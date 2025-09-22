Sheinbaum lo llama “genocidio” y recuerda que México reconoció a Embajadora palestina
22/09/2025 - 8:40 am
Claudia Sheinbaum destacó que esta es la primera vez que hay una Embajadora de Palestina en el Gobierno de México, ya que antes se reconocían representantes, pero no embajadoras y embajadores.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó "genocidio" a lo ocurrido en la Franja de Gaza desde que inició la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023.
"Nosotros hemos acompañado desde el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador y ahora todas las denuncias que se presentaron junto con el Gobierno de Chile por la situación que está viviendo Gaza y todo el posicionamiento, de acuerdo con la comunidad internacional, de que pare este genocidio en Gaza. Esa es nuestra posición", dijo.