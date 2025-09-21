Batres confirma otra muerte por explosión de pipa de gas en Iztapalapa; ahora van 28
21/09/2025 - 4:43 pm
El paciente, de 36 años de edad, fue atendido en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza por quemaduras graves.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó el deceso de otra víctima más de la tragedia del Puente de la Concordia, Iztapalapa, con lo que el número de personas que han perdido la vida ascendió a 28.
Redacción/SinEmbargo
