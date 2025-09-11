Fuerzas Armadas detienen a Óscar "N", principal operador financiero del CJNG

Redacción/SinEmbargo

11/09/2025 - 4:00 pm

Fuerzas Armadas detuvieron a Óscar "N", principal operador financiero del CJNG .

Artículos relacionados

A Óscar 'N' se le acusa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue detenido este jueves por las Fuerzas Armadas.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo). La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este jueves que Fuerzas Armadas detuvieron a Óscar "N", identificado como el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando procedía de un vuelo de Barcelona, España.

"Con trabajos de investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y en cumplimiento a una orden de aprehensión, integrantes de Guardia Nacional y Ejército Mexicano, en coordinación con Marina, SSPC y CNI, detuvieron en el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Óscar 'N', quien procedía de un vuelo de Barcelona, España", explicó la Secretaría en un comunicado.

De acuerdo con la autoridad de seguridad, en el arresto participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN), junto con efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

"A Óscar 'N' se le acusa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, y es considerado el principal operador financiero de un grupo delictivo, a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero", detalló la Secretaría.

"El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Estas actividades se realizaron en estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos", precisó la SSPC.

Óscar "N"es considerado el lavador de dinero al servicio de Rubén Oseguera Cervantes, alias “Mencho” y Abraham Oseguera Cervantes, alias “Rodo”, a través de la compra de propiedad y empresas del ámbito tequilero y ganadero. Se tiene conocimiento que Oscar Álvarez se encarga de gestionar el cambio de nombre de propiedad con apoyo de notarios públicos ubicados en diversos municipios de Jalisco.

Atacan bolsillo del CJNG

La detención contra Óscar "N" es el golpe más reciente que ha tenido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además del arresto su principal operador financiero, el grupo criminal enfrenta múltiples sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En agosto, el Gobierno de Estados Unidos emitió de nuevas sanciones contra cinco cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre los que se encuentra Ruben Oseguera Cervantes, "El Mencho", sobre quien también pesa una recompensa de hasta 15 millones de dólares (279 millones 300 mil pesos) para quien pueda ofrecer información que conduzca a su detención.

También han sido incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Julio Castillo Rodríguez, alias "El Chorro", yerno de "El Mencho" y considerado su sucesor; Gonzalo Mendoza Gaytán, conocido como "El Sapo" y responsable del rancho Izaguirre de Teuchitlán, utilizado como campo de adiestramiento en el que se han hallado recientemente restos óseos.

-Con información de Europa Press.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (II)

"El Congreso era parte de un sistema coreografiado. Las iniciativas partían del Ejecutivo y volvían maquilladas de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Solidaridad

"La fatalidad les ha tocado a algunos que, sin deberla ni temerla, fueron alcanzados por esa bola...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

La corrupción siempre estuvo ahí…

"Rafael Ojeda, quien fuera titular de la Marina de 2018 a 204, ya le había notificado a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

El Huachicol y la Marina

“La reciente visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, sólo puede entenderse como una llamada de atención...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos
Por Ana Lilia Pérez

Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos

Austeridad, para bien y para mal
Por Alejandro Páez Varela

Austeridad, para bien y para mal

Sheinbaum emprende la depuración
Por Jorge Zepeda Patterson

Sheinbaum emprende la depuración

El desafío de la UIF
Por Muna D. Buchahin

El desafío de la UIF

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Charlie Kirk influyó en jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos.
1

Charlie Kirk, el hombre que odiaba a todos (mexicanos incluidos) menos a los blancos

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
2

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Un celular calcinado permitió a Protección Civil contactar a los padres de Ana Daniela, estudiante de la UNAM que resultó herida en la explosión en Iztapalapa.
3

VIDEO ¬ Celular quemado permite milagro: contactar a familia de herida en Iztapalapa

La explosión de una pipa de gas sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, suma ocho muertos.
4

Los muertos por la explosión suben a 8; hay 67 hospitalizados, 22 en estado crítico

El FBI publicó este día dos imágenes de una persona que la agencia está buscando en la investigación del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk.
5

El FBI difunde FOTOS de posible asesino de Charlie Kirk. Balas traían mensaje grabado

La FGJ-CdMx analiza dos líneas de investigación para determinar la causa de la volcadura y explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
6

FGJ-CdMx indaga a chofer por probable exceso de velocidad y responsabilidad de Silza

VIDEO ¬ Marcelo Ebrard vuela en el Halcón II, el primer avión hecho 100% en México.
7

¡México al cielo! Ebrard presenta el Halcón II, primer avión hecho 100% en el país

Explosión de pipa
8

CdMx publica LISTA de heridos y hospitales donde los atienden por explosión de pipa

VIDEOS ¬ Explosión de pipa en Iztapalapa deja 57 heridos, 19 de ellos están graves
9

Mueren 4 por explosión de pipa. El chofer vive. Hay 90 heridos ¬ Ver LISTA y VIDEOS

Transportadora Silza, empresa dueña de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa, dijo que activó las tres pólizas de seguro que tiene para cubrir a víctimas.
10

Empresa dueña de la pipa dice tener 3 pólizas para cubrir a las víctimas (terceros)

La Presidenta Sheinbaum negó que la aplicación de nuevos aranceles a China sea una medida por tarifas de EU y afirmó que no busca conflictos con otros países.
11

México no quiere conflicto con China por aranceles; no tienen que ver con EU: Claudia

Charlie Kirk fue atacado este miércoles en una escuela de Utah.
12

VIDEO FUERTE ¬ Trump confirma que Charlie Kirk, simpatizante de ultraderecha, murió

Fuerzas Armadas detuvieron a Óscar "N", principal operador financiero del CJNG .
13

Fuerzas Armadas detienen a Óscar "N", principal operador financiero del CJNG

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo
14

Larry Ellison supera a Elon Musk y se convierte en el hombre más rico del mundo

Tribunal Supremo de Brasil avala condena contra Bolsonaro por golpe de Estado
15

El Supremo de Brasil obtiene mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Aleida Alavez Ruiz, Alcaldesa de Iztapalapa
1

ENTREVISTA ¬ Alcaldesa de Iztapalapa anuncia centro de acopio para ayudar a víctimas

2

VIDEOS ¬ Iztapalapa da lección ciudadana: ayuda a los heridos; reparte agua, café…

Fuerzas Armadas detuvieron a Óscar "N", principal operador financiero del CJNG .
3

Fuerzas Armadas detienen a Óscar "N", principal operador financiero del CJNG

Un celular calcinado permitió a Protección Civil contactar a los padres de Ana Daniela, estudiante de la UNAM que resultó herida en la explosión en Iztapalapa.
4

VIDEO ¬ Celular quemado permite milagro: contactar a familia de herida en Iztapalapa

El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó este jueves la Coppa Sabatini en Italia, esto luego de recorrer 197.6 kilómetros.
5

Isaac del Toro saca de nuevo la casta y se adueña de la Coppa Sabatini en Italia

El Gobierno federal estima que en los próximos dos años haya una caída del 7% en el consumo de bebidas azucaradas con el aumento de impuestos a estos productos.
6

Gobierno prevé reducción del 7% en consumo de bebidas azucaradas con aumento del IEPS

Tribunal Supremo de Brasil avala condena contra Bolsonaro por golpe de Estado
7

El Supremo de Brasil obtiene mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe

La FGJ-CdMx analiza dos líneas de investigación para determinar la causa de la volcadura y explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
8

FGJ-CdMx indaga a chofer por probable exceso de velocidad y responsabilidad de Silza

La Presidenta Sheinbaum negó que la aplicación de nuevos aranceles a China sea una medida por tarifas de EU y afirmó que no busca conflictos con otros países.
9

México no quiere conflicto con China por aranceles; no tienen que ver con EU: Claudia

Charlie Kirk influyó en jóvenes de extrema derecha en cuestiones clave. De hecho, movilizó a los jóvenes conservadores con sus ideas raciales y antiderechos.
10

Charlie Kirk, el hombre que odiaba a todos (mexicanos incluidos) menos a los blancos

El FBI publicó este día dos imágenes de una persona que la agencia está buscando en la investigación del asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk.
11

El FBI difunde FOTOS de posible asesino de Charlie Kirk. Balas traían mensaje grabado

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Congreso reducir el presupuesto del Poder Judicial y negar el incremento de 15 mil millones de pesos que pidió la SCJN.
12

Sheinbaum pide recortar presupuesto al PJ y reorientar los 15 mil mdp extras de Piña