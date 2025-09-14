Indecente es "teatro en todo su esplendor", señala Ana Guzmán Quintero

La actriz Ana Guzmán Quintero platicó con SinEmbargo acerca de esta puesta en escena que resulta poderosa y emotiva al presentar la historia detrás de El Dios de la Venganza de Sholem Asch.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La obra Indecente, escrita por la dramaturga Paula Vogel, se presenta en el Teatro Julio Castillo con su poderosa y emotiva propuesta teatral dirigida por Cristian Magaloni y con un gran elenco y equipo de producción.

¿De qué trata?

Una pequeña compañía judía de teatro narra el viaje de la obra desde su creación en Varsovia en 1906, pasando por su presentación en Broadway, censurada por mostrar un beso entre dos mujeres, hasta sus últimas representaciones en el ghetto de Lodz en Polonia durante la ocupación alemana.

La obra que cuenta con las actuaciones de Ana Guzmán Quintero, Alberto Lomnitz, Elizabeth Guindi, Majo Pérez, Roberto Beck, César Chagolla, Jorge Lan, Federico Di Lorenzo y Manuel Gorka, cuenta la historia real de lo que pasó son la puesta en escena de El Dios de la Venganza de Sholem Asch que resultó tan polémica.

La propuesta escénica cuenta con música en vivo interpretada por Leo Soqui, Silvestre Villarruel, Cecilia Becerra, Itzel Conde y Francisco Verden. La escenografía está a cargo de Emilio Zurita y María Vergara.

Teatro en su esplendor

La actriz Ana Guzmán Quintero platicó con SinEmbargo acerca de esta poderosa obra de la que señaló ha impactado su vida, así recordó una frase que el personaje de Jorge Len comparte al inicio que reza: "le vamos a contar sobre una obra de teatro, una obra que me cambió la vida".

"Es una obra que es teatro en toda la amplitud de la palabra, porque además es un homenaje, la apuesta que dirigió Magaloni es un homenaje al teatro en sí y la obra que escribió Paula Vogel es un homenaje a otra obra de teatro, entonces, sí, es teatro en todo su esplendor y creo que teatro que ha conmovido a mucha gente, no sólo a quienes la hacemos, sino al público que nos ha acompañado durante estas ya tres tres y media temporadas que hemos tenido", dijo Ana.

Para la actriz se "siente como un apapacho volver a tener la oportunidad de contarlo una vez más", además, destacó que en esta ocasión es en el teatro Julio Castillo al que calificó de emblemático.

Temas vigentes

La obra sigue a una compañía judía que representaba El Dios de la Venganza , desde 1906 en Varsovia hasta sus últimas presentaciones en Polonia con la ocupación de los alemanes. La censura que recibieron era principalmente por un beso entre dos mujeres, lo que hablaba de la intolerancia.

"El tema de la censura, el tema del del odio, de la no tolerancia, de la no aceptación, sigue siendo tan vigente como hace 100 años que se escribió El Dios de la Venganza [...] y hace no sé cuántos otros años, como 80 años que se estrenó en Broadway y que fue censurada y los actores fueron encarcelados. Digo, ahorita no es que nos van a encarcelar, pero creo que todavía hay gente que se incomoda de ver a dos mujeres dándose un beso en escena".

Ana Guzmán, quien este año ha participado en obras como Bodas de Sangre y Todos eran mis hijos, apuntó cómo en redes sociales se hace más evidente la intolerancia. "En las redes sociales sigue habiendo todo tipo de comentarios de odio, de intolerancia y de censura todo este tipo de temas".

Una gran producción

La producción ha sido reconocida con nominaciones y premios de de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT), los premios del público Cartelera de Teatro de 2023, y los Premios Metropolitano.

"Este concepto que crearon Cristian y Emilio juntos con esa escenografía en donde a nosotros como actores nos colocan no sólo como actores, sino como tramoyeros también es esta tridimensionalidad [...] en donde el escenario se convierte en el backstage y le da al público esa sensación de estar viendo 360 en un teatro, a mí me parece muy mágico, y también el vestuario de Sara Salomón que es espectacular", apuntó la actriz.

Indecente se presentará hasta el 28 de septiembre de 2025 en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque con funciones los jueves, viernes y sábados a las 19:00 horas; domingos a las 18:30 horas