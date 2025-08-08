ENTREVISTA ¬ Exprimieron Cantarell, ¿y el dinero? ¿Dónde está?: Luz Elena González

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

08/08/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

En entrevista en el programa "Los Periodistas", Luz Elena González dijo que el plan de rescate para Petróleos Mexicanos busca terminar con el endeudamiento que generaron los gobiernos neoliberales, los cuales, dijo, arriesgaron la soberanía energética del país.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía, aseguró que los gobiernos neoliberales se dedicaron a exprimir a las empresas públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cuales estaban en números rojos hasta el rescate que realizó el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, en el programa "Los Periodistas" que se transmite por el canal SinEmbargo Al Aire en la plataforma de YouTube, la funcionaria federal puso como ejemplo el caso del Complejo Cantarell, considerado como el yacimiento de petróleo mexicano mas importante del país, y que tras la implementación de una serie de malas decisiones durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto provocaron una caída drástica en su producción.

"Les recuerdo una historia que todos vivimos. Pemex llegó a producir 3 millones 200 mil barriles y eso fue gracias a Cantarell ¿Y qué pasó con Cantarell? Llegó a producir 3 millones 200 mil barriles cuando el precio del petróleo estaba arriba de los 100 dólares por barril. ¿Qué pasó con todo ese dinero? O sea, ¿y cómo es posible que después de tener ese campo que además fue sobre explotado de manera irresponsable, porque nos lo acabamos muy rápido", expuso la titular de la Sener.

Ubicado en el estado de Campeche, Cantarell fue el complejo petrolero más importante de México y uno de los más grandes del mundo. Durante décadas generó las dos terceras partes del petróleo que se produjo en México.

González Escobar recordó que en el año 2000, como parte del proyecto de modernización y optimización de Cantarell, se comenzó a inyectar en el yacimiento nitrógeno por para mantener la presión y evitar la caída de la producción de crudo y gas natural. Este plan trajo algunos beneficios al corto plazo, pero con el paso del tiempo el nitrógeno se mezcló con el gas del yacimiento contaminando el último.

"Esta idea de inyectar nitrógeno lo que ocasionó que termináramos con Cantarell de manera mucho más rápida, pero además que el gas, que es es lo que podríamos estar explotando, esté contaminado con nitrógeno. Entonces, fueron decisiones de Estado que pusieron en riesgo nuestros recursos naturales", afirmó.

La Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, indicó que el plan resolverá los retos estructurales de Pemex.
Luz Elena González detalla, en presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el plan de rescate para Petróleos Mexicanos durante la conferencia matutina del pasado 5 de agosto. Foto: Cuartoscuro

El pasado 5 de agosto, el Gobierno federal presentó la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento para Pemex con el objetivo de apoyar a la empresa del Estado hasta 2027 para que pueda enfrentar su alta carga de deuda y presión financiera, y que partir de ese año pueda financiarse por sí misma. También se busca que para 2030 haya una reducción del 26 por ciento en el saldo de la deuda respecto al monto registrado en 2019.

De este modo, la Presidenta de México pretende disminuir, de aquí al 2030, el saldo de la deuda de Pemex en casi 28 mil millones de dólares (mdd), esto comparado con la cifra alcanzada en 2019, pues se presentó una gráfica que mostraba que el saldo de la deuda en 2019 fue de 105 mil millones de dólares, pero su proyección es que para 2030 reduzca a 77 mil mdd.

De acuerdo con la propuesta dada a conocer hoy por Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Energía, y Pemex, el plan incluye mecanismos de respaldo a través de la SHCP, con los cuales se dotará a la paraestatal de liquidez suficiente para que, a partir de 2027, ella pueda financiar su propio gasto operativo.

Al respecto, Luz Elena González recordó en la charla en "Los Periodistas" que este cambio dentro de Pemex comenzó durante la administración del expresidente López Obrador y, ahora, se busca hacer una reestructuración profunda de el sistema energético mexicano.

"Es un cambio, yo diría, fundacional. El presidente López Obrador inició con el rescate de nuestras empresas públicas, tanto de Pemex como de la CFE, pero se requería un cambio constitucional, que fue lo que hicimos el primer día que llegamos, preparar ese cambio constitucional porque se necesitaba hacer una reestructuración muy profunda de todo el sistema energético de nuestro país", dijo.

La Secretaria de energía destacó la importancia que ha tenido Pemex para el país, por ende, insistió en que es necesario garantizar que exista una soberanía energética para impulsar el desarrollo.

"Pemex es la empresa del pueblo de México, es la empresa de las y los mexicanos. Pemex a México le ha dado muchísimo y durante mucho tiempo fue pilar del desarrollo de nuestro país. Pemex se crea hace 87 años con un mandato que era poder explotar de manera racional nuestros recursos en favor del pueblo de México. ¿Qué es lo que pasó? Que durante muchos años también, después de ser ese baluarte y ese pilar de la soberanía nacional, que no es una palabra más: la soberanía nacional y la soberanía energética son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. La energía no es una mercancía más que se compra y que se vende, la energía es un facilitador del desarrollo", expuso.

Luz Elena González detalló que durante muchos muchos años antes de la llegada de la Cuarta Transformación se hizo un cambio en las empresas públicas, pues se les quitó el carácter de empresas públicas y las puso en una situación de desventaja que a nadie, ni al Estado Mexicano, ni al país beneficiaba.

"Durante muchísimos años antes del 2018, los últimos 10 años y con mucha más intensidad a partir de la reforma de 2013, la mal llamada reforma energética porque lo que buscaba era el desmantelamiento de todo el sector energético de nuestro país, tanto en el área de electricidad, tanto en el sistema eléctrico nacional, como en el área de hidrocarburos y de gas natural, esta reforma lo que llevó es a un endeudamiento gigantesco e insostenible de petróleos mexicanos, no solo se endeudó de manera enorme e irracional, sino que ese endeudamiento no se reflejó en inversión que permitiera y pudiera hacer frente para que la producción de nuestro país se mantuviera".

La funcionaria dijo que la Reforma Energética de Peña Nieto buscaba encaminar al sector energético hacia la participación privada, generando efectos negativos en Pemex.

"La reforma tenía como como meta específica y así estaba planteado, que eso es importante recordarlo, encaminar al sector energético hacia la participación privada. ¿Cuál fue el resultado? Para nosotros fue un desastre, fue un pésimo resultado porque esa inversión privada nunca llegó", afirmó.

La Secretaria de Energía mencionó finalmente que el plan de rescate a Pemex busca terminar con el endeudamiento que generaron los gobiernos neoliberales, los cuales, dijo, arriesgaron la soberanía energética del país para enriquecerse.

"Endeudan a Pemex en 10 años del 2008 al 2018 en más de 120 por ciento, esto llevó a que en tan solo 10 años se convirtiera en la petrolera más endeudada del mund. Además desmantelan la capacidad de producción de Pemex porque no se invierte en generar ni en exploración, nada más la perforación de pozos se redujo en ese periodo en 87 por ciento. Entonces, arriesgamos nuestra soberanía, hipotecamos a nuestra empresa pública y no generamos un crecimiento y un mayor desarrollo. De ahí es de donde partimos", expuso.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Diego Petersen Farah

La cursi y lacrimógena misiva de "Andy"

"Nunca pensé estar tan de acuerdo con Fernández Noroña: la carta es malísima y lejos de reducir...
Por Diego Petersen Farah
Jorge Javier Romero Vadillo

El cerrojazo antidemocrático

"Con el nombramiento de la comisión de empleados para la elaboración de la nueva legislación electoral, el...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Decoro

"Tal vez ahora se sientan protegidos por el poder, pero en algún momento el aura de López...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El súper secretario reforzado

"Omar García Harfuch va ampliando sus alcances, fortaleciendo su Secretaría, coordinando al resto de las corporaciones y...
Por Adela Navarro Bello
+ Sección

Opinión en Video

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

Los miserables
Por Alejandro Páez Varela

Los miserables

Fiscalías apagadas
Por Muna D. Buchahin

Fiscalías apagadas

Los consumidores frente al genocidio
Por Alejandro Calvillo

Los consumidores frente al genocidio

+ Sección

Galileo

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Se han descubierto miles de exoplanetas en los últimos años.

¿Cómo buscamos vida fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué hemos hallado hasta ahora?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Fiscalía detiene a 3 acusados de asesinar a un menor tras prestar mil pesos a su mamá

2

Si dependemos del gas de EU, cierra y quedamos a oscuras: Director de Pemex

La Diputada del PT, Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido", y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
3

"Dato Protegido" y Gutiérrez Luna niegan derroches y denuncian campaña de difamación

Policías grabados en un acto sexual dentro de patrulla.
4

Dos policías de la CdMx están bajo investigación por video íntimo en una patrulla

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable
5

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable

6

VIDEO ¬ Hombre agrede a su esposa en elevador en Cuajimalpa; lo llaman #LordElevador

7

Israel aprueba el plan de Netanyahu para tomar militarmente toda la ciudad de Gaza

8

ENTREVISTA ¬ El caso Córdova-SCJN confirma que el racismo está vivo: Marx Arriaga

Toyota gana 5.076 millones en su primer trimestre fiscal ante aranceles
9

Los aranceles de Trump le pegan a Toyota: pierde 36.9% en su primer trimestre fiscal

Los diputados federales y senadores plurinominales que llegaron al Congreso sin hacer campañas y sin tener el respaldo de los votantes
10

#PuntosYComas ¬ Los plurinominales y el jugoso botín para las camarillas partidistas

En el espejo de Israel Vallarta
11

En el espejo de Israel Vallarta

Los nuevos aranceles que Trump impuso al mundo entraron en vigor hpy, con lo que casi 70 países pagarán gravámenes específicos que oscilan entre el 10 y el 41%.
12

Trump cumple: aranceles entran en vigor; sólo México y China tienen prórroga: Ebrard

13

VIDEO ¬ Un tren de Grupo México arrolla a vehículos en Irapuato y deja seis muertos

Mary Sainz e Israel Vallarta en el estudio de SinEmbargo Al Aire
14

ENTREVISTA ¬ Que Xóchitl acampe en el Zócalo, como nosotros: Mary e Israel Vallarta

15

Sicarios del CJNG desnudan, torturan y rapan a escorts en Querétaro, y difunden video

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Secretaria de Energía Luz Elena González Escobar aseguró que los gobiernos neoliberales se dedicaron a exprimir a las empresas públicas como Pemex.
1

ENTREVISTA ¬ Exprimieron Cantarell, ¿y el dinero? ¿Dónde está?: Luz Elena González

Toyota gana 5.076 millones en su primer trimestre fiscal ante aranceles
2

Los aranceles de Trump le pegan a Toyota: pierde 36.9% en su primer trimestre fiscal

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable
3

¿Por qué “desaparecen” los detenidos por el ICE? WSJ halla un respuesta desagradable

4

Israel aprueba el plan de Netanyahu para tomar militarmente toda la ciudad de Gaza

5

Fiscalía detiene a 3 acusados de asesinar a un menor tras prestar mil pesos a su mamá

Los diputados federales y senadores plurinominales que llegaron al Congreso sin hacer campañas y sin tener el respaldo de los votantes
6

#PuntosYComas ¬ Los plurinominales y el jugoso botín para las camarillas partidistas

7

ENTREVISTA ¬ El caso Córdova-SCJN confirma que el racismo está vivo: Marx Arriaga

Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua.
8

Juez Cogan niega petición a "El Chapo" para ver a su abogado: se equivocó de Tribunal

9

VIDEO ¬ Hombre agrede a su esposa en elevador en Cuajimalpa; lo llaman #LordElevador

10

Gobierno de Oaxaca y Secretaría de Cultura exigen frenar venta de huaraches de Adidas

La Diputada del PT, Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido", y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
11

"Dato Protegido" y Gutiérrez Luna niegan derroches y denuncian campaña de difamación

12

Si dependemos del gas de EU, cierra y quedamos a oscuras: Director de Pemex