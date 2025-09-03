La oposición tiene una visión "muy trastocada" de la realidad, asegura la Presidenta

Sugeyry Romina Gándara

03/09/2025 - 9:55 am

La Jefa del Poder Ejecutivo afirmó que la gente está con el movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T) porque la oposición no tiene nada qué ofrecer.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró la mañana de este miércoles que la oposición en México no tiene nada qué ofrecer, que mantiene una visión “muy trastocada” de la realidad, y que al tratar de atacar al Gobierno, está atacando al país.

“Tienen una realidad en su mente que no tiene que ver con lo que está viviendo México, muy trastocada”, respondió al ser cuestionada sobre las declaraciones de opositores como Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), o la panista Lilly Téllez, quienes han insistido en la narrativa del “narcogobierno”.

Sheinbaum Pardo reiteró que la oposición busca que a México le vaya mal para poder atacar al Gobierno. Como ejemplo de lo anterior, mencionó la relación con Estados Unidos (EU), la cual calificó como "buena", pese a que los opositores intentan mostrar lo contrario.

“Nosotros queremos tener una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos. Pero ellos piensan que no la hay, y además buscan que no la haya, lo que afectaría a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Buscan que exista una mala relación porque van a los noticieros de televisión a hablar mal no sólo del Gobierno, sino de México”, dijo.

Al respecto de eso dijo que la visión de la oposición refleja “mucho entreguismo” y que intentan mostrar una idea falsa de la realidad:

“Por eso la gente está con nosotros: porque ellos no tienen nada qué ofrecer”, sostuvo.

"Se respetó la regla": Sheinbaum sobre nombramiento de Rabadán

Al ser cuestionada sobre la designación de la panista Kenia López Rabadán como presidenta de la Cámara de Diputados, Sheinbaum explicó que se trata de lineamientos o que permite la rotación entre los grupos parlamentarios mayoritarios, y este año correspondió al Partido Acción Nacional (PAN).

“Hay una regla, por lo que entiendo, en la Cámara de Diputados: va turnando por partidos. El siguiente año le tocará al Verde (PVEM). Así se respetó la regla, lo cual está muy bien”, apuntó.

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

