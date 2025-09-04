PuntosYComas ¬ Ejército mexicano cuenta con 272 mil elementos para defender el país

La Secretaría de la Defensa advierte que las fuerzas de tierra y aire, tienen como tarea esencial preservar la Soberanía Nacional contra un agresor exterior, situación que no se ha presentado en casi un siglo; por la política pacifista del país y su voluntad de respetar la libre autodeterminación de los pueblos.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de la Defensa Nacional dispone de 272 mil 721 efectivos, incluyendo Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, para enfrentar cualquier amenaza, interna o externa, contra la seguridad y la soberanía del Estado Mexicano, advierte esa dependencia en el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 1 de septiembre del 2025.

La Secretaria de la Defensa Nacional dio a conocer las acciones que llevará a cabo durante el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para preservar la defensa del territorio nacional salvaguardando su soberanía, independencia e integridad, frente a cualquier amenaza exterior.

Las medidas son para preservar la soberanía del Espacio Aéreo Mexicano; para el adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional con el propósito de que respondan coordinadamente a agresiones del exterior, trastornos internos, desastres naturales y cualquier eventualidad que perturbe la paz y seguridad del Estado Mexicano; así como para Incrementar capacidades de Ciberseguridad y Ciberdefensa para proteger la infraestructura crítica de Defensa.

El Programa Sectorial de Defensa 2025-2030 se estructuró para establecer acciones que permitan contar con tropas adiestradas, con alta moral y sólido espíritu de cuerpo, preparadas profesionalmente para incrementar la operatividad y eficiencia del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Para ese propósito identifican seis prioridades estratégicas, en sintonía con los 100 compromisos que hizo la presidenta Sheinbaum Pardo al iniciar su gobierno, el primero de octubre del 2024.

LA DEFENSA EXTERIOR

Considera la Secretaría de la Defensa Nacional que México, está expuesto a riesgos y amenazas, que se gestan tanto en el exterior como en el interior del territorio, como son los flujos migratorios descontrolados, el tráfico de drogas, la delincuencia organizada, el robo de hidrocarburos, el cambio climático, las pandemias y la disputas por las fuentes de agua, entre otros problemas que pueden afectar la paz y el bienestar social. Por esta razón, nuestro país siempre ha contado con una sólida institución armada que, a lo largo de la historia, ha apoyado a la población y salvaguardado el territorio, a través de la existencia y actuación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y más recientemente, con la creación de la Guardia Nacional.

En su diagnóstico, advierte la Secretaría de la Defensa que las fuerzas de tierra y aire, tienen como tarea esencial preservar la Soberanía Nacional contra un agresor exterior, situación que no se ha presentado en casi un siglo, por la política pacifista del país y su voluntad de respetar la libre autodeterminación de los pueblos; sin embargo, se debe considerar que las circunstancias internacionales están en constante cambio, lo que implica desarrollar capacidades de Defensa Nacional a nivel estratégico.

Paralelamente es necesario prevenir y eliminar riesgos para preservar la estabilidad, el orden interno y el mantenimiento del Estado de Derecho, con lo cual se salvaguarda a las instituciones y se protege la población en general.

OPTIMIZAR OPERATIVIDAD

Considera la Secretaría de la Defensa Nacional que Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, requieren contar con medios tecnológicos modernos y acordes a las necesidades actuales, para cumplir eficazmente con las funciones operativas y las tareas de Seguridad Pública, que permitan garantizar un ambiente de paz y tranquilidad a la sociedad mexicana. A esto se suma el desgaste habitual del material y equipo, incluyendo al parque vehicular, armamento y otros medios; por lo que, prevalece la necesidad de optimizar las capacidades administrativas, logísticas, tecnológicas y de Ciberdefensa del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Esta tarea se armoniza con otro de los compromisos expresados por la Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, referente a la digitalización más grande de la historia, con una mayor explotación de Tecnologías de Información y Comunicación, el avance del desarrollo tecnológico y la implementación de mecanismos para simplificar procesos y trámites administrativos en beneficio institucional y de la población mexicana.

Las Fuerzas Armadas necesitan incrementar capacidades de Ciberseguridad y Ciberdefensa para proteger la infraestructura crítica de Defensa.

CONSOLIDAR GUARDIA NACIONAL

En su Programa Sectorial de Defensa Nacional 2025-2030 las fuerzas armadas explican que al analizar los 100 compromisos expresados por la presidenta Claudia Sheinbaum se identifica con toda claridad, la prioridad de consolidar a la Guardia Nacional como la principal institución en materia de Seguridad Pública del Estado mexicano generando cercanía y confianza en la población.

Reconoce la Secretaria de la Defensa que con base en datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, el 60.7 por ciento de la población considera que la inseguridad es el principal problema nacional. En tanto que en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2024, el 61.7% de los encuestados perciben inseguras sus ciudades, debido a la delincuencia.

De acuerdo con el diagnóstico de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2024, el esfuerzo conjunto materializado por las instituciones de seguridad en México, ha permitido reducir la incidencia delictiva. En un comparativo entre diciembre de 2018 y junio de 2024, es posible apreciar la reducción en el robo de hidrocarburos en un 94.2 por ciento; así como la incidencia a la baja en el secuestro, con 62.9 por ciento; el robo en general ha disminuido 34.8 por ciento y el robo de vehículos ha declinado un 50.3 por ciento; además de la disminución de un 18 por ciento en el promedio de víctimas de homicidio doloso.

Se estima que, en la medida que se afiance a la Guardia Nacional, como la principal institución de Seguridad Pública a nivel federal, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, podrán enfocarse en su función de Defensa Nacional, pero manteniendo un papel de apoyo en situaciones donde se requiere su intervención. La Secretaría de la Defensa Nacional ha experimentado un crecimiento significativo en su personal entre 2018 y 2025, incrementando su plantilla en un 27 por ciento, al pasar de 214 mil 157 elementos a 272 mil 721 efectivos; de este total, el 16 por ciento son mujeres. Este aumento está relacionado con la integración de la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de la Defensa.

La Secretaría de la Defensa propone llevar a cabo actividades de adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para responder efectiva y coordinadamente contra agresiones del exterior, trastornos de orden interno, desastres y cualquier otra eventualidad previsible que perturbe la paz y seguridad del Estado mexicano.

ESPACIO AÉREO

En el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2025-2030 también se proponen acciones para preservar la soberanía del Espacio Aéreo Mexicano que permitan proteger los objetivos estratégicos y las áreas vitales de la nación.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS.

El desarrollo regional y económico constituye una prioridad para México, al atender las causas que originan gran parte de los problemas públicos que enfrenta el país. En este sentido, desde la Administración 2018-2024 los Ingenieros Militares han tenido una participación destacada, en el desarrollo de grandes obras de infraestructura como aeropuertos, Tren Maya, vías de comunicación, acueductos para actividades agrícolas, bancos del bienestar, entre otros.

La confianza depositada por el Gobierno Federal en las instituciones militares para apoyar el desarrollo de México, acentúa la necesidad de que la Secretaría de la Defensa continúe contribuyendo en la construcción de proyectos estratégicos que fortalezcan la capacidad de México para impulsar su desarrollo económico y social de manera sostenible, bajo los principios de austeridad, transparencia y rendición de cuentas.

La mañana de este miércoles 3 de septiembre del 2025, el Secretario de Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, Marco Rubio, de visita en nuestro país, presumió la cooperación inédita en la historia entre su país y México, así como entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum, además de resaltar el respeto a la soberanía de ambas naciones, luego de su reunión con la mandataria mexicana en Palacio Nacional. Por lo menos hoy el gobierno de Estados Unidos no expresó algún interés por invadir México.