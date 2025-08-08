Plan de Netanyahu para ocupar Gaza militarmente prende alertas a nivel internacional

Deutsche Welle

08/08/2025 - 2:04 pm

Plan Netanyahu de ocupar Gaza genera preocupación internacional.

La comunidad internacional ha reaccionado de manera contundente en contra de los planes del Gobierno de Benjamín Netanyahu de controlar militarmente y ocupar Ciudad de Gaza, y expresa su preocupación.

Berlín, Alemania, 8 de agosto (DW).- El plan del Gobierno de Israel "que apunta a un control militar completo de la Franja de Gaza ocupada debe detenerse de inmediato", declaró este viernes el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.

Este plan, adoptado el viernes de madrugada por el Gabinete de Seguridad israelí, "va en contra de la decisión de la Corte Internacional de Justicia según la cual Israel debe poner fin a su ocupación lo antes posible, de la realización de la solución acordada de dos Estados y del derecho de los palestinos a la autodeterminación", dijo Türk.

La puesta en marcha de este plan por parte de Israel, que ya ha aprobado la ocupación de la ciudad de Gaza, capital de la Franja, provocaría "más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido", y la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad, agregó Türk. Asimismo, reiteró su llamamiento a la  liberación de rehenes en manos de Hamás, y de los palestinos "detenidos arbitrariamente" por el Gobierno de Israel.

Familias de rehenes denuncian la "imprudencia" de Netanyahu

Las familias de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza denunciaron este viernes la "imprudencia" del Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu tras la aprobación anoche de los planes del mandatario para ocupar la ciudad de Gaza, y volvieron a exigir un acuerdo con Hamás para liberar a sus seres queridos.

"Nuestro Gobierno nos está llevando hacia una catástrofe colosal para los rehenes y para nuestros soldados. El gabinete (de seguridad) decidió anoche embarcarse en una nueva marcha de la imprudencia sobre las espaldas de los rehenes, los soldados y la sociedad israelí", dijo el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado.

El grupo, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados el 7 de octubre de 2023, durante los ataques terroristas de Hamás contra Israel, dijo que buscar la ocupación de la Franja de Gaza significa abandonar a los rehenes, así como ignorar los avisos de la cúpula militar y la voluntad de la ciudadanía israelí.

"Al elegir la escalada militar en lugar de la negociación, estamos dejando a nuestros seres queridos a merced de Hamás, una malvada organización terrorista que sistemáticamente mata de hambre y abusa de los rehenes", denunció el Foro.

Starmer califica de "errónea" la ocupación de Gaza y pide a Israel que reconsidere el plan

El Primer Ministro británico, Keir Starmer, calificó este viernes de "errónea" la decisión israelí de ocupar la Ciudad de Gaza e instó al Gobierno de Israel a que "reconsidere de inmediato" la medida aprobada esta madrugada.

"La decisión del Gobierno israelí de intensificar aún más su ofensiva en Gaza es errónea, y le instamos a que la reconsidere de inmediato. Esta acción no contribuirá en nada a poner fin a este conflicto ni a garantizar la liberación de los rehenes. Sólo provocará más derramamiento de sangre", señaló Starmer en un comunicado divulgado hoy por su residencia oficial del 10 de Downing Street.

"Cada día que pasa, la crisis humanitaria en Gaza se agrava y los rehenes tomados por Hamás se encuentran retenidos en condiciones atroces e inhumanas. Lo que necesitamos es un alto el fuego, un aumento de la ayuda humanitaria, la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás y una solución negociada. Hamás no puede influir en el futuro de Gaza y debe abandonar el país, además de desarmarse", añadió el líder laborista en su comunicado.

Resaltó que el Reino Unido, junto con sus aliados, está trabajando en un plan a largo plazo para asegurar la paz en la región como parte de una solución de dos Estados y, en última instancia, lograr un futuro mejor para palestinos e israelíes.

"Pero sin que ambas partes participen de buena fe en las negociaciones, esa perspectiva se desvanece ante nuestros ojos. Nuestro mensaje es claro: una solución diplomática es posible, pero ambas partes deben alejarse del camino de la destrucción", dijo.

El Primer Ministro anunció a finales de julio que el Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina en septiembre en la ONU, si Israel no cumple con ciertas condiciones, tales como acabar con la crisis humanitaria en Gaza, implementar un alto el fuego y respaldar una solución al conflicto basada en dos Estados.

China expresa "serias preocupaciones" por el plan de Israel

China expresó el viernes "serias preocupaciones" sobre el plan de Israel para tomar el control de Ciudad de Gaza, instándolo a "cesar de inmediato sus acciones peligrosas".

"Gaza pertenece al pueblo palestino y es una parte inseparable del territorio palestino", dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en un mensaje.

Australia pide a Israel no ocupar Gaza ante el temor a que agrave catástrofe humanitaria

El Gobierno de Australia instó este viernes a Israel a no ocupar militarmente la Ciudad de Gaza y alertó de que esta decisión agravará la "catástrofe humanitaria".

Plan de Netanyahu genera preocupación internacional.
La comunidad internacional ha reaccionado de manera contundente en contra de los planes del Gobierno de Benjamín Netanyahu de controlar militarmente y ocupar Ciudad de Gaza, y expresa su preocupación. Foto: Médicos sin Fronteras

"Australia insta a Israel a no seguir este camino, que sólo agravará la catástrofe humanitaria en Gaza", declaró en un comunicado enviado por la Ministra de Exteriores, Penny Wong.

"Una solución de dos Estados es la única vía para asegurar una paz duradera: un Estado palestino y el Estado de Israel, que convivan en paz y seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas", añade en la nota la jefa de la diplomacia australiana.

Wong dijo que "el desplazamiento forzado permanente constituye una violación del derecho internacional" y reiteró los llamados a un alto el fuego, a que la ayuda fluya sin obstáculos y a que el grupo islamista Hamás libere a los rehenes tomados en octubre de 2023.

Australia ha dicho en ocasiones anteriores que "en el momento adecuado" tomará una decisión sobre el reconocimiento de Palestina, a diferencia de otros países occidentales que ya han dado pasos hacia ello.

El pasado fin de semana, miles de personas participaron en una "Marcha por la humanidad" a favor de Palestina en Sídney y Melbourne. Una manifestación que se replicó este viernes en la ciudad de Brisbane.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DEUTSCHE WELLE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

