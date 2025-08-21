La Presidenta dice que Pemex es rentable, pero arrastra deuda de Fox, Calderón y Peña

La Presidenta Sheinbaum aclaró que la petrolera mantiene ingresos sólidos, pero arrastra un adeudo heredado de administraciones anteriores.

Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa rentable, con ingresos superiores a 1.6 billones de pesos, pero que enfrenta una deuda acumulada durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal detalló que entre 2007 y 2012, bajo el Gobierno de Calderón, la deuda de Pemex pasó de 46 mil millones de dólares a 60 mil millones. Con Peña Nieto, el monto se elevó a 105 mil millones.

“Siempre lo he dicho: Pemex es rentable, el problema fue la deuda que le dejaron. Fíjense, este es Calderón: del 2007 a 2012 son millones de dólares. Recibe Pemex con 46 mil millones de dólares de deuda y termina con 60 mil millones de dólares”, expuso.

La Presidenta Sheinbaum Pardo también destacó que actualmente México cuenta con ocho refinerías, incluidas Dos Bocas y Deer Park, y que se ha incrementado la producción de fertilizantes y petroquímica. Incluso, compartió que la meta es cerrar el sexenio con una deuda de 77 mil millones de dólares.

"Ahora tenemos la ventaja de ya tener ocho refinerías, antes había seis, aparte está Dos Bocas, está funcionando muy bien y Deer Park en Texas. Ahora estamos en la mayor producción de fertilizantes y petroquímica”, precisó.

Además, cuestionó el modelo neoliberal que, según dijo, priorizó la exportación, redujo la producción nacional y permitió la entrega de bloques territoriales a empresas extranjeras.

Finalmente, subrayó que su Administración apuesta por la soberanía energética, la modernización de la infraestructura y el fortalecimiento de la producción nacional.