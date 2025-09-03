Los ministros niegan festejo en Au Pied de Cochon. Desmienten a Reforma oootra vez

Redacción/SinEmbargo

02/09/2025 - 7:11 pm

Ministros de la SCJN negaron haber asistido a una cena en un restaurante de lujo en Polanco y aclararon que tras la protesta sólo realizaron trabajo oficial.

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negaron este martes haber festejado en el restaurante Au Pied de Cochon, en Polanco, ubicado en la Ciudad de México, tras asumir sus cargos ayer en el Senado de la República.

En un encuentro con la prensa,el Ministro presidente, Hugo Aguilar, desmintió la publicación y afirmó que no participó en ningún festejo, pues su jornada laboral se extendió hasta las 01:30 horas de hoy:

“Es falsa la nota, yo no estuve ahí; estuvimos trabajando hasta la una y media, eso es lo que puedo decir. [...] No hubo festejo, puro trabajo, no hemos festejado”, dijo, dejando claro que las actividades de la Suprema Corte se han mantenido en un marco institucional sin celebraciones privadas.

La controversia surgió luego de que el periódico Reforma afirmara que, tras rendir protesta y abrir al público las puertas de la Suprema Corte de Justicia, varios ministros acudieron al restaurante de cocina francesa para celebrar sus nuevas labores en el poder.

Al ser cuestionado al respecto, el Ministro Giovanni Figueroa rechazó la versión difundida por el diario, y aseguró que al salir de la sesión se dirigió directamente a su domicilio para reunirse con su familia.

"Creo que los medios de comunicación tendrían que ser más serios y verificar la información y no dar información errónea diciendo que los y las ministras, en plural, asistimos a ese tipo de cenas", declaró Figueroa.

En esa misma línea, Loretta Ortiz explicó que cada integrante de la Suprema Corte puede decidir a dónde acudir en su tiempo personal, siempre que lo haga con sus propios recursos.

"Yo no fui, pero si quiero ir a un restaurante no iría al Au Pied de Cochon porque además no está en mis gustos. Iría con mis familiares a un restaurante de comida mexicana porque a mi me gusta", destacó ante los medios de comunicación.

Los nuevos ministros de la SCJN, elegidos mediante voto popular, rindieron protesta la noche de este lunes en el Senado de la República, luego de una jornada en la que acudieron a una ceremonia de purificación y de entrega del bastón mando y servicio en el Zócalo de la Ciudad de México.

La llegada de esta Corte pone fin a tres décadas en las que la Corte y todo el Poder Judicial de la Federación actuaron en favor de las élites políticas, económicas, mediáticas e intelectuales que también representaban los presidentes de la República, con decisiones emblemáticas que condujeron a su desprestigio como institución insensible y corrupta, pese a que hubo ministras y ministros que se opusieron a ellas.

“Esta puerta ha estado cerrada los últimos años y para nosotros abrirla tiene un significado muy especial. Una puerta siempre sirve para recibir con amabilidad y el corazón abierto a los visitantes y en este caso a quienes claman y exigen justicia, pero cuando la puerta se cierra se convierte en un muro infranqueable“, mencionó el Ministro presidente Hugo Aguilar antes de ingresar por la puerta principal de la sede de la Corte para encabezar la que fue la primera sesión del nuevo tribunal.

