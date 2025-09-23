Paloma Nicole, de 14, muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

Blanca Juárez y Romina Gándara

23/09/2025 - 3:34 pm

Artículos relacionados

Una menor de 14 años, identificada como Paloma Nicole, perdió la vida, presuntamente, como resultado de una mala praxis durante una cirugía estética a la que fue sometida en una clínica privada en Durango, intervención que habría sido alentada y autorizada por la madre de la adolescente, denunció el padre de la víctima, Carlos Said Arellano.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Paloma Nicole, una menor de 14 años, murió el sábado en el estado de Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada. El caso fue anunciado por Carlos Arellano, el padre de la adolescente, quien denunció la muerte ante la Fiscalía estatal.

Carlos Arellano acusó en redes sociales que el pasado 12 de septiembre la menor fue sometida, sin su consentimiento, a un aumento mamario, liposucción y lipotransferencia a los glúteos. Los procedimientos fueron realizados por Víctor “N”, cirujano estético que cuenta con registro, y quien es pareja de la madre de la menor, Paloma “N”.

El padre de Paloma Nicole explicó que desde el día 11 de septiembre, su expareja le avisó que viajarían a la sierra de Durango porque la menor había dado positivo a COVID en la escuela, por lo que se hospedarían en unas cabañas donde no tendrían señal telefónica.

Fue hasta el día 15 que el padre recibió una llamada. Era la madre de la menor diciéndole que Paloma Nicole estaba grave y hospitalizada.

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
El padre de Paloma Nicole, Carlos Arellano, exigió justicia tras la muerte de su hija. Foto: Captura de Facebook Csaa Arellano

En entrevista con El Sol de México, Carlos Arellano relató que al llegar al hospital encontró a su hija intubada e inducida al coma. La versión inicial que le dieron fue que había sufrido un paro respiratorio derivado de la COVID y que ello había provocado inflamación cerebral.

En los siguientes días, la menor permaneció internada en estado crítico. El viernes 19 de septiembre, los doctores decidieron extubar al observar leves reflejos y movimientos, pero esa misma noche sufrió una nueva complicación que agravó aún más su estado.

Finalmente, un electrocardiograma confirmó que presentaba muerte cerebral. Tras el fallecimiento de su hija, Carlos Arellano se acercó a abrazarla y es ahí donde se percató de algo inusual.

Señaló a ese medio que notó que su hija tenía corpiño quirúrgico, pero en ese momento no le dio la importancia: “Me le acuesto a mi niña, la abrazo, y le veo en un costado un corpiño quirúrgico. Se me hizo muy raro porque no tendría por qué tenerlo. No comenté nada al momento. Por la situación no se podía”.

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
Paloma Nicole falleció tras someterse a cirugías para aumento mamario, liposucción y lipotransferencia a los glúteos. Foto: Facebook Csaa Arellano

Compartió que de forma casi inmediata le expidieron el certificado de defunción, en el cual se asentó como causa de la muerte edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia.

Fue en el funeral de Paloma Nicole que Carlos seguía notando algo inusual en su hija. Por ello, decidió revisarla para despejar dudas.

“Opté por sacar a todos de la sala, familiares de ella y míos. Sacamos todo para poder revisarla. Me acompañaron mi mamá, mi hermana y mi cuñada. Abrimos el ataúd, le bajaron la parte superior, y ahí vimos que tenía implantes. No vimos las cicatrices que le habían hecho. La cerramos, no dijimos nada, pasaron todos”, relató a El Sol de México.

Por este hallazgo, el pasado domingo acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Durango para presentar una denuncia formal y exigir la necropsia de Ley.

Sonia Yadira de la Garza Fragoso, titular de la Fiscalía de Durango, expuso que se tienen que esperar entre 10 y 20 días para tener los resultados de la necropsia. En tanto, ya existe una carpeta de investigación por este caso.

A través de un video, apuntó que se está investigando una probable omisión de cuidados por parte de la madre.

“¿Qué estamos investigando? Una probable omisión de cuidados por parte de la madre, que sería un tipo penal que está contemplado en nuestro código, el poner en situaciones riesgosas a una menor de edad, que está bajo su cuidado y su custodia. […]. Y por parte del médico, determinar si hubo una mala praxis en la cirugía que se le realizó a la adolescente, pues podría haber un delito de homicidio culposo como lo establece el propio código penal, y probablemente una responsabilidad médico-profesional por parte de él”, precisó.

El padre aseguró que desconoce quién realizó la cirugía a su hija, pero expresó sospechas sobre la pareja de su exesposa, y de la propia madre, pues, sostuvo, sabía que “ejerce acciones de doctora o enfermera sin serlo”.

Blanca Juárez y Romina Gándara

Blanca Juárez y Romina Gándara

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Gaza y el desprecio por el derecho internacional

"A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
2

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

La Fiscalía de la CdMx inició una investigación por el asesinato de un estudiante dentro del CCH Sur de la UNAM e identificó al agresor como Lex Ashton “N”.
3

La Fiscalía de la CdMx identifica al asesino de estudiante en CCH Sur. Tiene 19 años

Trump dijo que reconocer un Estado palestino sería un premio para Hamás.
4

Trump regaña a los líderes mundiales en ONU. Tenía 15 minutos y se toma casi una hora

Julio Ángel Sabines Chesterking, Magistrado del TFJA.
5

Las denuncias por acoso y abuso laboral dentro del TFJA alcanzan a su Sala Superior

Sheinbaum advierte inhabilitación a empresas farmacéuticas incumplidas.
6

El Gobierno federal exhibe a los proveedores de medicamentos que no entregan a tiempo

Adán se derrumba, él y su grupo
7

Adán se derrumba, él y su grupo

Mauricio Fernández Garza, cuatro veces Alcalde de San Pedro Garza García, murió a los 75 años, esto tras enfrentar una larga batalla contra el cáncer.
8

Mauricio Fernández, empresario y político, muere a los 75; luchaba contra el cáncer

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
9

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Valle de Bravo
10

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Explosión en Iztapalapa: dos víctimas aún sin identificar.
11

Hay dos sin identificar de la explosión. Una joven, y vive; un adulto que falleció

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico-
12

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico

Gasolineras y estaciones de servicio vinculadas a la comercialización de huachicol o combustible de contrabando operaban así en las zonas norte y el bajío.
13

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Filosofía, ¿para qué?
14

Filosofía… ¿para qué?

15

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
2

Paloma Nicole, de 14, muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico-
3

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico

Cerca de 50 kilos de heroína y fentanilo fueron asegurados por las autoridades en un autobús de pasajeros interceptado en una carretera federal de Sonora.
4

Autoridades hallan 48 kilos de heroína y fentanilo en Sonora; iban ocultos en autobús

Explosión en Iztapalapa: dos víctimas aún sin identificar.
5

Hay dos sin identificar de la explosión. Una joven, y vive; un adulto que falleció

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
6

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, se declaró no culpable de abuso y tráfico sexual de menores ante una Corte de Estados Unidos.
7

Naasón Joaquín García se declara no culpable de tráfico sexual y otros delitos en EU

La OMS aseguró el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.
8

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Trump dijo que reconocer un Estado palestino sería un premio para Hamás.
9

Trump regaña a los líderes mundiales en ONU. Tenía 15 minutos y se toma casi una hora

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
10

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

Sheinbaum advierte inhabilitación a empresas farmacéuticas incumplidas.
11

El Gobierno federal exhibe a los proveedores de medicamentos que no entregan a tiempo

Sheinbaum prometió que se investigará el asesinato de B-King y Regio Clown, y descartó que este caso pueda afectar la relación de México con Colombia.
12

Sheinbaum ofrece ir a fondo en el asesinato en México de los dos músicos colombianos