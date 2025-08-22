La inflación desacelera e INEGI proyecta leve baja al PIB. CSP lo ve con optimismo

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.09 por ciento a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.09 por ciento y los de servicios, 0.10 por ciento

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- La inflación anual hila cuatro quincenas a la baja y se ubicó en 3.49 por ciento en la primera quincena de agosto de 2025, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al dar a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

"En la primera quincena de agosto de 2025, el INPC registró un nivel de 140.800: disminuyó 0.02 por ciento respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.49 por ciento. En el mismo periodo de 2024, la inflación quincenal fue de -0.03 por ciento y la anual, de 5.16 por ciento", explicó el Inegi.

El Inegi recordó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.

En la primera quincena de agosto 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 140.800 y representó una disminución de 0.02% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.49%.

La inflación se divide en dos partes: subyacente y no subyacente. La inflación subyacente refleja el comportamiento de los precios más estables y duraderos en la economía, como los de mercancías y servicios.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.09 por ciento a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.09 por ciento y los de servicios, 0.10 por ciento

Por otro lado, a tasa quincenal, el índice de precios no subyacente descendió 0.41 por ciento. "Dentro de este los precios de frutas y verduras cayeron 1.19 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron 0.04 por ciento", indicó el Instituto.

Sheinbaum celebra caída de inflación anual

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró hoy la caída más reciente de la inflación anual en México y dijo que ve con optimismo las condiciones económicas del país.

"La inflación es una de las más bajas, prácticamente se conserva la inflación que habíamos presentado en julio. Lo más importante, es el empleo. El modelo económico cambio de visión, por el bien de todos primero los pobres", explicó la Presidenta, quien recordó que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza en el sexenio de López Obrador.

¿Qué productos subieron de precio?

El chile serrano encabezó las alzas de precios en la primera quincena de agosto con 12.87 por ciento, seguido del limón con 5.93 por ciento y el tomate verde con 3.98 por ciento. También subieron los costos en universidades (1.11 por ciento), loncherías, fondas y taquerías (0.38 por ciento), además de productos de uso cotidiano como detergentes, cremas para la piel y papel higiénico.

Por el contrario, los descensos más significativos se registraron en productos de la canasta básica y servicios de entretenimiento.

El chayote cayó 13.10 por ciento, el jitomate 8.78 por ciento y el pollo 2.47 por ciento, mientras que el huevo y los plátanos también reportaron bajas. Entre los servicios, el transporte aéreo retrocedió 8.42 por ciento y el cine 10.01 por ciento.

El PIB se ubica en 0.6 por ciento

El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 0.6 por ciento trimestral en el segundo trimestre de 2025, una cifra ligeramente menor al 0.7 por ciento estimado por el Inegi en julio. Al respecto, quedó debajo de la proyección que tenía el promedio de especialistas del sector privado recabado por Banco de México (Banxico) que estimaba una contracción de 0.10 por ciento.

La principal diferencia se tuvo en las actividades primarias, las cuales registraron un retroceso mayor al previsto previamente, con una baja de 1.3 por ciento en la estimación oportuna, se ajustó a una caída de 2.4 por ciento en las cifras definitivas.

Asimismo, el PIB de las actividades terciarias avanzó 0.8 por ciento y el de las secundarias creció 0.7 por ciento, en términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad.