Si EU incauta recursos de "El Mayo", México los reclamará por los daños causados: CSP

Claudia Sheinbaum adelantó que si EU le incauta dinero a "El Mayo" Zambada, México lo solicitará por los daños ocasionados en el país; los recursos serían destinados "a los más humildes".

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó esta mañana que si Estados Unidos (EU) incauta dinero del fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada García, México solicitará los recursos, ya que el capo ocasionó muchos daños en el país, y que irían para "los más humildes".

"En estos casos, si hubiera una incautación de recursos, fue en México, habría que pedir también que los recursos, si es así, fueran devueltos a México para beneficio de la gente, pero hay que ver hasta dónde llega esta situación que reportó el Departamento de Justicia de Estados Unidos", dijo en su conferencia de prensa matutina de este miércoles.

"Si hubiera una incautación de recurso, obviamente lo estaríamos pidiendo por los daños causados a la población en México. Y que fuera repartido para la gente, para la gente más humilde. Por eso hay un Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado", adelantó Sheinbaum Pardo.

Por su parte, el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, detalló que los 15 mil millones de dólares (mdd) que los fiscales piden como pago a Zambada García por sus actividades criminales "es un cálculo hecho por el Departamento de Justicia [DOJ, por sus siglas en inglés] de Estados Unidos".

"Es una investigación que no tiene que ver con las investigaciones que están en curso en México. ‘El Mayo’ tiene orden de aprehensión en México, tiene investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en curso, de él y de varias personas involucradas con él. Pero ese cálculo de dinero es específicamente de EU, no es de nosotros", añadió el funcionario.

Sin embargo, aclaró Sheinbaum, "eso no quiere decir que necesariamente vaya a haber ese recurso entregado por parte de esta persona al Gobierno de Estados Unidos". "¿Qué es lo que hay en todas las áreas? A veces hay más cooperación y a veces menos, como en la propia detención de ‘El Mayo’ Zambada. Lo que hay en este momento en el caso de la UIF [Unidad de Inteligencia Financiera], lo que tiene que ver con el lavado de dinero, hay coordinación principalmente entre Hacienda y el Tesoro de Estados Unidos", detalló.

"No es algo nuevo ahora. Hay protocolos donde se envía información, si es que se encuentran las pruebas, los aseguramientos de cuentas, o al revés, información que se envía, siempre debe ser recíproco. Recientemente se subastó una casa de una persona de la delincuencia organizada de hace tiempo, otra casa también vinculada con corrupción, vinculada con un funcionario, y ese recurso ahora se va a destinar para equipamiento médico para los centros de salud del IMSS Bienestar", ejemplificó la Presidenta Sheinbaum.

"De igual manera, si hubiera una recuperación de recursos por parte del Gobierno de EU, sí estaríamos pidiendo que se diera a México para la gente más humilde", concluyó.

En la misma conferencia en Palacio Nacional, la mandataria consideró que sería "bueno" investigar los sobornos que ha pagado el narcotráfico a funcionarios tanto en México como en Estados Unidos; se mostró a favor de emprender una investigación al ser cuestionada por SinEmbargo sobre las declaraciones que hizo Zambada García, quien reconoció haber sobornado a policías, militares y políticos corruptos para que le permitieran operar su red de narcotráfico “desde muy joven”.

"Por supuesto que estamos en contra de cualquier soborno o cualquier acto de corrupción que tenga que ver particularmente con el tema de seguridad. Entonces cualquier investigación es buena", sostuvo.

"El Mayo" Zambada se declara culpable

El lunes pasado, el reinado del narcotráfico de Ismael "El Mayo" Zambada tuvo su estocada, luego de que el líder del Cártel de Sinaloa cambiara su declaración de “no culpable” a “culpable” de los cargos por narcotráfico.

“¿Cómo se declara?”, preguntó el Juez Brian Cogan. “Culpable”, respondió Zambada, cuya sentencia será el 13 de enero de 2026.

“¿Qué lo hizo declararse culpable?”, lanzó el Juez. Entonces, "El Mayo" Zambada leyó una carta donde reconoció los delitos que incluso pudieron llevarlo a la pena de muerte, incluidos liderar una empresa criminal en forma continua y por conspiración RICO.

Agregó que durante “más de 50 años” lideró la organización criminal conocida como Cártel de Sinaloa, la cual fundó. Dijo que inició su carrera criminal a los 19 años, en 1969, cuando comenzó con la distribución de mariguana, pero en 1980 y hasta 2024 continuó con otras drogas, como heroína y, principalmente, cocaína, la que se enviaba mayoritariamente a los Estados Unidos (EU).

El líder del Cártel de Sinaloa afirmó que tenía a su mando hombres de confianza para el trasiego de droga y la relación con narcos colombianos, pero que él mismo tuvo contacto en transacciones. Como parte de su nueva declaración, los fiscales pidieron al criminal mexicano –quien reconoció fundar el Cártel de Sinaloa– el pago de 15 mil millones de dólares (mdd).

Las autoridades estadounidenses integraron otros cargos de la Corte del Distrito Oeste de Texas, al igual que se hizo en el caso de Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", quien se declaró “culpable” en Chicago, Illinois, donde espera sentencia en cinco meses. Zambada García fue detenido en Texas en medio de un polémico operativo iniciado en México con ayuda de Joaquín Guzmán López –uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán–, y críticas del Gobierno de México, que acusa acciones intervencionistas de EU.

-Con información de La Opinión