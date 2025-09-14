Indecente es "teatro en todo su esplendor", señala Ana Guzmán Quintero

Nancy Chávez

14/09/2025 - 6:35 am

Indecente obra teatro

Artículos relacionados

La actriz Ana Guzmán Quintero platicó con SinEmbargo acerca de esta puesta en escena que resulta poderosa y emotiva al presentar la historia detrás de El Dios de la Venganza de Sholem Asch.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La obra Indecente, escrita por la dramaturga Paula Vogel, se presenta en el Teatro Julio Castillo con su poderosa y emotiva propuesta teatral dirigida por Cristian Magaloni y con un gran elenco y equipo de producción.

¿De qué trata?

Una pequeña compañía judía de teatro narra el viaje de la obra desde su creación en Varsovia en 1906, pasando por su presentación en Broadway, censurada por mostrar un beso entre dos mujeres, hasta sus últimas representaciones en el ghetto de Lodz en Polonia durante la ocupación alemana.

La obra que cuenta con las actuaciones de Ana Guzmán Quintero, Alberto Lomnitz, Elizabeth Guindi, Majo Pérez, Roberto Beck, César Chagolla, Jorge Lan, Federico Di Lorenzo y Manuel Gorka, cuenta la historia real de lo que pasó son la puesta en escena de El Dios de la Venganza de Sholem Asch que resultó tan polémica.

La propuesta escénica cuenta con música en vivo interpretada por Leo Soqui, Silvestre Villarruel, Cecilia Becerra, Itzel Conde y Francisco Verden. La escenografía está a cargo de Emilio Zurita y María Vergara.

Indecente obra teatro que se presenta en el CCB
"Indecente" rinde homenaje a los artistas que arriesgaron todo para mantener viva la voz del arte frente a la adversidad. Foto: Cortesía Blenda

Teatro en su esplendor

La actriz Ana Guzmán Quintero platicó con SinEmbargo acerca de esta poderosa obra de la que señaló ha impactado su vida, así recordó una frase que el personaje de Jorge Len comparte al inicio que reza: "le vamos a contar sobre una obra de teatro, una obra que me cambió la vida".

"Es una obra que es teatro en toda la amplitud de la palabra, porque además es un homenaje, la apuesta que dirigió Magaloni es un homenaje al teatro en sí y la obra que escribió Paula Vogel es un homenaje a otra obra de teatro, entonces, sí, es teatro en todo su esplendor y creo que teatro que ha conmovido a mucha gente, no sólo a quienes la hacemos, sino al público que nos ha acompañado durante estas ya tres tres y media temporadas que hemos tenido", dijo Ana.

Para la actriz se "siente como un apapacho volver a tener la oportunidad de contarlo una vez más", además, destacó que en esta ocasión es en el teatro Julio Castillo al que calificó de emblemático.

Indecente, obra de teatro que fue censurada por mostrar un beso entre dos mujeres
La obra fue censurada en Broadway por mostrar un beso entre dos mujeres. Foto: Fernanda Olivares

Temas vigentes

La obra sigue a una compañía judía que representaba El Dios de la Venganza , desde 1906 en Varsovia hasta sus últimas presentaciones en Polonia con la ocupación de los alemanes. La censura que recibieron era principalmente por un beso entre dos mujeres, lo que hablaba de la intolerancia.

"El tema de la censura, el tema del del odio, de la no tolerancia, de la no aceptación, sigue siendo tan vigente como hace 100 años que se escribió El Dios de la Venganza [...] y hace no sé cuántos otros años, como 80 años que se estrenó en Broadway y que fue censurada y los actores fueron encarcelados. Digo, ahorita no es que nos van a encarcelar, pero creo que todavía hay gente que se incomoda de ver a dos mujeres dándose un beso en escena".

Ana Guzmán, quien este año ha participado en obras como Bodas de Sangre y Todos eran mis hijos, apuntó cómo en redes sociales se hace más evidente la intolerancia. "En las redes sociales sigue habiendo todo tipo de comentarios de odio, de intolerancia y de censura todo este tipo de temas".

Indecente, obra de teatro que fue censurada por mostrar un beso entre dos mujeres
La producción ha sido ampliamente reconocida por su gran trabajo en vestuario, escenografía e iluminación. Foto: Fernanda Olivares

Una gran producción

La producción ha sido reconocida con nominaciones y premios de de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT), los premios del público Cartelera de Teatro de 2023, y los Premios Metropolitano.

"Este concepto que crearon Cristian y Emilio juntos con esa escenografía en donde a nosotros como actores nos colocan no sólo como actores, sino como tramoyeros también es esta tridimensionalidad [...] en donde el escenario se convierte en el backstage y le da al público esa sensación de estar viendo 360 en un teatro, a mí me parece muy mágico, y también el vestuario de Sara Salomón que es espectacular", apuntó la actriz.

Indecente se presentará hasta el 28 de septiembre de 2025 en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque con funciones los jueves, viernes y sábados a las 19:00 horas; domingos a las 18:30 horas

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Ataques a la flotilla y Holocausto en Gaza 

“Los cientos de navegantes que viajan en las 20 embarcaciones que conforman la Global Sumud Flotilla sabían...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Beber refresco

"Más allá de los nuevos impuestos, lo que se requiere es agua potable al alcance de todos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

São Paulo. Una bienal para la humanidad

"Lejos de ofrecerse como un espacio de contemplación, belleza o regodeo en la cultura del consumo tan...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Tiroteos escolares en Estados Unidos: “un precio que vale la pena pagar”

Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, apareció tras el asesinato de su esposo para anunciar que continuará con la labor del activista ultraderechista.
1

VIDEO ¬ Viuda de Charlie Kirk advierte: “no tienen idea de lo que acaban de desatar”

Un presunto acosador que se disfrazó como mujer para molestar a pasajeras en el Metro de la CdMx fue detenido tras ser sorprendido y golpeado por usuarias.
2

VIDEO ¬ Acosador disfrazado de mujer es detenido en vagón exclusivo del Metro en CdMx

Presentador de Fox News pide deshacerse de enfermos mentales; "sólo mátenlos", dijo.
3

Presentador de Fox News pide deshacerse de enfermos mentales; "sólo mátenlos", dice

El empresario Ricardo Salinas Pliego debe miles de millones de pesos en impuestos.
4

Luis Melgar no es una excepción: el Verde es nido de simpatizantes de Salinas Pliego

5

Charlie Kirk, a quien lloran Salinas Pliego y otros ultras, odiaba a los mexicanos

La deuda de Pemex que debe saldar el gobierno de Sheinbaum, como lo hizo antes Andrés Manuel López Obrador, fue contratada con el aval de Calderón y Peña
6

"La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña" y Meade y Videgaray y Cordero y...

Un choque ocurrido en la carretera Mérida-Campeche dejó un saldo de 15 personas muertas y dos lesionadas, informó la SSP de Yucatán.
7

Un choque entre taxi colectivo y tráiler deja 15 muertos en carretera Mérida-Campeche

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
8

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó esta tarde de la formación de un socavón en la colonia Renovación, Alcaldía Iztapalapa.
9

VIDEOS ¬ Camión de refrescos cae en socavón de 7 metros en Iztapalapa; no hay heridos

10

FOTOS y VIDEOS ¬ Mansión dos pisos, alberca y lujos. Así vivía Bermúdez en Paraguay

La Luz del Mundo iglesia
11

La Luz del Mundo denuncia persecución religiosa por arresto de la madre de Naasón

VERSUS Norma Piña
12

DATOS ¬ Piña dejó tepache envenenado a la nueva SCJN: le pidió 15 mil millones extras

La FGE de Michoacán confirmó la muerte de Marian Izaguirre, influencer reportada como desparecida; en acuerdo con sus deudos, sus órganos serán donados.
13

La FGE de Michoacán confirma la muerte de Marian Izaguirre; donarán sus órganos

Alito le sigue los pasos a Lilly Téllez y denuncia en Fox News una "narco-dictadura".
14

Alejandro Moreno acusa en Fox News que es perseguido; señala "narco-dictadura"

La Policía de Londres informó que más de 110 mil personas secundaron la manifestación "Unamos al Reino" convocada por el ultraderechista Tommy Robinson.
15

Más de 100 mil personas marchan en Londres contra migración en Reino Unido

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Indecente obra teatro
1

Indecente es "teatro en todo su esplendor", señala Ana Guzmán Quintero

El empresario Ricardo Salinas Pliego debe miles de millones de pesos en impuestos.
2

Luis Melgar no es una excepción: el Verde es nido de simpatizantes de Salinas Pliego

Uziel Muñoz hizo historia al ganar la medalla de plata en impulso de bala en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.
3

Uziel Muñoz gana plata y rompe récord mexicano en impulso de bala en Tokio 2025

Un choque ocurrido en la carretera Mérida-Campeche dejó un saldo de 15 personas muertas y dos lesionadas, informó la SSP de Yucatán.
4

Un choque entre taxi colectivo y tráiler deja 15 muertos en carretera Mérida-Campeche

5

CLOSE UP ¬ Kim Jong Un: el camarada de los cohetes, lujos, el basquet... y las purgas

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, apareció tras el asesinato de su esposo para anunciar que continuará con la labor del activista ultraderechista.
6

VIDEO ¬ Viuda de Charlie Kirk advierte: “no tienen idea de lo que acaban de desatar”

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, permanecerá en prisión preventiva en Paraguay.
7

Requena permanecerá en prisión preventiva en Paraguay mientras avanza su extradición

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó esta tarde de la formación de un socavón en la colonia Renovación, Alcaldía Iztapalapa.
8

VIDEOS ¬ Camión de refrescos cae en socavón de 7 metros en Iztapalapa; no hay heridos

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena.
9

Adán Augusto se dice dispuesto a comparecer por el caso Requena: "Cero complicidades"

Las Vegas vuelve a vivir una noche de boxeo de Saúl "Canelo" Álvarez desde hace un año, misma en la que Terence Crawford será el rival en turno.
10

El "Canelo" domina en golpeo: ¿será la clave para vencer a Crawford en Las Vegas?

Un menor de 15 años que resultó lesionado en la explosión de Iztapalapa fue dado de alta tras ser atendido en un hospital del ISSSTE de la CdMx.
11

Un adolescente lesionado en la explosión en Iztapalapa recibe el alta médica: ISSSTE

La Fiscalía de la CdMx reveló que el exceso de velocidad fue la causa del accidente que desencadenó en la explosión de una pipa en la Alcaldía Iztapalapa.
12

El exceso de velocidad causó volcadura de pipa y explosión en Iztapalapa: FGJ-CdMx