“Yo no estoy de acuerdo” con el nepotismo: Claudia. Le preguntaron de Sául Monreal

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que no está de acuerdo con el nepotismo, al ser cuestionada en su conferencia de prensa por la polémica que desató el Senador Saúl Monreal luego de que asegurara que hay una campaña para intentar borrarlo de la contienda para la Gubernatura de Zacatecas.

"Yo no voy a entrar en debate con Saúl. Yo no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa [contra el nepotismo] y por eso se aprobó la iniciativa, que prohíbe que en la elección inmediata participen familiares de la persona que es Gobernador, Presidente municipal o Diputado", afirmó la Presidenta desde Palacio Nacional.

"Por supuesto que en una familia puede haber 10 personas muy buenas, o tres, o dos o uno, y cada uno ha encontrado su lugar de trabajo. Digamos que nepotismo es, esencialmente, cuando un familiar contrata a otro familiar en el Gobierno, o en su caso, que ya está en la Constitución, cuando un familiar busca que otro familiar se quede en el mismo puesto", explicó la Jefa del Ejecutivo Federal, quien añadió que esa medida busca evitar influencias indebidas y abrir oportunidades a más personas.

Al ser cuestionada sobre el tema, la mandataria subrayó que Morena decidió aplicar la prohibición del nepotismo en 2027 y que esa será la regla que se siga. "A partir del 2030 hay dos cosas que ya no pueden ocurrir en México, ya está en la Constitución. Uno, ya no hay reelección, regresamos a lo histórico en nuestro país surgido de la Revolución, 'sufragio efectivo, no reelección'. Lo segundo es que a partir de 2030, un familiar no puede ser elegido en el mismo puesto en el periodo inmediato. Morena decidió que eso fue en el 2027, entonces pues esa es la regla. Y ya", zanjó Sheinbaum.

El miércoles, Saúl Monreal advirtió que será Gobernador "por encima de cualquier obstáculo y determinación” si el pueblo así lo desea. Esto pese a que su partido prohibió el nepotismo para las elecciones de 2027 y su hermano, David Monreal, es el actual Gobernador de la entidad estatal.

''Estoy tranquilo. Si el pueblo quiere que yo sea su Gobernador, estoy seguro que por encima de cualquier obstáculo, lo seré'', expresó Monreal en un video que compartió y posteriormente eliminó de sus redes sociales.

Las declaraciones del Senador ocurren un día después de la visita de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a la entidad, en la que aseguró que el partido mantendrá la determinación de no llevar a familiares directos a las boletas electorales.

"Esta campaña para minimizarme o borrarme de una sucesión que ellos mismos adelantaron, no es un ataque sólo a Saúl Monreal, es un ataque a la posibilidad de que Morena consolide en el estado la Cuarta Transformación", remarcó y advirtió que: "Si seguimos con sectarismos, divisiones y actitudes beligerantes, Morena corre el riesgo de perder la Gubernatura en 2027".

"Tiene que serenarse": Ricardo Monreal

Ayer, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, llamó a su hermano, el Senador Saúl Monreal, a "serenarse".

"Él tiene que serenarse, creo yo. Yo hablé con él la semana pasada. Su carácter es así, pero no es suicida, no es un hombre irracional, es muy inteligente, audaz. Vi su video y luego lo bajó, él no dijo que va a ser, dijo si el pueblo quiere y el pueblo pues se manifestará", compartió desde una conferencia de prensa en San Lázaro.

Ricardo Monreal describió a su hermano menor como "un rebelde con causa", pero también como un "hombre inteligente y audaz", y adelantó que platicará con él al respecto. "Estoy seguro que Saúl no va a cometer suicidio político y va a apoyar siempre a la Presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a ver qué pasa. No he hablado con él, pero como voy a ir probablemente los próximos días. Voy a hablar con él en términos amigables y de hermandad", expuso.