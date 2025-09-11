Casa del Alcalde electo de Coxquihui, Veracruz, es atacada con drones con explosivos

El Partido Acción Nacional exigió a las autoridades garantizar la seguridad de Becerra García, así como de toda la población en general del municipio de Coxquihui.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- La casa del Alcalde electo del municipio de Coxquihui, Lauro Becerra García, al norte de Veracruz, fue atacada con drones durante la mañana de este miércoles. No se registraran heridos. Cuerpos de emergencia se movilizaron en la zona.

De acuerdo con los reportes, se escucharon fuertes detonaciones provenientes de la casa del político del Partido Acción Nacional (PAN). Debido a las explosiones, alumnos de una escuela de la zona tuvieron que ser evacuados por las autoridades del plantel.

Videos compartidos a través de redes sociales muestran a los menores de edad saliendo de las instalaciones educativas, mientras que otros estudiantes optaron por refugiarse en los salones para evitar sufrir algún daño.

¿Cuándo se consideran actos de narcoterrorismo?#Coxquihui | 🚨 Nuevo ataque con drones explosivos en Coxquihui La mañana de este miércoles se registró una explosión en el domicilio del alcalde electo, Lauro Becerra, lo que provocó pánico entre los pobladores de la cabecera… pic.twitter.com/Umn6n6koyg — José Díaz (@JJDiazMachuca) September 10, 2025

El PAN exige protección a Alcalde electo

El Partido Acción Nacional exigió a las autoridades garantizar la seguridad de Becerra García, así como de toda la población en general del municipio de Coxquihui.

“Desde el Partido Acción Nacional condenamos enérgicamente la agresión registrada este día en el domicilio del Alcalde electo de Coxquihui, Lauro Becerra García. Estos hechos de violencia ponen en riesgo su vida y la de su familia, y confirman la grave crisis de inseguridad que vive Veracruz”, señaló el pArtido en un comunicado.

A la par, recordó que, desde el pasado 4 de agosto, solicitaron medidas de protección para Becerra, pues en la zona se han registrado algunos ataques con drones y otros hechos de violencia.

Violencia política no para en Coxquihui

La agresión ocurre luego de que fueran localizados ayer los restos de Ramón Valencia Pérez, excandidato de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Coxquihui y quien perdió las elecciones ante Becerra García. El pasado lunes había sido privado de su libertad.

Valencia Pérez es hijo de Germán Anuar Valencia, quien originalmente era el candidato de Morena a la presidencia municipal, pero fue asesinado en un atentado durante el arranque de campaña. Respecto a este crimen, la Fiscalía reportó en mayo la detención de Carlos Alberto “N”, quien resultó ser el tío de Lauro Becerra, actual Alcalde electo del PAN.

Los hechos ocurrieron la mañana del 29 de abril en la comunidad El Arenal, cuando un grupo de hombres armados arribaron al lugar y comenzaron a disparar contra Anuar Valencia y sus colaboradores, quienes se encontraban en el sitio para grabar un video promocional del arranque de su campaña. Como resultado del ataque, al menos tres personas resultaron heridas, entre ellas una mujer de 55 años, un bebé de 10 meses y una joven de 17 años.