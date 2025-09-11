Fuerzas Armadas detienen a Óscar "N", principal operador financiero del CJNG

A Óscar 'N' se le acusa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue detenido este jueves por las Fuerzas Armadas.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo). La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este jueves que Fuerzas Armadas detuvieron a Óscar "N", identificado como el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando procedía de un vuelo de Barcelona, España.

"Con trabajos de investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y en cumplimiento a una orden de aprehensión, integrantes de Guardia Nacional y Ejército Mexicano, en coordinación con Marina, SSPC y CNI, detuvieron en el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Óscar 'N', quien procedía de un vuelo de Barcelona, España", explicó la Secretaría en un comunicado.

De acuerdo con la autoridad de seguridad, en el arresto participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN), junto con efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

"A Óscar 'N' se le acusa por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, y es considerado el principal operador financiero de un grupo delictivo, a través de la compra de propiedades y operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero", detalló la Secretaría.

"El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Estas actividades se realizaron en estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos", precisó la SSPC.

Óscar "N"es considerado el lavador de dinero al servicio de Rubén Oseguera Cervantes, alias “Mencho” y Abraham Oseguera Cervantes, alias “Rodo”, a través de la compra de propiedad y empresas del ámbito tequilero y ganadero. Se tiene conocimiento que Oscar Álvarez se encarga de gestionar el cambio de nombre de propiedad con apoyo de notarios públicos ubicados en diversos municipios de Jalisco.

Atacan bolsillo del CJNG

La detención contra Óscar "N" es el golpe más reciente que ha tenido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además del arresto su principal operador financiero, el grupo criminal enfrenta múltiples sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En agosto, el Gobierno de Estados Unidos emitió de nuevas sanciones contra cinco cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre los que se encuentra Ruben Oseguera Cervantes, "El Mencho", sobre quien también pesa una recompensa de hasta 15 millones de dólares (279 millones 300 mil pesos) para quien pueda ofrecer información que conduzca a su detención.

También han sido incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Julio Castillo Rodríguez, alias "El Chorro", yerno de "El Mencho" y considerado su sucesor; Gonzalo Mendoza Gaytán, conocido como "El Sapo" y responsable del rancho Izaguirre de Teuchitlán, utilizado como campo de adiestramiento en el que se han hallado recientemente restos óseos.

-Con información de Europa Press.