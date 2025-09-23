Paloma Nicole, de 14, muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

Una menor de 14 años, identificada como Paloma Nicole, perdió la vida, presuntamente, como resultado de una mala praxis durante una cirugía estética a la que fue sometida en una clínica privada en Durango, intervención que habría sido alentada y autorizada por la madre de la adolescente, denunció el padre de la víctima, Carlos Said Arellano.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Paloma Nicole, una menor de 14 años, murió el sábado en el estado de Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada. El caso fue anunciado por Carlos Arellano, el padre de la adolescente, quien denunció la muerte ante la Fiscalía estatal.

Carlos Arellano acusó en redes sociales que el pasado 12 de septiembre la menor fue sometida, sin su consentimiento, a un aumento mamario, liposucción y lipotransferencia a los glúteos. Los procedimientos fueron realizados por Víctor “N”, cirujano estético que cuenta con registro, y quien es pareja de la madre de la menor, Paloma “N”.

El padre de Paloma Nicole explicó que desde el día 11 de septiembre, su expareja le avisó que viajarían a la sierra de Durango porque la menor había dado positivo a COVID en la escuela, por lo que se hospedarían en unas cabañas donde no tendrían señal telefónica.

Fue hasta el día 15 que el padre recibió una llamada. Era la madre de la menor diciéndole que Paloma Nicole estaba grave y hospitalizada.

En entrevista con El Sol de México, Carlos Arellano relató que al llegar al hospital encontró a su hija intubada e inducida al coma. La versión inicial que le dieron fue que había sufrido un paro respiratorio derivado de la COVID y que ello había provocado inflamación cerebral.

En los siguientes días, la menor permaneció internada en estado crítico. El viernes 19 de septiembre, los doctores decidieron extubar al observar leves reflejos y movimientos, pero esa misma noche sufrió una nueva complicación que agravó aún más su estado.

Finalmente, un electrocardiograma confirmó que presentaba muerte cerebral. Tras el fallecimiento de su hija, Carlos Arellano se acercó a abrazarla y es ahí donde se percató de algo inusual.

Señaló a ese medio que notó que su hija tenía corpiño quirúrgico, pero en ese momento no le dio la importancia: “Me le acuesto a mi niña, la abrazo, y le veo en un costado un corpiño quirúrgico. Se me hizo muy raro porque no tendría por qué tenerlo. No comenté nada al momento. Por la situación no se podía”.

Compartió que de forma casi inmediata le expidieron el certificado de defunción, en el cual se asentó como causa de la muerte edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia.

Fue en el funeral de Paloma Nicole que Carlos seguía notando algo inusual en su hija. Por ello, decidió revisarla para despejar dudas.

“Opté por sacar a todos de la sala, familiares de ella y míos. Sacamos todo para poder revisarla. Me acompañaron mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Abrimos el ataúd, le bajaron la parte superior, y ahí vimos que tenía implantes. No vimos las cicatrices que le habían hecho. La cerramos, no dijimos nada, pasaron todos”, relató a El Sol de México.

Por este hallazgo, el pasado domingo acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Durango para presentar una denuncia formal y exigir la necropsia de Ley.

Sonia Yadira de la Garza Fragoso, titular de la Fiscalía de Durango, expuso que se tienen que esperar entre 10 y 20 días para tener los resultados de la necropsia. En tanto, ya existe una carpeta de investigación por este caso.

A través de un video, apuntó que se está investigando una probable omisión de cuidados por parte de la madre.

“¿Qué estamos investigando? Una probable omisión de cuidados por parte de la madre, que sería un tipo penal que está contemplado en nuestro código, el poner en situaciones riesgosas a una menor de edad, que está bajo su cuidado y su custodia. […]. Y por parte del médico, determinar si hubo una mala praxis en la cirugía que se le realizó a la adolescente, pues podría haber un delito de homicidio culposo como lo establece el propio código penal, y probablemente una responsabilidad médico-profesional por parte de él”, precisó.

El padre aseguró que desconoce quién realizó la cirugía a su hija, pero expresó sospechas sobre la pareja de su exesposa, y de la propia madre, pues, sostuvo, sabía que “ejerce acciones de doctora o enfermera sin serlo”.