DATOS ¬ 49% de los empleados del Poder Judicial tiene al menos un familiar cobrando

Pedro Mellado Rodríguez

31/08/2025 - 10:30 pm

Artículos relacionados

Las cifras del nepotismo en el Poder Judicial sirvieron como un diagnóstico de un problema que no se atendió. Incluso, en la aprobación de la Reforma Judicial se buscó esconder para poder enaltecer la llamada "carrera judicial" que desde hace años estaba trastocada por las relaciones familiares en órganos jurisdiccionales, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El argumento más recurrente en contra de la Reforma Judicial, que empezará a convertirse en hechos concretos este lunes primero de septiembre del 2025, fue que la elección de funcionarios por voto popular directo atentaba contra la carrera judicial, que presumiblemente se construía con base en la preparación, los concursos de oposición y los méritos de los servidores públicos que pretendían ascender en la estructura laboral del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, los trabajadores, ministros, magistrados y jueces que se opusieron, no hablaron de la perniciosa práctica de nepotismo que ha permitido que por lo menos el 49 por ciento de las 24 mil 546 personas que laboraban en el Poder Judicial, hasta diciembre del 2022, tenían por lo menos un familiar laborando en algún órgano jurisdiccional, según conclusiones de un detallado informe elaborado por el mismo Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano encarado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial.

El estudio denominado “Informe de las relaciones registradas en el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares”, presentado en el Pleno del Consejo de la Judicatura el 9 de diciembre del 2022, encabezado entonces por el también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, establece que ​​el 67 por ciento, es decir, 616 de los órganos jurisdiccionales, Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito, que integran el Poder Judicial de la Federación, reportó que entre su personal había servidoras y servidores públicos que tenían alguna relación familiar con otra persona que también trabajaba en el Poder Judicial de la Federación. 

El Consejo de la Judicatura no incluyó a la Suprema Corte ni a los ministros que la integran al no tener facultades para hacerlo.

Tribunales y juzgados de la Ciudad de México concentraron en 2022 el mayor número de relaciones familiares, con 2 mil 877 casos, aunque en el 2021 ascendió a más de 3 mil; la segunda entidad fue Jalisco, con relaciones familiares dentro de los órganos del Poder Judicial federal de entre 900 y mil personas; y Estado de México, con estructuras de relaciones familiares de entre 500 y 600 trabajadores.

El mismo estudio destacó que en 22 órganos jurisdiccionales, tribunales o juzgados había de 5 a 9 grupos de familia entre el personal.

En el caso del Décimo Sexto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que fue el órgano jurisdiccional que reportó el mayor número de grupos y relaciones familiares, se tuvo el registro de 9 grupos de familias que involucraban a 19 personas en una plantilla de 72 plazas ocupadas.

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en Puebla reportó en su interior 8 grupos de familia que involucraron a 16 personas en una plantilla de 54 plazas ocupadas.

El Juzgado Primero de Distrito en Tamaulipas reportó en su estructura 8 grupos de familias que involucraban a 17 personas en una plantilla de 50 plazas ocupadas. 

Por último resaltó el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo Penal en Puente Grande, en Jalisco, con 6 grupos de familia en su estructura, que involucraban a 19 personas en una plantilla de 39 plazas ocupadas.

El estudio también advirtió que el 23.75 por ciento del personal tenía más de cuatro familiares trabajando en la administración de justicia. Se concluyó que en 2022 los magistrados tenían, cada uno de ellos, en promedio 4 familiares trabajando en el Poder Judicial.

Se identificaron los casos de 16 magistrados que contaban con más de 13 familiares en la estructura del Poder Judicial y el tope en un caso fue de 23 parientes. Con información referida al año 2018, se documentó que 2 magistrados contaban con más de 13 familiares trabajando en el Poder Judicial.

En cuestión de género, las categorías de magistradas, magistrados, juezas, jueces y personal secretarial, se encontró que un 10 por ciento más de hombres tenían relaciones familiares con personal que ocupaba algún cargo dentro de la estructura del Poder Judicial de la Federación.

El adiós al Consejo de la Judicatura Federal

Con la reforma al Poder Judicial de la Federación, promulgada el domingo 15 de septiembre del 2024, desaparecerá el Consejo de la Judicatura Federal y será sustituido por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que será responsable de vigilar y sancionar la conducta de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. También será responsable de promover la carrera judicial sobre bases profesionales y criterios de imparcialidad.

El Consejo de la Judicatura Federal estuvo integrado por siete consejeros y lo encabezará hasta el cierre de agosto del 2025 quien se desempeñó como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. Tres consejeros del último Consejo de la Judicatura fueron designados por el Pleno de la Suprema Corte; dos más fueron designados por el Senado de la República y uno por la Presidencia de la República.

En el caso del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, ya no será encabezado por el ministro presidente de la Suprema Corte. Sus cinco integrantes fueron electos en los comicios del domingo primero de junio del 2025, lo que les dará una amplia independencia. Formarán parte de este nuevo tribunal tres integrantes del actual Consejo de la Judicatura que aceptaron someterse al voto popular: Celia Maya García, quien lo presidirá, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Bernardo Bátiz Vázquez. Completarán el Pleno del Tribunal Indira Isabel García Pérez y Rufino H. León Tovar.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Un año de Sheinbaum

"Sin declaraciones públicas de por medio, es evidente que Sheinbaum modificó la política de seguridad de López...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Golpes en el Senado

"Si la cereza del pastel fue una pelea física no fue porque se defendieran posturas contradictorias respecto...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Actos humanos, un requiem por la humanidad

"Como el de W. A. Mozart, el de Gabriel Fauré o el de Benjamin Britten, esta novela...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La IA, sin derechos de autor en México

"Expertos coinciden en que, si bien la IA puede simular creatividad, carece de subjetividad y experiencia vivida,...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

¿Quién paga los daños del refresco?
Por Alejandro Calvillo

¿Quién paga los daños del refresco?

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe
Por Héctor Alejandro Quintanar

El discurso opositor: de la crisis a la catástrofe

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena puede y debe quitarle el fuero a “Alito”

Genocidio
Por Lorenzo Meyer

Genocidio

Lilly, la traidora
Por Fabrizio Mejía Madrid

Lilly, la traidora

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia
Por Juan Carlos Monedero

Lilly Téllez, el fentanilo, Caracas y Disneylandia

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal
Por Mario Campa

Revive el debate: transformismo o reformismo fiscal

Epidemia de infelicidad y odio
Por Óscar de la Borbolla

Epidemia de infelicidad y odio

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte
Por Álvaro Delgado Gómez

Lilly Téllez, Salinas Pliego y la nueva Corte

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Zebadúa González
1

FGR busca imputar a Emilio Zebadúa González por el delito de enriquecimiento ilícito

2

ANÁLISIS ¬ El PRI que “Alito” tanto presume marcó un siglo por autoritario y represor

"Alito" marcha tras agresión a Noroña.
3

FOTOS ¬ "Alito" Moreno lidera desangelada marcha en la CdMx tras su agresión a Noroña

La Jefa del GCDMX, Clara Brugada Molina, informó el día de hoy las actividades para conmemorar el 40 aniversario del terremoto del 19 de septiembre 1985.
4

Brugada presenta plan de actividades para conmemorar los 40 años del sismo de 1985

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la postura de EU de no negociar con terroristas por buscar un acuerdo de colaboración con "El Mayo" Zambada.
5

#PuntosYComas ¬ La Presidenta Sheinbaum fortalece seguridad y rectoría del Estado

6

#GenteAsí ¬ El "indiecito" de la Corte, le llama analista de Televisa a Hugo Aguilar

7

Legionarios lamentan uso de imágenes sin permiso en documental del pederasta Maciel

El asesinato de la mujer conocida como "La Chuy" fue el martes. De acuerdo con medios locales, sería familiar de personajes recurrentes en videos de "Los Toys".
8

Ahora una mujer ligada a la familia de influencers "Los Toys" es asesinada en Sinaloa

El Grupo Parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Laura Itzel Castillo como su propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva del Senado.
9

Morena elige a Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de Mesa Directiva de Senado

El PRI, PAN y MC se pronuncian en contra de reducir el financiamiento a partidos
10

El PRI, PAN y MC se pronuncian en el INE contra reducir financiamiento a partidos

Detienen a Miss Guerrero 2024.
11

Guardia Nacional detiene a Miss Guerrero 2024 con un arma exclusiva del Ejército

Serpentikah
12

¿Dónde celebrar el Día Internacional de la Montaña Rusa en la CdMx?

13

La bomba del Dr. Keesler

Gerardo Fernández Noroña aseguró que Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia de Nación pueden rechazar las listas de candidatos, pero no esto no impedirá que la elección se realice.
14

ENTREVISTA ¬ A Morena le urge foro interno de debate para atajar la intriga: Noroña

Atardeceres en Yucatán
15

Seis lugares para contemplar los mejores atardeceres de Yucatán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
"Alito" confirma que el PRI no participará en toma de protesta del Poder Judicial
1

El PRI no asistirá a toma de protesta de nueva Corte: "Alito"; PAN confirma presencia

La Jucopo de la Cámara de Diputados no logró llegar a un acuerdo para elegir a la nueva presidencia de la Mesa Directiva, que corresponde a la bancada del PAN.
2

Diputados no logran acuerdo para renovar la Mesa Directiva; habrá más negociaciones

Asesinan a juzgador en Colima
3

DATOS ¬ 49% de los empleados del Poder Judicial tiene al menos un familiar cobrando

La SSPC compartió recomendaciones para que estudiantes y padres eviten ser víctimas de algún ciberdelito o caer en un fraude en este regreso a clases.
4

¿Cómo mejorar la ciberseguridad este regreso a clases? La SSPC da estos consejos

Los spots de Sheinbaum rumbo a su Primer Informe de Gobierno
5

CSP destaca avances en economía, seguridad, programas y obras previo a Primer Informe

Marco Antonio Caballero, atleta de la categoría de silla de ruedas en el Maratón de la Ciudad de México 2025, denunció la discriminación de la son objeto.
6

VIDEO ¬ Atleta en silla de ruedas denuncia baches y discriminación en Maratón de CdMx

Gavin Newsom, el Gobernador de California.
7

El Gobernador de California parodia a Trump en redes... y crece su popularidad

Los cuerpos de tres hombres fueron arrojados anoche al cauce del río Huacapa, cerca del centro nocturno Bar Bar en Chilpancingo, informaron fuentes policiales.
8

Los cuerpos de tres hombres son hallados en el cauce del río Huacapa en Chilpancingo

La FGR informó que fue vinculado a proceso Ezequiel "C", "El Tormenta Junior", presunto líder de "Los Escorpiones", brazo armado del Cártel del Golfo.
9

Un Juez vincula a proceso al "Tormenta Junior", presunto jefe de "Los Escorpiones"

El Ministro de Defensa de Israel anunció que el ejército israelí mató a Abú Obeida, el portavoz de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás.
10

Israel anuncia que mató a portavoz de brazo armado de Hamás durante un ataque en Gaza

El PAN presentó este domingo a los cuatro perfiles que propondrá para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
11

El PAN anuncia propuestas para la Mesa Directiva de San Lázaro; niega veto morenista

Luisa Alcalde Luján dijo hoy que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, va "directito al basurero de la historia" pues "representa la corrupción".
12

"Alito" va rumbo al basurero de la historia: Alcalde; representa la corrupción, dice