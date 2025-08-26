FOTOS ¬ Israelíes y rabinos confrontan a Netanyahu: acusan limpieza étnica en Gaza

De acuerdo con el comunicado más reciente del Ministerio de Sanidad gazatí, ya van 62 mil 819 muertos y 158 mil 629 heridos por la ofensiva del ejército israelí.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– Conforme las tácticas de Israel en Gaza provocan una condena internacional cada vez más fuerte, rabinos de todo el mundo –y sobre todo de Estados Unidos (EU)– están tomando la inusual medida de hablar en contra de la conducta del Gobierno israelí en la guerra. Denuncian ataques raciales: “Detengan la limpieza étnica”, decían las pancartas en protestas de Jerusalén y en Nueva York. Otras denunciaban la hambruna causada por el ejército israelí en Gaza.

Centenares de miles de israelíes tomaron las calles este martes, según Daniel Blumenthal de Radio Francia Internacional, bloqueando rutas y demandando el fin de la guerra y un acuerdo por la liberación de todos los rehenes cautivos en Gaza. Las familias dicen que la decisión del Gabinete de avanzar hasta la conquista de Gaza, aun cuando el propio Comandante en Jefe del ejército expresó sus reservas, llevará a la muerte de los secuestrados por Hamás, o por el accionar militar o asesinados por sus captores.

“Una mayoría absoluta del pueblo israelí desea el retorno de nuestros familiares a la casa. El aplazamiento deliberado de la firma de un acuerdo para su liberación va en contra de la voluntad del pueblo y de nuestros valores fundamentales: la responsabilidad mutua y la solidaridad”, afirmó un comunicado del foro de las familias de rehenes.

Hoy, The New York Times agrega: “En las últimas semanas, a medida que se difundían informes de matanzas masivas en Gaza y los expertos declaraban que la zona sufría oficialmente una hambruna, un número significativo de clérigos de todo el espectro de la observancia y afiliación judía han firmado una serie de cartas públicas de alto perfil y cuidadosamente redactadas criticando al Gobierno israelí. Asociaciones que representan a congregaciones reformistas y rabinos conservadores —confesiones que abarcan a casi la mitad de los judíos estadounidenses— han exigido a Israel que desembolse más ayuda, alegando los valores judíos y lo que un grupo denominó una ‘prioridad moral’ para alimentar a los hambrientos”.

Casi tres docenas de rabinos fueron arrestados en manifestaciones en Nueva York y Washington el mes pasado, agrega el diario, porque exigieron más ayuda para Gaza y que Israel y su Primer Ministro, Benjamin Netanyahu, pusieran fin a la guerra. “Tal vez lo más notable es que entre quienes expresan preocupación ahora también hay un pequeño grupo de rabinos ortodoxos, cuyas comunidades en general no han vacilado en su firme apoyo a Israel durante toda la guerra”.

Human Rights Watch (HRW) recordó este martes de que el personal militar y de inteligencia estadounidenses podrían ser acusados penalmente por crímenes de guerra al asistir a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la comisión de “atrocidades” en la Franja de Gaza. “La participación directa de Estados Unidos en operaciones militares con las fuerzas israelíes significa que, en virtud del Derecho Internacional, Estados Unidos ha sido y es parte en el conflicto armado en Gaza”, dijo la directora de HRW en Washington, Sarah Yager. Militares, agentes de Inteligencia y contratistas estadounidenses que “asisten” a los soldados israelíes que cometen crímenes de guerra “podrían enfrentarse a un proceso penal” por estos mismos hechos en el enclave palestino, agrega.

Este martes, manifestantes en Israel quemaron neumáticos, bloquearon carreteras y clamaron por un cese del fuego que libere a los rehenes que aún están en Gaza, mientras los líderes israelíes avanzaban con los planes para una ofensiva que, según ellos, es necesaria para aplastar a Hamas, según reporta la agencia Associated Press, globalmente conocida por el acrónimo AP. Hamás capturó a 251 rehenes el 7 de octubre de 2023. La gran mayoría fueron liberados durante los ceses del fuego. Israel solo ha rescatado con vida a ocho rehenes. Cincuenta rehenes permanecen en Gaza, y se cree que unos 20 de ellos siguen con vida.

La agencia dice que las protestas vinieron mientras los palestinos de Gaza se preparaban para la ofensiva ampliada en un contexto de desplazamiento, destrucción y zonas del territorio sumidas en la hambruna. También se produjo un día después de que los ataques mortales contra el principal hospital de Gaza mataran a 20 personas, entre ellas médicos y periodistas, entre ellos Mariam Dagga, periodista de Associated Press.

Ayer, el fondo soberano de Noruega, el más grande del mundo, anunció que decidió vender sus participaciones en la constructora estadounidense Caterpillar y cinco bancos israelíes. Norges Bank Investment Management, que administra el fondo de riqueza de casi 2 billones de dólares, dijo el lunes que tomó la decisión debido a los riesgos de que las compañías pudieran estar contribuyendo a graves violaciones de los derechos humanos en situaciones de guerra y conflicto.

La medida se produce después de que el Consejo Noruego de Ética, un organismo independiente, recomendara que el fondo soberano excluyera a las empresas de su cartera. El consejo recomendó la exclusión de Caterpillar debido a que las autoridades israelíes utilizan sus excavadoras “en la destrucción ilegal generalizada de propiedades palestinas”. El consejo afirmó que los productos de la empresa se estaban utilizando para cometer violaciones del derecho internacional humanitario.

El fondo soberano de riqueza de Noruega tenía una participación del 1.23 por ciento en Caterpillar valorada en 2 mil 410 millones de dólares al final del año pasado, según el consejo el lunes en una nota citada por The Wall Street Journal.

Los rabinos en marcha

La semana pasada, unos 80 rabinos ortodoxos firmaron una carta abierta exigiendo claridad moral, responsabilidad y una respuesta judía ortodoxa a lo que denominaron una crisis humanitaria en Gaza. Entre los firmantes se encontraban los rabinos jefes de Polonia y Noruega, y el ex rabino jefe de Irlanda, dita The New York Times. Los organizadores afirmaron que más de la mitad de los firmantes eran estadounidenses.

“Afirmamos que los pecados y crímenes de Hamás no eximen al gobierno de Israel de su obligación de hacer todos los esfuerzos necesarios para prevenir la hambruna masiva. El judaísmo ortodoxo, como algunos de los más fieles partidarios de Israel, tiene una responsabilidad moral única. Debemos afirmar que la visión de justicia y compasión del judaísmo se extiende a todos los seres humanos”, dice la carta.

Uno de los principales organizadores fue el rabino Yosef Blau, exlíder religioso de la Universidad Yeshiva, una institución ortodoxa moderna de Manhattan. Blau afirmó que sus preocupaciones abarcaban no solo el trato del gobierno israelí a los civiles en Gaza, sino también las denuncias de violencia contra palestinos por parte de colonos judíos ortodoxos en Cisjordania. “La responsabilidad y la falta de preocupación de Hamás por la salud y el bienestar de su propio pueblo no eximen a Israel de la responsabilidad por la destrucción que ha causado. No es un juego de suma cero”.

The New York Times explica que la comunidad judía dista mucho de ser un monolito, y el apoyo a las tácticas y la misión de la guerra de Israel en Gaza ha variado. Sin embargo, hasta hace poco, muchas organizaciones y líderes judíos tradicionales habían defendido la guerra de Israel contra Hamás, aunque con creciente inquietud.

“Los judíos ortodoxos, que suelen priorizar el apoyo al gobierno israelí, y los grupos que los representan han guardado silencio en gran medida sobre la crisis humanitaria. Muchos de los firmantes de la carta del rabino Blau provenían del sector liberal del judaísmo ortodoxo. Fueron organizados por el activista y trabajador social David Nyer. La Unión Ortodoxa, la importante organización paraguas de las comunidades ortodoxas, no estaba afiliada a la carta”, señala el diario.

Hace un mes, en el Capitolio de Estados Unidos, la policía arrestó a más de una veintena de rabinos que habían ocupado la oficina del líder de la mayoría republicana, John Thune, como parte de una acción de protesta pacífica contra el bloqueo que el Gobierno de Israel está llevando a cabo en Gaza. Los manifestantes protestaron en representación de 750 rabinos y clérigos judíos, así como de más de 23 mil judíos que firmaron una declaración en la que piden ayuda alimentaria inmediata para Gaza. Las personas a las que los rabinos representaban pertenecen a las diferentes denominaciones del judaísmo.