Sí se indaga a hermano de Taboada por cambiar cocaína por leche en polvo, dice Ávila

Sergio Agustín Taboada tiene una orden de aprehensión girada por la FGR, tras la presunta sustracción de cocaína que habría sido sustituida por leche en polvo.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– El Diputado de Morena, Arturo Ávila, aseguró que sí existe una investigación contra Arturo Serrano, quien fuera responsable del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República (FGR), y seis de sus subalternos, entre ellos Sergio Agustín Taboada Cortina, hermano del excandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada. La indagatoria, reiteró, está relacionada con delitos derivados de la presunta sustracción de casi una tonelada de cocaína que habría sido sustituida por leche en polvo.

“Es muy importante, sí hay una investigación; es seria, hay una carpeta de investigación. Yo no la di a conocer, la dieron a conocer otros medios de comunicación, yo únicamente lo amplifiqué, y me parece que es un tema importante que debe de seguir”, declaró el legislador este martes en conferencia de prensa desde la Cámara Baja, donde afirmó que sí existe la carpeta de investigación, pero evitó dar más detalles para “no entorpecer” el proceso.

El morenista –que en días pasados, durante una entrevista con Latinus, señaló que Sergio Agustín Taboada tiene una orden de aprehensión girada por la FGR, derivada de las acusaciones de que, junto con otros funcionarios– negó ser quien reveló la información, sino que que lo único que hizo fue replicar lo que ya había sido difundido previamente en distintos medios de comunicación.

“Reforma ya había publicado, otros dos medios también. Solamente no había tenido la resonancia que tuvo una vez que yo retomé esta información en esa mesa de debate”, aclaró.

Ávila recalcó que se trata de acusaciones graves y que, por respeto al debido proceso, no podía dar más datos que los que ya están en el dominio público:

“Efectivamente hay una carpeta de investigación. Investiga a quien fue contralor o responsable del Órgano Interno de Control de la FGR. La investigación implica a una serie de funcionarios públicos que dependían de esa unidad interna de control, y entre ellos efectivamente está mencionado el hermano del señor Santiago Taboada”, dijo.

Citando de manera constante la información que previamente había sido difundida en medios de comunicación sobre la investigación, el legislador señaló que uno de los hechos que se analizan es un decomiso realizado en Guanajuato de casi una tonelada de cocaína, la cual habría sido sustituida por leche en polvo. En ese contexto, ironizó sobre la narrativa del PAN para golpear a la Cuarta Transformación acusándola de “narcogobierno”, cuando —dijo— ese partido ha demostrado que en realidad sí lo fue.

“Yo siempre he dicho que algunos personajes de Acción Nacional de pronto han sido muy buenos para lanzar señalamientos como los de 'narco partido' o 'narcogobierno', pero cada vez queda más claro que el único 'narcogobierno' es el de Acción Nacional. El narcogobierno que encabezó Felipe Calderón, donde Genaro García Luna, donde ni más ni menos fue señalado anteayer por el director de la DEA, como uno de los capos más importantes, poniéndolo a nivel de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael 'El Mayo’ Zambada”, expresó.