RADICALES ¬ Genocidio a los ojos del mundo: ¿Cómo permitimos la tragedia en Gaza?

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

23/09/2025 - 8:31 pm

Artículos relacionados

En esta entrega de RADICALES, los periodistas Daniela Barragán, Meme Yamel, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar abordaron el tema del genocidio en Gaza y el papel que han ejercido las grandes potencias del mundo. Cuestionaron que países como Estados Unidos respalden la intervención militar de Israel y permitan que miles de personas mueran a diario.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- Benjamín Netanyahu e Israel comenten ante los ojos del mundo un genocidio en Gaza que es solapado por todos los países del planeta, en especial por Estados Unidos y Donald Trump, se planteó en RADICALES, programa de SinEmbargo Al Aire.

"¿Por qué se ha cometido este genocidio a los ojos de todo el mundo en vivo? Yo pienso que tiene que ver con un ascenso del fascismo en todo el planeta. ¿Por qué Italia no ha asumido una posición al respecto? Pues porque lo gobierna una mujer, Meloni, que es muy parecida a Netanyahu y a Donald Trump", afirmó Álvaro Delgado.

El periodista indicó que tras el posicionamiento de México y otro países de condenar el genocidio en Gaza y reconocer al Estado palestino tendrá consecuencias.

"Es importante que la Presidenta de México asuman una posición como jefa de Estado, eso va a tener consecuencias indiscutiblemente porque los poderes israelíes en el planeta y México son muy importantes, son muy poderosos los grupos sionistas".

Por su parte, Meme Yamel afirmó que el discurso de que el conflicto en Gaza tiene que ver con la búsqueda de la tierra prometida ha quedado en el pasado y solo busca legitimar la intervención militar.

"Las personas son las que quedan en medio de una disputa por el territorio que nada tiene que ver con la tierra prometida, esa justificación que utilizó Israel se utilizó hace mucho, quien se la crea no sé qué imágenes este viendo. El propio Netanyahu ha dicho que ya no van a permitir la consolidación del Estado Palestino. A estas alturas Netanyahu ya ni siquiera disimula".

Meme señaló que la intervención israelí en Gaza tiene que ver con un tema de intereses económicos de países como Estados Unidos para apropiarse de territorios.

"El asunto de Gaza tiene que ver con intereses, el propio Donald Trump ha dicho que van a establecer en este territorio un complejo de lujo. Quien quiera que siga respaldando esto me parece terrible. No tiene justificación y es molesto como estados tan poderosos le tienen miedo a Israel. Estamos hablando de un Estado, si todos se organizaran para dejar de fortalecerlo económicamente quizás viéramos una diferencia".

Los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer; Canadá, Mark Carney; y de Australia, Anthony Albanese; así como el Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, anunciaron este domingo el reconocimiento de sus respectivos países al Estado palestino, un simbólico movimiento conjunto que ya habían anticipado en los últimos meses.

Un día mas tarde, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se sumó a otras potencias del mundo y reconoció al Estado palestino, en medio de fuertes presiones de Estados Unidos (EU) y de Israel para no hacerlo, mientras este último lleva a cabo un genocidio en tierras palestinas.

“Fiel al compromiso histórico de mi país con Oriente Medio, con la paz entre israelíes y palestinos, es por eso que declaro que hoy Francia reconoce el Estado de Palestina”, dijo Macron durante una Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también se unió al llamado y calificó como un "genocidio" a lo ocurrido en la Franja de Gaza desde que inició la ofensiva israelí contra el enclave tras los ataques perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre de 2023.

"Nosotros hemos acompañado desde el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador y ahora todas las denuncias que se presentaron junto con el Gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza, y todo el posicionamiento, de acuerdo con la comunidad internacional, de que pare este genocidio en Gaza. Esa es nuestra posición", dijo.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo se mostró a favor del reconocimiento de los dos Estados: "el Estado de Israel y el Estado palestino". También aseguró que "no puede haber una agresión a la población civil como la que está habiendo en este momento".

Al respecto, Daniela Barragán indicó que a pesar de toda la información que surge respecto a Gaza, algunos medios mantienen un bloqueo para tratar de impedir que esta continue difundiéndose.

"En el tema de Gaza está demostrado de que si se le puede poner un tope a la información, se puede. ¿Cómo confiar en los medios de comunicación? Ese es un gran debate en este conflicto pues hay muchos medios que obedecen a la narrativa de Israel, a la narrativa de los intereses de Estados Unidos. Sí hay un mar de información, pero hay una dificultad para acceder a ella".

La periodista destacó las declaraciones de la Presidenta Sheinbaum, pero a su vez cuestionó que varios países del mundo apenas condenen el genocidio, después de varios meses de ataques a Gaza.

"Una de las situaciones que nos lleva a hablar de esto hoy es la declaración que da la Presidenta Claudia Sheinbaum quien por primera vez nombra la palabra ‘genocidio’, lo cual es impresionante que después de tantos muertos nuestros gobernantes estén apenas formulando una palabra que ya está en boca de muchos desde hace mucho tiempo. Creo que no solamente la Presidenta de México, sino muchos jefes de Estado, llegan muy tarde a este gran paso".

Finalmente, Héctor Alejandro Quintanar afirmó que el nombre de Benjamín Netanyahu pasará a la historia y será relacionado con el fascismo del siglo XXI.

"Yo quiero decir con algo que quizás hace dos años hubiera sonado provocador, creo que en este momento ya suena como una verdad que debe asentarse. El fascismo del siglo XXI va a tener el rostro de Netanyahu, tenemos que pensar al nazismo del siglo XXI con el rostro de Netanyahu y la base que le da soporte. Estos seres son producto de una gama histórica, lo que está haciendo Netanyahu, que es un genocidio, está respaldado por mucha gente en Israel. No es un loquito actuando con todo el poder que le dieron en su país, hay un apoyo vergonzoso".

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

Daniela, Meme, Héctor y Álvaro

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Una rama de olivo

"Parece haber llegado el momento para que Israel ofrezca una rama de olivo, e inicie unilateralmente un...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Ecosistema contra la trata

"Lejos de ser un problema marginal, la trata representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Sheinbaum y su justicia selectiva

"Hernán Bermúdez afrontará todo el peso de la ley que Sheinbaum y el 'nuevo' Poder Judicial quiera...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Gaza y el desprecio por el derecho internacional

"A estas alturas pocos en el mundo dudan ya de que Israel está cometiendo un genocidio en...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió
Por Ana Lilia Pérez

Huachicol fiscal, así detonó y se expandió

Un hombre sin recato
Por Alejandro Páez Varela

Un hombre sin recato

El final de Adán
Por Jorge Zepeda Patterson

El final de Adán

Control de confianza
Por Muna D. Buchahin

Control de confianza

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria
Por Alejandro Calvillo

Impuestos Saludables contra la Masacre Sanitaria

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

2

DATOS ¬ Magistrada carga a TFJA viajes por México y el mundo... y cafés de 876 pesos

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
3

Paloma Nicole, de 14, muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla.
4

Trabajadores de Puebla exhiben cómo se les ordena hablar bien de Armenta en redes

5

Padre de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros: NYT

Valle de Bravo
6

Un lugar cerca de la CdMx para relajarse, disfrutar del temazcal y una bella vista

Trump habló más de una hora en la ONU, cuestionó el reconocimiento de un Estado palestino, desconoció el cambio climático y diseminó su narrativa antimigrante.
7

Trump regaña a los líderes mundiales en ONU. Tenía 15 minutos y se toma casi una hora

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
8

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda

La Fiscalía de la CdMx inició una investigación por el asesinato de un estudiante dentro del CCH Sur de la UNAM e identificó al agresor como Lex Ashton “N”.
9

La Fiscalía de la CdMx identifica al asesino de estudiante en CCH Sur. Tiene 19 años

Adán se derrumba, él y su grupo
10

Adán se derrumba, él y su grupo

El Gobierno de México reveló este martes una gran cantidad de empresas farmacéuticas que han incumplido con la entrega de medicamentos e insumos médicos.
11

El Gobierno federal exhibe a los proveedores de medicamentos que no entregan a tiempo

12

Acreedores a Salinas Pliego: Ya no son 400 millones de dólares, ya debe 565 millones

Rosa Icela afirma que hay cero tolerancia a la corrupción sin importar jerarquías.
13

Se castigará la corrupción "sin importar jerarquías": Rosa Icela ante Diputados

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico-
14

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico

Ecosistema contra la trata
15

Ecosistema contra la trata

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se sumó a varias potencias del mundo y reconoció al Estado palestino, en medio de fuertes presiones de EU e Israel.
1

RADICALES ¬ Genocidio a los ojos del mundo: ¿Cómo permitimos la tragedia en Gaza?

Rosa Icela afirma que hay cero tolerancia a la corrupción sin importar jerarquías.
2

Se castigará la corrupción "sin importar jerarquías": Rosa Icela ante Diputados

3

CdMx alista regulación para circulación de pipas y transporte de material peligroso

Hernán Bermúdez es vinculado a proceso por asociación delictuosa y extorsión.
4

Hernán Bermúdez es vinculado a proceso por asociación delictuosa y secuestro exprés

5

Padre de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros: NYT

6

Alumnos marchan en Rectoría por homicidio en CCH Sur y exigen seguridad en la UNAM

7

Jueza de EU ordenó detener a Salinas Pliego por otra deuda, ahora con AT&T: Bloomberg

Paloma Nicole, de 14 años, murió en Durango por complicaciones tras la realización de varios procedimientos estéticos en una clínica privada.
8

Paloma Nicole, de 14, muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico-
9

El PRI denuncia a Adán Augusto ante el FBI y la DEA por presunto narcotráfico

Cerca de 50 kilos de heroína y fentanilo fueron asegurados por las autoridades en un autobús de pasajeros interceptado en una carretera federal de Sonora.
10

Autoridades hallan 48 kilos de heroína y fentanilo en Sonora; iban ocultos en autobús

Dos víctimas de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa permanecen sin identificar: una joven que sobrevive y un hombre adulto que murió.
11

Hay dos sin identificar de la explosión. Una joven, y vive; un adulto que falleció

Argentina empieza a sentirse ansiosa y con ira. Al Presidente Javier Milei se le está acabando el tiempo y la única alternativa es endeudar más a la Argentina.
12

Ansiedad e ira en Argentina. El “milagro” Milei se desploma y la opción es más deuda