Cinco presuntos miembros del CJNG caen en Chiapas; llevaban 2 mil dosis de droga

El operativo se realizó en la autopista San Cristóbal–Tuxtla Gutiérrez, donde se aseguró droga, vehículo y material táctico.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- En Chiapas, cinco presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en flagrancia con más de dos mil dosis de droga, equipo táctico y un vehículo con placas de la Ciudad de México, en un operativo conjunto sobre la autopista San Cristóbal–Tuxtla Gutiérrez.

La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, informó en un comunicado que los hechos ocurrieron en el kilómetro 46 de dicha vía, donde elementos de la Guardia Estatal Preventiva marcaron el alto a un vehículo Nissan tipo Versa.

Los tripulantes ignoraron la señal y, tras una persecución, fueron asegurados en el kilómetro 45.

Durante la inspección, se les encontraron: 300 bolsitas con hierba verde, con características de mariguana; mil 600 bolsitas con material cristalino, presunto cristal; 460 bolsitas con material sólido, presunta piedra; un chaleco táctico negro con las siglas “CJNG”; tres gorras negras con las siglas “CJNG"; cuatro básculas grameras y una selladora de bolsas.

Los detenidos fueron identificados como Enelvia “N”, originaria de Oaxaca; Itzel “N”, de Sinaloa; y Josué “N”, Jonathan “N” y Leobardo “N”, de Jalisco.

Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP) por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de venta, y asociación delictuosa, cometidos en agravio de la sociedad.