipotecamos a nuestra empresa pública y no generamos un crecimiento y un mayor desarrollo. De ahí es de donde partimos", expuso.