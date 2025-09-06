VIDEO ¬ "Yo soy claudista", dice Gobernador de Durango (del PRI) ante la Presidenta

El mandatario, quien hoy se dice "claudista" llegó a la Gubernatura de Durango en las elecciones de 2022 y representó no sólo a su partido, el PRI, sino también al PAN y al PRD, que fueron juntos a eso comicios bajo el sello de la alianza "Va por México".

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Coahuila, Esteban Villegas, afirmó este sábado que es "claudista" y hasta pidió una ovación de pie para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el evento de rendición de cuentas que encabezó la mandataria en la entidad.

"Presidenta, bienvenida a su casa. En Durango la queremos, en Durango tiene amigos, en Durango siéntase como con su familia. Y a pesar de que, a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista. Que no se les olvide. ¡Que viva Durango!"

🗳📌 GOBERNADOR DEL PRI SE DECLARA “CLAUDISTA” Durante la gira del informe de Claudia Sheinbaum por Durango, el gobernador priista Esteban Villegas sorprendió con su declaración: “Yo me identifico con usted y soy Claudista, que no se les olvide”. Aunque PRI y Morena son… pic.twitter.com/qm0cukr6WV — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 6, 2025

El mandatario, quien hoy se dice "claudista" llegó a la Gubernatura de Durango en las elecciones de 2022 y representó no sólo a su partido, el PRI, sino también al PAN y al PRD, que fueron juntos a eso comicios bajo el sello de la alianza "Va por México".

Villegas Villarreal, médico y político, es miembro del Partido Revolucionario Institucional y gobierna Durango desde el 15 de septiembre de 2022. Antes de convertirse en el mandatario duranguense fue Diputado local en esa entidad, además de Secretario de Salud en el Gobierno de Jorge Herrera Caldera y Presidente Municipal de la capital duranguense, siempre con los colores del PRI.