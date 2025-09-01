La nueva Corte no se guiará por poder y dinero, sino por servicio al pueblo: Aguilar

Las y los nuevos ministros de la Suprema Corte recibirán el bastón de mando en una ceremonia que se llevará a cabo en el Zócalo de la CdMx.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- A primera hora de este lunes se realizó la ceremonia de "consagración" de los bastones de mando que serán entregados a las y los nuevos ministros que asumirán su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El evento se llevó a cabo en la zona arqueológica de Cuicuilco, en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México (CdMx), y al ser de carácter privado, sólo asistieron representantes de comunidades indígenas, las y los próximos integrantes de la SCJN, así como sus familiares.

Por su parte, el próximo Ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, dirigió un mensaje a las y los presentes, en el que agradeció su asistencia y recalcó la importancia de este acto.

"Estamos iniciando algo nuevo. Quiero decirles que no sólo somos materia, también somos inteligencia y somos espíritu, y por eso hoy quisimos iniciar nuestras actividades con la guía de nuestras sabias y nuestros sabios", dijo.

El abogado de origen oaxaqueño también aseguró que la nueva Corte que integrará junto a las ministras y los ministros que fueron electos en los comicios celebrados en junio pasado será distinta a las anteriores, ya que no se guiará por el poder y el dinero, sino por "el servicio al pueblo".

"Tengan la seguridad de que es una Corte distinta, una Corte diferente a las anteriores. Aquí el pensamiento y el corazón no lo va guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo", subrayó.

De acuerdo con la agenda del día, el evento en el que se hará la entrega de bastones de mando a las y los nueve ministros que integrarán la Suprema Corte se llevará a cabo a las 16:00 horas de este lunes 1 de septiembre en el Zócalo de la CdMx.

Además, se tiene previsto que se lleve a cabo una ceremonia de "purificación" de las oficinas de la sede de la SCJN. A su vez, la entrada del recinto fue adornada con un marco de flores que fue instalado por integrantes de comunidades indígenas originarias de la Alcaldía Iztapalapa.

Las y los ministros que integrarán el máximo tribunal del país a partir de este 1 de septiembre son Hugo Ortiz Aguilar, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra.