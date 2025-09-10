La Presidenta critica los comentarios de Calderón: “Aparte de espurio, vendepatrias”

Redacción/SinEmbargo

10/09/2025 - 9:16 am

La Presidenta Sheinbaum muestra la entrevista que el expresidente Felipe Calderón sostuvo en EU y por la que lo calificó como "vendepatrias".

Artículos relacionados

El expresidente Calderón, quien nunca se pudo librar de la acusación de haber llegado a la Presidencia en 2006 con un fraude electoral, reapareció esta semana para denunciar que las elecciones libres y justas en México "están en riesgo".

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó esta mañana duramente el expresidente Felipe Calderón Hinojosa –quien nunca se pudo librar de la acusación de haber llegado a la Presidencia de la República en 2006 a través de un fraude electoral– por haber pedido la intervención directa del Embajador de Estados Unidos (EU) para evitar que pasara en México la reforma al Poder Judicial el año pasado.

"Calderón, expresidente espurio de México, va a Estados Unidos a decirles que el Embajador de allá debería haber intervenido en México para que no pasara la reforma al Poder Judicial. Aparte de espurio, entreguista, vendepatrias", señaló este miércoles la Presidenta Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

"Fíjense la gravedad a lo que dice un expresidente, al que yo siempre le pongo apellido de ‘espurio’, porque llegó con un fraude electoral al Gobierno de México. Es indignante, no tiene otra palabra. Va a Estados Unidos, le preguntan de la política exterior y dice: ‘Cómo es posible que la reforma al Poder Judicial haya pasado bajo las narices del Embajador estadounidense y no haya hecho nada’", detalló Sheinbaum.

"¿Cuál es el peor momento de la historia de un Embajador estadounidense interviniendo en México? El golpe de Estado a [Francisco I.] Madero. El Embajador Wilson es el orquestador. Después viene un cambio en el Gobierno de Estados Unidos y cambia la política", recordó.

Calderón Hinojosa reapareció esta semana para denunciar que las elecciones libres y justas en México "están en riesgo". "México es la segunda democracia más grande o solía serlo. Realmente creo que en México están en riesgo las elecciones libres y justas”, aseguró Calderón en la conferencia sobre “El Estado de la Democracia en América”, que impartió en inglés para la Universidad de Georgetown en EU.

La afirmación ocurrió luego de que el expresidente abordara la Reforma Judicial que permitió que por primera vez en México se eligieran por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las y los ministros de la nueva SCJN han cumplido una de las principales promesas de la reforma al Poder Judicial: ya bajaron sus salarios.
La nueva SCJN y la mitad del PJF han sido electos por el voto popular este año. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

Asimismo, el exmandatario mexicano expresó su desconcierto ante la falta de intervención del Gobierno de Estados Unidos en México para frenar la Reforma Judicial, la cual fue parte del llamado "Plan C", con el que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a las mexicanas y los mexicanos que salieran a votar para obtener una mayoría en el Congreso de la Unión.

"No quiero decir lo que los americanos pudieron hacer. Pero lo que está claro es que este proceso de demolición, no sé si la expresión es correcta, pasó justo bajo la nariz del Embajador de Estados Unidos, y no estoy hablando de esta Administración. No sé si el Embajador no se dio cuenta de lo que estaba pasando exactamente o simplemente ignoró aquello, que es terrible", dijo, en referencia a Ken Salazar, diplomático del expresidente demócrata Joe Biden.

Calderón: del fraude a García Luna

Pero Calderón está señalado desde hace lustros por el proceso electoral de 2006, que sigue siendo recordado como un fraude por parte de la izquierda, y en particular por el obradorismo, pues el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) ganó con una mínima diferencia de 0.56 por ciento sobre Andrés Manuel López Obrador de la coalición Por el Bien de Todos, quienes denunciaron diversas irregularidades antes, durante y después de dicha jornada.

Además, Calderón se ha deslindado de las actividades criminales de su Secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, quien fue condenado el año pasado a 38 años de prisión en EU por sus nexos con el narcotráfico.

El expresidente asegura que nunca supo que, mientras elevaba a García Luna como su mano derecha durante su administración y lo usaba como su mano derecha para la llamada "Guerra contra el narco", el funcionario trabajaba también para el Cártel de Sinaloa.

Los cuestionamientos de Sheinbaum

En la misma conferencia de este miércoles en Palacio Nacional, la Presidenta Sheinbaum también cuestionó a sus antecesores del PRIAN en el cargo al asegurar que Petróleos Mexicanos (Pemex) todavía va a necesitar apoyo en 2026 para salir adelante de la enorme carga fiscal que enfrenta gracias a la "maldita deuda corrupta de Calderón y de [Enrique] Peña".

"¿Se acuerdan cuando yo dije cuando presentamos Pemex: 'En el 27 ya sale solito Pemex. Ya no va a necesitar el apoyo'? Pues así es. En el 26 todavía requiere un apoyo por la maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña", dijo.

En agosto, había destacado que, junto con el expresidente Vicente Fox, "ellos quebraron la empresa, los gobiernos del PRIAN. Todavía hay mucho qué decir de aquella época".

"Con [Vicente] Fox, se llegaron a a producir 3.2 millones de barriles diarios. El precio actual del petróleo está sobre los 63 dólares. En aquella época estaba a más de 100 dólares. Ingresos petroleros hubo muchísimos. Excedentes también, porque además ponían en el Presupuesto algo y después tenían excedentes. ¿Dónde se quedó ese dinero? En Pemex no", recordó la Presidenta el pasado 5 de agosto.

"A [Felipe] Calderón, le tocó más o menos lo mismo. Ahora, qué provocaron además, irresponsablemente el decaimiento del mejor yacimiento petrolero que ha tenido México, que es Cantarell. Se les ocurrió inyectar nitrógeno y el gas está contaminado con nitrógeno. Pésimas decisiones, además eso sí era oscurantismo del neoliberalismo", añadió Sheinbaum desde su "mañanera" de aquel día.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

La corrupción siempre estuvo ahí…

"Rafael Ojeda, quien fuera titular de la Marina de 2018 a 204, ya le había notificado a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cartografía de vida

“Cada llamada a la línea de emergencias 9-1-1 relacionada con suicidio, además de activar una cadena de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sinaloa puede ser el "Waterloo" de García Harfuch

"Mientras Sinaloa no recupera su paz, será el emblema de que la circunstancia mexicana actual se prolongará,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

+ Sección

Galileo

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VERSUS Norma Piña
1

DATOS ¬ Piña dejó tepache envenenado a la nueva SCJN: le pidió 15 mil millones extras

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Pemex todavía necesitará apoyo en 2026 para enfrentar la "maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña".
2

“La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex”. Sheinbaum le pone nombre

La Presidenta Sheinbaum muestra la entrevista que el expresidente Felipe Calderón sostuvo en EU y por la que lo calificó como "vendepatrias".
3

La Presidenta critica los comentarios de Calderón: “Aparte de espurio, vendepatrias”

Libro de felicitaciones
4

FOTOS ¬ El libro sucio de Epstein: de la carta que niega Trump a “pequeños detalles”

Felipe Calderón, acusado de haber llegado a la Presidencia por un fraude electoral, denunció que las elecciones libres y justas en México "están en riesgo".
5

VIDEO ¬ Las elecciones peligran en México, dice FCH, y reprocha a EU por no meterse

6

ENTREVISTA ¬ La banca paga sus rescates en otros países. Aquí también lo hará: Amador

Las autoridades de Polonia anunciaron que neutralizaron drones que penetraron su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque del ejército ruso contra Ucrania.
7

Polonia derriba drones rusos por violar su espacio aéreo; convoca reunión de urgencia

Los murales patrios realizados con IA en Tlaxcala contenían errores graves.
8

Repudio por murales patrios con IA en Tlaxcala: manos de 6 dedos y escudos mutilados

Los aranceles de Trump congelaron la economía norteamericana, hoy en un glaciar. Fueron una mala idea, con una peor ejecución: múltiples frentes abiertos y más.
9

Trump congeló la economía norteamericana

VIDEO ¬ Extranjero agrede a guardia de seguridad en la Roma; dice ser Cónsul español
10

VIDEO ¬ Extranjero agrede a guardia de seguridad en la Roma; dice ser Cónsul español

11

¿Recuerdan al Juez corrupto del caso “Los Porkys”? Reapareció en la red de huachicol

12

La corrupción siempre estuvo ahí…

Semar despliega operativo para vacaciones.
13

RADICALES ¬ El crimen organizado contaminó altos niveles de la Marina. ¿Cómo fue eso?

Los altos índices de pobreza en la población indígena requieren mejorar las políticas públicas.
14

DATOS ¬ Claudia pide 466,674 millones para “Sociedad de Cuidados”. ¿Qué es, para qué?

Sheinbaum emprende la depuración
15

Sheinbaum emprende la depuración

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum muestra la entrevista que el expresidente Felipe Calderón sostuvo en EU y por la que lo calificó como "vendepatrias".
1

La Presidenta critica los comentarios de Calderón: “Aparte de espurio, vendepatrias”

Las autoridades de Polonia anunciaron que neutralizaron drones que penetraron su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque del ejército ruso contra Ucrania.
2

Polonia derriba drones rusos por violar su espacio aéreo; convoca reunión de urgencia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Pemex todavía necesitará apoyo en 2026 para enfrentar la "maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña".
3

“La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex”. Sheinbaum le pone nombre

4

ENTREVISTA ¬ La banca paga sus rescates en otros países. Aquí también lo hará: Amador

Felipe Calderón, acusado de haber llegado a la Presidencia por un fraude electoral, denunció que las elecciones libres y justas en México "están en riesgo".
5

VIDEO ¬ Las elecciones peligran en México, dice FCH, y reprocha a EU por no meterse

Autoridades de Zacatecas encapsulan a madres buscadoras.
6

David Monreal muestra "lado represor", denuncian buscadoras tras ser encapsuladas

Autoridades entregan cuerpos de víctimas del tren Atlacomulco tras 20 horas de espera.
7

Autoridades entregan los cuerpos de 10 víctimas del tren Atlacomulco a sus familias

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó el día de hoy que el pasado mes de agosto fue reportado como el mes más seguro.
8

Agosto es el mes con menor incidencia delictiva en CdMx desde el 2014, revela Brugada

Reforma constitucional para crear Ley contra extorsión.
9

Diputados aprueban reforma que permitirá crear Ley Federal contra la extorsión

Libro de felicitaciones
10

FOTOS ¬ El libro sucio de Epstein: de la carta que niega Trump a “pequeños detalles”

La cifra de palestinos muertos de hambre a causa de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza y el bloqueo a la entrega de ayuda roza el umbral de los 400.
11

64 mil palestinos han muerto en Gaza, 399 de ellos por hambre, incluidos 140 niños

Profeco y Alliance Laundry Systems LLC alertan por 556 secadoras de ropa comerciales con riesgo de incendio.
12

Profeco alerta sobre secadoras Huebsch, Speed Queen y Unimac por riesgo de incendio