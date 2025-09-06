VIDEO ¬ "Yo soy claudista", dice Gobernador de Durango (del PRI) ante la Presidenta

Redacción/SinEmbargo

06/09/2025 - 12:17 pm

Artículos relacionados

El mandatario, quien hoy se dice "claudista" llegó a la Gubernatura de Durango en las elecciones de 2022 y representó no sólo a su partido, el PRI, sino también al PAN y al PRD, que fueron juntos a eso comicios bajo el sello de la alianza "Va por México".

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Coahuila, Esteban Villegas, afirmó este sábado que es "claudista" y hasta pidió una ovación de pie para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el evento de rendición de cuentas que encabezó la mandataria en la entidad.

"Presidenta, bienvenida a su casa. En Durango la queremos, en Durango tiene amigos, en Durango siéntase como con su familia. Y a pesar de que, a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista. Que no se les olvide. ¡Que viva Durango!"

El mandatario, quien hoy se dice "claudista" llegó a la Gubernatura de Durango en las elecciones de 2022 y representó no sólo a su partido, el PRI, sino también al PAN y al PRD, que fueron juntos a eso comicios bajo el sello de la alianza "Va por México".

Villegas Villarreal, médico y político, es miembro del Partido Revolucionario Institucional y gobierna Durango desde el 15 de septiembre de 2022. Antes de convertirse en el mandatario duranguense fue Diputado local en esa entidad, además de Secretario de Salud en el Gobierno de Jorge Herrera Caldera y Presidente Municipal de la capital duranguense, siempre con los colores del PRI.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Alejandra Laviada y el arte de pedir prestado

"Apropiarse, pedir prestado, hacer guiños o robar son atributos no sólo permitidos, también de alto valor en...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Élites empresariales y dictadura del capital

"La dictadura del capital no es un mero vestigio teórico, sino una realidad que moldea las políticas...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sinaloa, ¡Basta ya!

"Lo más valioso es que franjas de la sociedad sinaloense han decidido salir de su letargo temeroso...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

La culpa es ¡de Tláloc!

"Las autoridades capitalinas atribuyen los inmensos estragos causados por la lluvia en la ciudad a fenómenos naturales...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Alcohol, cáncer y poder
Por Alejandro Calvillo

Alcohol, cáncer y poder

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los ministros en el Au Pied de Cochon y la receta de un fracaso

“Alito” tiene miedo
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” tiene miedo

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña
Por Fabrizio Mejía Madrid

Austeridad: la nueva Corte, y Noroña

Vamos bien y vamos a ir mejor
Por Mario Campa

Vamos bien y vamos a ir mejor

Origen de la infelicidad en el mundo
Por Óscar de la Borbolla

Origen de la infelicidad en el mundo

"Alito": Breve biografía de un porro
Por Álvaro Delgado Gómez

"Alito": Breve biografía de un porro

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos
Por Ana Lilia Pérez

El blindaje de la vieja Corte a los mafiosos

No ha sido fácil
Por Alejandro Páez Varela

No ha sido fácil

Desmesura y corrupción
Por Muna D. Buchahin

Desmesura y corrupción

+ Sección

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

2

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

Fuerzas federales capturan a red de empresarios y funcionarios ligados al huachicol.
3

Fuerzas federales capturan a red de empresarios y funcionarios ligados al huachicol

4

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
5

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional catearon la tarde este viernes la sede sindical de la (CATEM) en Gómez Palacio.
6

Autoridades catean sede de la CATEM, de Pedro Haces, en Durango; no hay detenidos

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, salió a la calle para saludar y escuchar las demandas de la ciudadanía.
7

VIDEO ¬ Presidente de la SCJN rompe esquemas: sale a la calle y escucha a ciudadanos

Paco Ignacio Taibo II pidió a Morena investigar los presuntos nexos de Adán Augusto López, Senador y exgobernador de Tabasco, con el cártel de "La Barredora".
8

"Explícate o renuncia": Taibo II pide a Morena investigar a Adán por "La Barredora"

Alcalde de Celaya recibe amenazas
9

El Alcalde de Celaya denuncia amenazas de muerte; dejan balas afuera de su casa

Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EU en riesgo.
10

Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EU en riesgo

11

Sinaloa, ¡Basta ya!

Donald Trump, amenazó a la Unión Europea con represalias económicas por imponer una multa millonaria a Google por prácticas monopólicas.
12

Trump amenaza a la UE con represalias económicas por multa multimillonaria a Google

13

VIDEO ¬ "Yo soy claudista", dice Gobernador de Durango (del PRI) ante la Presidenta

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad
14

"Hemos perdido a India y Rusia ante China", lamenta Trump y les desea prosperidad

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá.
15

Los empleos de EU se desploman y el coletazo del dinosaurio Trump pega hasta Canadá

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

VIDEO ¬ "Yo soy claudista", dice Gobernador de Durango (del PRI) ante la Presidenta

Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EU en riesgo.
2

Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EU en riesgo

Alcalde de Celaya recibe amenazas
3

El Alcalde de Celaya denuncia amenazas de muerte; dejan balas afuera de su casa

Fuerzas federales capturan a red de empresarios y funcionarios ligados al huachicol.
4

Fuerzas federales capturan a red de empresarios y funcionarios ligados al huachicol

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
5

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

Rita la pizza frita
6

¿Pizza frita? Sí, una propuesta que sorprende y se disfruta en cada bocado

7

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

8

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional catearon la tarde este viernes la sede sindical de la (CATEM) en Gómez Palacio.
9

Autoridades catean sede de la CATEM, de Pedro Haces, en Durango; no hay detenidos

Donald Trump, amenazó a la Unión Europea con represalias económicas por imponer una multa millonaria a Google por prácticas monopólicas.
10

Trump amenaza a la UE con represalias económicas por multa multimillonaria a Google

La BMV cerró esta semana con cifras positivas al conseguir un ascenso de tres por ciento sus activos en bolsa, anotando un máximo histórico para la economía.
11

La BMV inicia septiembre con ganancia semanal de 3.02% y alcanza un récord histórico

Si vives en la CdMx ya no tendrás que viajar muy lejos para realizar trámites en oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, gracias al Tesomóvil.
12

Tesomóvil CdMx: ¿Qué es, cómo ubicar la oficina y cuáles trámites se pueden hacer?