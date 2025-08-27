¿Se investiga nexo narco de Sergio Taboada? Nadie confirma. Pero hay algo en proceso

Sugeyry Romina Gándara

27/08/2025 - 9:23 am

Se investiga nexo narco de Sergio Taboada.

La FGR mantiene abierta una indagatoria sobre presuntas irregularidades en el desvío de droga decomisada, que podría implicar a Sergio Taboada, exfuncionario del Órgano Interno de Control.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) está investigando la presunta sustracción de un decomiso de cocaína que, según versiones, habría sido sustituido por leche en polvo, un hecho vinculado a Sergio Taboada Cortina, quien fue su director de la Unidad de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control (OIC) y es hermano del exalcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada.

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que siete personas están bajo indagatoria, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el caso será investigado.

"Sabemos que la Fiscalía General de la República ya tiene investigaciones al respecto de siete personas. No podría confirmarle yo exactamente qué personas son. Como dijo la señora Presidenta, el Fiscal lo va a informar puntualmente", respondió Harfuch a la periodista Romina Gándara, de SinEmbargo, durante la conferencia matutina.

Al ser cuestionada sobre la separación de Sergio Taboada Cortina de su cargo en la FGR, los motivos y si había investigaciones abiertas, la mandataria federal respondió que el Fiscal Alejandro Gertz Manero acude cada mes a presentar resultados y que le han solicitado que informe este tipo de casos.

Sobre la fecha de la próxima reunión, la titular del Poder Ejecutivo indicó que será dentro de 15 días, aunque la Fiscalía podría informar antes si fuera posible.

Respecto a las indagatorias, el Secretario García Harfuch explicó que, aunque la FGR ya indaga a siete personas relacionadas con el caso, no podía confirmar nombres específicos: "De los nombres de las personas involucradas, no, no las tenemos nosotros".

Finalmente, la Presidenta Sheinbaum añadió que “vale la pena que se investigue, por supuesto”.

Sergio Taboada Cortina se encuentra prófugo tras ser señalado por su presunta implicación en actividades delictivas, incluyendo la desaparición de casi una tonelada de cocaína que debía ser incinerada, según reportes de medios como Los Reporteros Mx. Además, el exfuncionario de la FGR, enfrenta acusaciones de corrupción y tráfico de influencias.

Romina Gándara soñaba de chiquita con ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

