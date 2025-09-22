Sheinbaum lo llama “genocidio” y recuerda que México reconoció a Embajadora palestina

Claudia Sheinbaum destacó que esta es la primera vez que hay una Embajadora de Palestina en el Gobierno de México, ya que antes se reconocían representantes, pero no embajadoras y embajadores.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó "genocidio" a lo ocurrido en la Franja de Gaza desde que inició la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023.