El hambre ha matado a unas 315 personas desde el inicio de ofensiva israelí en Gaza

Europa Press

27/08/2025 - 8:16 am

Cerca de 315 palestinos murieron de hambre en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Las autoridades de Gaza advirtieron que la cifra podría ser mayor, pues aún hay zonas a las que es imposible acceder por la ofensiva israelí.

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS).- Alrededor de 315 palestinos murieron de hambre en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, según denunciaron este miércoles las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que cifraron en 10 los fallecidos por desnutrición durante las últimas veinticuatro horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí señaló en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que entre los 10 muertos de hambre durante el último día figuraban dos niños, antes de elevar a 313 los fallecidos por desnutrición en la Franja, incluidos 119 menores de edad, en medio del ahondamiento de la crisis humanitaria en el territorio costero por la ofensiva israelí y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, dejó hasta la fecha más de 62 mil 800 palestinos muertos, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del ejército de Israel en el enclave palestino y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.

Van cerca de 62 mil 900 muertos y 160 mil heridos en Gaza

El balance de víctimas de la ofensiva militar desencadenada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 rozaba ya los umbrales de los 62 mil 900 muertos y los 160 mil heridos, según indicaron este miércoles las autoridades del enclave palestino, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí apuntó en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que hasta la fecha se habían confirmado 62 mil 895 fallecidos y 158 mil 927 heridos desde el 7 de octubre de 2023, incluidos 76 "mártires" y 298 heridos a causa de los ataques perpetrados durante las últimas veinticuatro horas por las tropas israelíes.

Asimismo, subrayó que al menos 11 mil 50 personas murieron y 46 mil 886 resultaron heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el ejército israelí rompió el alto al fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva, si bien alertó que aún había cadáveres entre los escombros y en zonas a las que era imposible acceder, por lo que se temía que la cifra de víctimas fuera superior.

Por otra parte, especificó que durante el último día murieron 18 palestinos tras ser tiroteados por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, incidentes que dejaron además 106 heridos, lo que elevó a dos mil 158 los fallecidos y a 15 mil 843 los heridos en este tipo de incidentes, denunciados en reiteradas ocasiones por la comunidad internacional.

El balance de fallecidos incluyó además a 313 personas muertas de hambre por las duras restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria en Gaza, una cifra que comprendía a 119 niños. Durante el último día murieron 10 personas por desnutrición, entre ellas dos niños, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

Europa Press

Europa Press

